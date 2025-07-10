Çin, 100 binden fazla Nvidia çipi ile çok sayıda veri merkezi kuracak

Plan büyük ama yaptırımlar varken nasıl işleyecek?
Xinjiang’ın tercih edilme sebeplerinden biri de yenilenebilir enerji zenginliği. Bölge, bol güneş ışığı, rüzgar ve kömür kaynaklarıyla düşük maliyetli enerji sunuyor. Ayrıca yüksek irtifası sayesinde soğutma giderlerini düşürüyor. Bu unsurlar, Şanghay ve Shenzhen gibi gelişmiş bölgelerdeki yapay zeka projelerine güç sağlamak amacıyla tercih ediliyor.
Çin'in yapay zeka veri merkezi pazarının bu yıl 300 milyar yuan (yaklaşık 41 milyar dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, küresel ölçekte yapay zeka rekabetinin giderek kızıştığı bir dönemde Çin'in bu alanda geri kalmak istemediğini açıkça ortaya koyuyor.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre