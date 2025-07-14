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    Nvidia CEO’sundan yapay zeka itirafı: Gelecek sarsıcı olacak

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekanın işleri dönüştüreceğini ve hastalıkları tedavi edeceğini söylüyor. Ancak bu devrim, Nvidia’nın kontrolünde şekillenecek sancılı bir süreç olabilir.

    Nvidia CEO’sundan yapay zeka itirafı: Gelecek sarsıcı olacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çipleriyle küresel piyasayı sarsan Nvidia, 4 trilyon dolar piyasa değerini aşarak tarihe geçti. Şirketin CEO’su Jensen Huang, CNN’e verdiği röportajda, bu büyüklüğün sadece finansal bir gösterge olmadığını, dünyamızın kökten değişeceğinin işareti olduğunu vurguladı.

    Nvidia, yapay zekanın “beyni” olarak tanımlanan grafik işlemcileri (GPU) üretiyor. ChatGPT’den Google ve Microsoft’un karmaşık yapay zeka modellerine kadar birçok yenilik Huang’ın şirketinin çipleriyle hayat buluyor. Yapay zekada yarışında Nvidia, ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları sağlayarak gezegendeki en güçlü şirket haline gelmeyi başardı.

    CEO’dan uyarı: Her iş değişecek

    Huang, “Herkesin işi etkilenecek. Bazı işler kaybedilecek” diyerek dönüşümün sancılı olacağını kabul etti. Bazı meslekler yok olacak, bazıları ise yeniden şekillenecek. Ancak hedef, yapay zekanın üretkenliği o kadar artırması ki toplum genelinde refahın artması. Dünya Ekonomik Forumu’nun anketine göre işverenlerin yüzde 41’i 2030’a kadar yapay zeka nedeniyle iş gücünü azaltmayı planlıyor.

    Elon Musk’ın Grok sohbet botu gibi yapay zekaların zarar verebileceği örnekleri kabul eden Huang, güvenlik önlemlerinin hızla geliştiğini ve çoğu yapay zekanın kendi çıktısını başka yapay zekalarla denetlediğini söyledi. Ona göre yapay zekanın faydaları, yol açacağı zorluklardan çok daha ağır basacak.

    Huang, en umutlu olduğu noktanın sağlık alanı olduğunu belirtti. Yapay zekanın ilaç keşfini hızlandıracağını, insan biyolojisini çözeceğini ve nihayetinde tüm hastalıkların tedavisinde yardımcı olacağını söyledi.

    Vizyonun merkezinde Nvidia var

    Jensen Huang’ın yapay zekayla dünyayı yeniden şekillendirme vaadini anlatarak, hastalıkları iyileştirme ve iş dünyasını dönüştürme vizyonunu sunduğu açık. Ancak asıl önemli olan şu: bu dönüşümün kontrolü tamamen Nvidia’nın elinde. Şirket, çipleri üretiyor, dünyanın yapay zekayla ilgili altyapısını belirliyor ve 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle global AI çağını kendi lehine yönlendirecek güce ulaştı.

    Geçmişte Amazon depolarından Facebook haber akışlarına kadar benzer süreçler yaşandı. Devler önce ütopya vaat etti, sonra altyapıyı ele geçirdi ve nihayet erişimi, içeriği veya fiyatı kontrol etmeye başladı. Nvidia da aynı stratejiyi izliyor: konsolidasyon, kontrol ve rekabeti zayıflatma.

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