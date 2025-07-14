GeForce RTX 40 serisi için "Smooth Motion" geliyor: FPS iki katına çıkacak

RTX 40 serisine "Smooth Motion"geliyor
Kaçıranlar için "Smooth Motion" adı verilen bu yeni teknoloji, GPU tarafından oluşturulan karelerin arasına ekstra kareler ekleyerek oyunlardaki FPS değerini ciddi oranda artırıyor. Bu teknoloji DLSS Frame Generation sistemine ihtiyaç duymadan çalıştığı için, eski ya da DLSS desteği bulunmayan oyunlarda da aktif olarak kullanılabiliyor.
Yeni özelliğin, özellikle işlemci sınırlı senaryolarda ya da FPS değerlerinin düşük olduğu sahnelerde avantaj sağlayacağı kesin. Ancak DLSS gibi karmaşık görüntü iyileştirme algoritmalarıyla kıyaslandığında, görsel kalitede belirgin bir artış beklememek gerek. NVIDIA'nın bu teknolojiyi ilerleyen aylarda kararlı sürümde sunması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: