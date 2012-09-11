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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Powercolor Ekran Kartları Mascom Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de…

6 yıl
3,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Mascom Bilgisayar, başarı ile distribütörlüğünü yürüttüğü markalarına bir yenisini ekleyerek, PowerColor Ekran Kartlarının Türkiye Distribütörü oldu.

1997 yılında Tula Corporation tarafından kurulan PowerColor, 15 yılı aşkın bir süredir Grafik Kartları sektörünün, lider markalarından biri olup, her segment ve ihtiyaca yönelik ürünleri, uygun fiyat ve yüksek performans avantajı ile tüketicilere sunmaktadır.
http://www.powercolor.com/

Mascom Bilgisayar, 1994 yılında Bilişim sektöründe faaliyet göstermeye başlamış, sektördeki son yenilikleri yakından takip ederek ithalatçı/distribütör kimliği ile bu yenilikleri iş ortakları üzerinden Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşturan güvenilir bir dağıtım kuruluşudur.

Mascom Bilgisayar’ın, her yıl yenilerinin katıldığı, aralarında BenQ, Biostar, Edimax, HIS, Huntkey, Kodak, Laccess, LITE-ON, MSI, Powercom, Verbatim, ViewSonic, Zotac gibi kendi alanlarında öncü ve yenilikçi birçok dünya markası ile distribütörlük anlaşması bulunmaktadır.
www.mascom.com.tr
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