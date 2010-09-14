Powercolor Ürün Ailesini Genişletiyor

PowerColor Extreme & Oyun serileri güce aç sıkı oyuncular için geliştirildi.

TUL Corporation, PowerColor marka grafik kartlarının lider üreticisi, gerçek bilgisayar meraklılarına yönelik tamamıyla yeni ürün gamını bu gün tanıttı : PowerColor Güç Kaynağı (PSU) serisi. Extreme 1000W, 850W ve Gaming 600W, 500W güç kaynaklarından oluşan bu serilerde, yüksek ve üst orta segment hedefleniyor.



Yüksek Güç Verimliliği

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör PowerColor Extreme ve Gaming serileri 80 Plus Bronz ve 80 Plus olarak özelliklendirilmiş, Extreme serilerinde %85 den daha fazla ve Oyun serilerinde %80 güç verimliliği sunuluyor, ürünler üzerinde güç nakli yüksek seviyede sağlanırken kayıp güç en aza indirgeniyor.

Çoklu GPU sistemler icin dizayn

Powercolor güç kaynağı Extreme ve Gaming; çoklu GPU sistemleri olan NVIDIA’nın SLI ve AMD’nin CrossFireX ‘i destekleyecek şekilde dizayn edildi ve her türlü oyun sisteminin tüm yük ihtiyacını karşılayabilecek özelliklerde üretildi.

Tam Boyutta Gör Yüksek Seviye Kararlılık

PowerColor güç kaynakları verimli ve etkili şekilde ısıyı düşürebilecek ultra geniş ve sessiz çift bilyeli fanlar ile donatıldı. . Güç kaynakları üzerindeki 105 derecelik Japon yapımı kapasitörler en yüksek performansı ve geliştirilmiş güvenilirlik ve sağlamlığı garanti ediyor.



Oyun Donanımızı Güçlendirin



Yüksek seviye güç kaynaklarının resmi duyurusu ile birlikte PowerColor ayrıca Powercolor Extreme 1000W kazanma şansını sunuyor! Powercolor Güç Kaynağı kullanarak gücü hissetmek ister misiniz ? “ Power Up Your Gaming Rig “ yarışmasına şimdi katılabilirsiniz.

PowerColor Güç Kaynakları hakkında daha fazla bilgi ve muhteşem ödüller için aşağıdaki linki tıklayınız :

http://www.powercolor.com/event/PSU/index.asp

Model Name PowerColor Extreme 1000W PowerColor Extreme 850W PowerColor Gaming 600W PowerColor Gaming 500W Type ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91 ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91 ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91 ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91 Max. Output Capacity 1000W 850W 600W 500W Dimension 180(L) x 150(W) x 86(H)mm 180 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm 140 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm 140 (L) x 150(W) x 86 (H) mm PFC Active PFC (0.99) Active PFC (0.99) Active PFC (0.99) Active PFC (0.99) Efficiency Up to 85% efficiency Up to 85% efficiency Up to 80% efficiency Up to 80% efficiency Protection OVP / UVP / OCP / OPP / SCP OVP / UVP / OCP / OPP / SCP OVP / UVP / OCP / OPP / SCP OVP / UVP / OCP / OPP / SCP Certification 80 Plus Bronze 80 Plus Bronze 80 Plus 80 Plus Multi-GPUs Support Crossfire & SLI ready Crossfire & SLI ready Crossfire & SLI ready Crossfire & SLI ready Cable type Cable management Cable management Fixed cable Fixed cable

*Specifications subject to change without notice.

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