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    Çin, 100 binden fazla Nvidia çipi ile çok sayıda veri merkezi kuracak

    ABD’nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Çinli şirketler, Xinjiang bölgesinde 115 bin Nvidia yapay zeka çipiyle desteklenecek devasa veri merkezleri inşa etmeyi planlıyor.

    Çin’den 115 bin Nvidia çipli devasa veri merkezi hamlesi Tam Boyutta Gör
    Çinli yapay zeka şirketleri, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen ülke genelinde devasa bir altyapı hamlesine hazırlanıyor. Çin’in batısındaki çöl bölgelerinde, özellikle Xinjiang ve komşu eyaletlerde yaklaşık 40 adet veri merkezi kurulması hedefleniyor. Bloomberg, Çinli yapay zeka şirketlerinin bu veri merkezlerinde 115 binden fazla Nvidia yapay zeka çipini kullanacağını söylüyor.

    Plan büyük ama yaptırımlar varken nasıl işleyecek?

    Çin’den 115 bin Nvidia çipli devasa veri merkezi hamlesi Tam Boyutta Gör
    Projelerin en büyüğü Xinjiang’ın Yiwu bölgesinde kurulması hedeflenen hiper ölçekli tesis olacak ve burada 70 binden fazla çipin barındırılması amaçlanıyor. Bu büyüklükte bir kurulum, büyük dil modelleri (LLM) eğitimi için yeterli hesaplama gücü sunabilir. Ancak bu plan, ABD’nin 2022’de Nvidia’nın ileri seviye çiplerinin Çin’e ihracatını kısıtlaması nedeniyle ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya.
    Çin’den 115 bin Nvidia çipli devasa veri merkezi hamlesi Tam Boyutta Gör
    ABD tarafından bir açıklama gelmedi ama Nvidia, veri merkezi kurmanın son derece karmaşık bir süreç olduğunu, eski nesil, kaçak ürünlerle veri merkezi inşa etmenin mantıklı olmadığını söyledi. Ancak Çin’in kaçak Nvidia çiplerini kullandığı da ortaya çıkmıştı. Ayrıca ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Jeffrey Kessler da bunun yaşandığını onaylamıştı. Çip kaçakçılığının Singapur ve Malezya üzerinden yürütüldüğüne de değinilmişti.

    Xinjiang’ın tercih edilme sebeplerinden biri de yenilenebilir enerji zenginliği. Bölge, bol güneş ışığı, rüzgar ve kömür kaynaklarıyla düşük maliyetli enerji sunuyor. Ayrıca yüksek irtifası sayesinde soğutma giderlerini düşürüyor. Bu unsurlar, Şanghay ve Shenzhen gibi gelişmiş bölgelerdeki yapay zeka projelerine güç sağlamak amacıyla tercih ediliyor.

    Çin’den 115 bin Nvidia çipli devasa veri merkezi hamlesi Tam Boyutta Gör
    2024’ün son çeyreğinde Xinjiang ve Qinghai’de toplam 39 veri merkezi projesi onaylandı. Belgelerde yer alan firmaların tamamı Nvidia H100 ve H200 çiplerini kullanmayı hedeflediklerini bildirdi. Ancak dediğimiz gibi; bu çipler, ABD lisansı olmadan Çin’e yasal olarak satılamıyor. Bu kadar çipi kaçak olarak ülkeye sokmak da çok mümkün görünmüyor. Önceki bilgilere göre Çin’de 25 bin adet yasaklı Nvidia çipi var. Ayrıca, Çin'in elindeki mevcut Nvidia H20 çiplerinin de projelerde kullanılabileceği söyleniyor.

    Çin'in yapay zeka veri merkezi pazarının bu yıl 300 milyar yuan (yaklaşık 41 milyar dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, küresel ölçekte yapay zeka rekabetinin giderek kızıştığı bir dönemde Çin'in bu alanda geri kalmak istemediğini açıkça ortaya koyuyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 3 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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