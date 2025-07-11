AMD Radeon RX 9070 GRE test edildi: RTX 4070’e rakip mi?

AMD Radeon RX 9070 GRE test edildi
Sapphire Pulse markası altında test edilen RX 9070 GRE, RX 9070 XT modeline kıyasla daha sade bir yapı sunuyor. 4 nm Navi 48 silikonunu temel alan kartta 64 yerine 48 hesaplama birimi (CU) aktif halde bulunuyor. Toplamda 3.072 akış işlemcisine sahip RX 9070 GRE, aynı zamanda 96 AI hızlandırıcı, 48 ışın izleme (RT) birimi, 192 TMU ve 96 ROP barındırıyor.
Infinity Cache kapasitesi ise 48 MB seviyesine düşürülmüş. Tüm bu yapı, 192-bit genişliğinde 12 GB GDDR6 bellekle destekleniyor. Bellek bant genişliği 432 GB/s olarak ölçülüyor. Güç tarafında ise RX 9070 GRE, 220W TBP değeriyle RX 9070 ile aynı seviyede kalıyor.
Özetle RX 9070 GRE, RX 9060 XT ile RX 9070 arasındaki boşluğu dolduracak şekilde konumlandırılmış. Çin pazarında, RX 9070 GRE'nin fiyatı RTX 5060 Ti 16 GB'ın biraz üzerinde, RTX 5070’in ise altında kalıyor. Dolayısıyla fiyat/performans dengesi açısından oldukça güçlü bir alternatif olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre