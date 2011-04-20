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PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini pazara sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini pazara sunuyor
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, fark yaratan tasarımlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Pasif soğutmalı Radeon HD 6850 modeline ilişkin ilk detayları geçtiğimiz günlerde verdiğimiz firma, dünyada ilk defa tek slot tasarıma sahip Radeon HD 6850 modelini yakında satışa sunmaya hazırlanıyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, sahip olduğu özel tasarım sayesinde uyumlu anakartlar üzerinde Quıad Crosssfire kurulumuna olanak tanıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Yaklaşık 1.5 TeraFLOP seviyesindeki işlem gücünü dikkate aldığımızda, profesyonel kullanıcılar, PowerColor'ın tek slot tasarımlı yeni Radeon HD 6850 modelinin dört tanesi ile 890FX çipsetli anakartlar üzerinde teorik anlamda tek hassasiyetli işlem gücü 6 TeraFLOP'A ulaşan yüksek başarımlı bilgi işlem sistemleri hazırlayabilecekler.

Tek slot tasarıma sahip olmasına rağmen zengin bağlantı özellikleriyle dikkat çeken ekran kartında, DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne yer veriliyor. Unified Video Decoder 3, HD 3D ve Eyespeed gibi teknolojilere destek veren kartın yakında pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini pazara sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
Rage3d sitesi sitenin ismini hala "DomainHaber" olarak yazıyor. komik adamlar :)
rage3d.com/...
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Cats in the cradle 8 yıl
Powercolor HD6850 Single Slot CrossfireX Review
June 15th, 2011

kitguru.net/...
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seagate1tb 8 yıl
kart genel olarak süper soğutma performansıda görmek için kullanmak gerekir kartın yapısına göre soğutma durumuda göz öününde bulundurulmuştur diye düşünüyorum....
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selahattın ısık 8 yıl
Tek slot tasarıma rağmen saat hızları oldukça iyi.Eğer soğutma performansıda iyi olursa ve fiyatı yüksek olmazsa tercih edilebilir..
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Master_Evil 8 yıl
tasarım iyi
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Lordinarius 8 yıl
eğer dediğiniz gibi fiyat aralığı o şekilde olursa . iki adet bundan cf mi daha iyi olur yoksa tek 6950 mi ?
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anexiety1 8 yıl

med_cezir197

eğer dediğiniz gibi fiyat aralığı o şekilde olursa . iki adet bundan cf mi daha iyi olur yoksa tek 6950 mi ?


tek gpu her zaman daha iyi. 69xx piyasa da varken ve 1 tane eskiden 6850 in yoksa , 2 tane birden 6850 almayı uygun görmüyorum şahsen. saygılar
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Necessa®i 8 yıl
İçimden bir ses TR'deki fiyatı en fazla 350 lira olacağını söylüyor. Eğer bir PC toplasaydım hiç düşünmeden bu kartı alırdım.
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anexiety1 8 yıl
Soğutma da başarılı olursa... iyimiş
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