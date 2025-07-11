Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör RX 9000 serisinin yeni üyesi Radeon RX 9070 GRE'nin performans testleri ortaya çıktı. Çin pazarına özel olarak tanıtılan kart, 1440p çözünürlükte RX 9060 XT ve RTX 5060 Ti gibi rakiplerine karşı ciddi bir üstünlük sağlıyor. İşte ön sonuçlar...

AMD Radeon RX 9070 GRE test edildi

Sapphire Pulse markası altında test edilen RX 9070 GRE, RX 9070 XT modeline kıyasla daha sade bir yapı sunuyor. 4 nm Navi 48 silikonunu temel alan kartta 64 yerine 48 hesaplama birimi (CU) aktif halde bulunuyor. Toplamda 3.072 akış işlemcisine sahip RX 9070 GRE, aynı zamanda 96 AI hızlandırıcı, 48 ışın izleme (RT) birimi, 192 TMU ve 96 ROP barındırıyor.

Infinity Cache kapasitesi ise 48 MB seviyesine düşürülmüş. Tüm bu yapı, 192-bit genişliğinde 12 GB GDDR6 bellekle destekleniyor. Bellek bant genişliği 432 GB/s olarak ölçülüyor. Güç tarafında ise RX 9070 GRE, 220W TBP değeriyle RX 9070 ile aynı seviyede kalıyor.

Tam Boyutta Gör 13 farklı oyun testine göre RX 9070 GRE, 1440p çözünürlükte RX 9060 XT 16 GB modelinden %28,4, RTX 5060 Ti 16 GB'dan %22, RX 7800 XT'den %11 ve RTX 4070'ten %5 daha hızlı sonuçlar veriyor. Üst seviye modellerle karşılaştırıldığında ise RX 9070 GRE; RX 9070’in %14, RX 9070 XT’nin ise %29 gerisinde kalıyor.

AMD FSR 4.0, PS5 Pro'ya geliyor: 2026'da resmen hazır 1 hf. önce eklendi

Özetle RX 9070 GRE, RX 9060 XT ile RX 9070 arasındaki boşluğu dolduracak şekilde konumlandırılmış. Çin pazarında, RX 9070 GRE'nin fiyatı RTX 5060 Ti 16 GB'ın biraz üzerinde, RTX 5070’in ise altında kalıyor. Dolayısıyla fiyat/performans dengesi açısından oldukça güçlü bir alternatif olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 9070 GRE test edildi: RTX 4070’e rakip mi?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: