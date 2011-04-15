PowerColor'dan üst segment için yeni ekran kartı; Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II

PowerColor ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II modelini duyurdu. Sahip olduğu kaslı soğutucusu ve yüksek kaliteli komponentler ile sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olan kart, AMD'nin Cayman Pro'sundan güç alıyor ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak yani arttırılmış saat hızları ile geliyor.

Üzerinde 92mm çapında iki adet oluklu Vortex fana sahip olan ve yüksekliği el ile ayarlanabilen özel tasarımlı soğutucusuyla hem görünüm hem de performans konusunda iddialı olan kart 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip. Ferrit boğumlar, Dr. MOS ve katı kapasitörler ile donatılan ekran kartı, 850MHz GPU (referans modelde 800MHz) ve 5200MHz bellek (referans modelde 5000MHz) saat hızlarında görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sunan ekran kartı, çift DVI, HDMI 1.4 ve çift DisplayPort 1.2 konnektörleriyle Eyefinity teknolojisine de destek sunuyor. Kutu içeriğinde Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununa da yer verilen PowerColor Radeon HD 6950 PCS+ Vortex II'nin yakında satışa sunulması bekleniyor.