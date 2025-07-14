GeForce RTX 40 serisi için "Smooth Motion" geliyor: FPS iki katına çıkacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia, son grafik sürücülerinde yaşanan birden fazla sorunun ardından çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak yeni paylaşılan 590.26 numaralı sürücü önizlemesinde, "Smooth Motion" özelliğinin RTX 40 serisi ekran kartlarına sunulacağı ortaya çıktı. Yeni özellik, AMD'nin AFMF özelliğine rakip olacak.

RTX 40 serisine "Smooth Motion"geliyor

Kaçıranlar için "Smooth Motion" adı verilen bu yeni teknoloji, GPU tarafından oluşturulan karelerin arasına ekstra kareler ekleyerek oyunlardaki FPS değerini ciddi oranda artırıyor. Bu teknoloji DLSS Frame Generation sistemine ihtiyaç duymadan çalıştığı için, eski ya da DLSS desteği bulunmayan oyunlarda da aktif olarak kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Smooth Motion, AMD'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı AFMF (Fluid Motion Frames) teknolojisine oldukça benzer bir mantıkla işliyor. Ancak şu an için NVIDIA'nın resmi uygulamasında aktif değil. Bu nedenle yalnızca NVIDIA Profile Inspector aracıyla manuel olarak etkinleştirilebiliyor. Ayrıca özellik henüz kararlı sürümde sunulmadığı için bazı oyunlarda uyumsuzluklar gözlemlenebileceğini söyleyelim.

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Yeni özelliğin, özellikle işlemci sınırlı senaryolarda ya da FPS değerlerinin düşük olduğu sahnelerde avantaj sağlayacağı kesin. Ancak DLSS gibi karmaşık görüntü iyileştirme algoritmalarıyla kıyaslandığında, görsel kalitede belirgin bir artış beklememek gerek. NVIDIA'nın bu teknolojiyi ilerleyen aylarda kararlı sürümde sunması bekleniyor.

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RTX 40 kartlara "Smooth Motion" geliyor: FPS iki katına çıkacak

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