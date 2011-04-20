PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini pazara sunuyor

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, fark yaratan tasarımlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Pasif soğutmalı Radeon HD 6850 modeline ilişkin ilk detayları geçtiğimiz günlerde verdiğimiz firma, dünyada ilk defa tek slot tasarıma sahip Radeon HD 6850 modelini yakında satışa sunmaya hazırlanıyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, sahip olduğu özel tasarım sayesinde uyumlu anakartlar üzerinde Quıad Crosssfire kurulumuna olanak tanıyor. 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Yaklaşık 1.5 TeraFLOP seviyesindeki işlem gücünü dikkate aldığımızda, profesyonel kullanıcılar, PowerColor'ın tek slot tasarımlı yeni Radeon HD 6850 modelinin dört tanesi ile 890FX çipsetli anakartlar üzerinde teorik anlamda tek hassasiyetli işlem gücü 6 TeraFLOP'A ulaşan yüksek başarımlı bilgi işlem sistemleri hazırlayabilecekler.

Tek slot tasarıma sahip olmasına rağmen zengin bağlantı özellikleriyle dikkat çeken ekran kartında, DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne yer veriliyor. Unified Video Decoder 3, HD 3D ve Eyespeed gibi teknolojilere destek veren kartın yakında pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.