Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor'dan üst segment için yeni ekran kartı; Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PowerColor'dan üst segment için yeni ekran kartı; Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II
Tam Boyutta Gör

PowerColor ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II modelini duyurdu. Sahip olduğu kaslı soğutucusu ve yüksek kaliteli komponentler ile sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olan kart, AMD'nin Cayman Pro'sundan güç alıyor ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak yani arttırılmış saat hızları ile geliyor.

Üzerinde 92mm çapında iki adet oluklu Vortex fana sahip olan ve yüksekliği el ile ayarlanabilen özel tasarımlı soğutucusuyla hem görünüm hem de performans konusunda iddialı olan kart 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip. Ferrit boğumlar, Dr. MOS ve katı kapasitörler ile donatılan ekran kartı, 850MHz GPU (referans modelde 800MHz) ve 5200MHz bellek (referans modelde 5000MHz) saat hızlarında görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sunan ekran kartı, çift DVI, HDMI 1.4 ve çift DisplayPort 1.2 konnektörleriyle Eyefinity teknolojisine de destek sunuyor.  Kutu içeriğinde Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununa da yer verilen PowerColor Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II'nin yakında satışa sunulması bekleniyor.

PowerColor'dan üst segment için yeni ekran kartı; Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Sanırım bu kartın çıkışıyla diyer kartların fiyatları düşecektir.Nvidia bir atak daha yapıp yeni seri cıkartıcak ustune 7xxx serisi gelicek 6850 350 den 200 e kadar dusebilir:) ayrıca neden crysis 2 vermiyorlar o oyunu vermıosan bırak hiç verme maliyet düşsün .insanlar parayı kolay kazanmıyorlar kolay kazanılan birşey degil fakat nie böyle yapmıslar anlamak zor . eleman galifiyet olmadıgı için belkim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
legend_cem 8 yıl
oyunu vermek yenire maliyet düşürse olmuyor mu ? verdiği oyun çok iyi ama :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozican0148 8 yıl
mod yapılıormu acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 8 yıl
parası olanın alaması parası olmayanın çenesini fazla yormaması gereken guzide bir ekran kartı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyldz 8 yıl
ekran kartinin uzunlugu ne kadar ki :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
Calibrenin soğutucu rengini değiştirmişler..Powercolor şu pcb biraz daha sağlam bir görüntü kazandırsa hiç fena olmaz..Dandik bir görünüşü var.:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SinanOz 8 yıl
Kırmızılım sana yandı canım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-erna- 8 yıl
renk uyumu güzel ben atiyim diyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thepunisherWZ 8 yıl
Onu bunu bilmem ama kesin olan bir şey varsa:
Bu kart alınır arkadaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -7- 8 yıl BenQ XL 2410T 3D LED LCD Monitör video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -13- 8 yıl HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim