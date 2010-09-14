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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Powercolor Ürün Ailesini Genişletiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,9b
1
Güç Kaynağı
DH Bülten
Dh Bülten
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PowerColor Extreme & Oyun serileri güce aç sıkı oyuncular için geliştirildi.

TUL Corporation, PowerColor marka grafik kartlarının lider üreticisi, gerçek bilgisayar meraklılarına yönelik tamamıyla yeni ürün gamını bu gün tanıttı : PowerColor Güç Kaynağı (PSU) serisi. Extreme 1000W, 850W ve Gaming 600W, 500W güç kaynaklarından oluşan bu serilerde, yüksek ve üst orta segment hedefleniyor.

Yüksek Güç Verimliliği

Powercolor Ürün Ailesini Genişletiyor
Tam Boyutta Gör
Powercolor Ürün Ailesini Genişletiyor
Tam Boyutta Gör
PowerColor Extreme ve Gaming serileri 80 Plus Bronz ve 80 Plus olarak özelliklendirilmiş, Extreme serilerinde %85 den daha fazla ve Oyun serilerinde %80 güç verimliliği sunuluyor, ürünler üzerinde güç nakli yüksek seviyede sağlanırken kayıp güç en aza indirgeniyor.

Çoklu GPU sistemler icin dizayn
Powercolor güç kaynağı Extreme ve Gaming; çoklu GPU sistemleri olan NVIDIA’nın SLI ve AMD’nin CrossFireX ‘i destekleyecek şekilde dizayn edildi ve her türlü oyun sisteminin tüm yük ihtiyacını karşılayabilecek özelliklerde üretildi.

Powercolor Ürün Ailesini Genişletiyor
Tam Boyutta Gör
Yüksek Seviye Kararlılık
PowerColor güç kaynakları verimli ve etkili şekilde ısıyı düşürebilecek ultra geniş ve sessiz çift bilyeli fanlar ile donatıldı. . Güç kaynakları üzerindeki 105 derecelik Japon yapımı kapasitörler en yüksek performansı ve geliştirilmiş güvenilirlik ve sağlamlığı garanti ediyor.

Oyun Donanımızı Güçlendirin

Yüksek seviye güç kaynaklarının resmi duyurusu ile birlikte PowerColor ayrıca Powercolor Extreme 1000W kazanma şansını sunuyor! Powercolor Güç Kaynağı kullanarak gücü hissetmek ister misiniz ? “ Power Up Your Gaming Rig “ yarışmasına şimdi katılabilirsiniz.

PowerColor Güç Kaynakları hakkında daha fazla bilgi ve muhteşem ödüller için aşağıdaki linki tıklayınız :

http://www.powercolor.com/event/PSU/index.asp  

 

Model Name

PowerColor Extreme 1000W

PowerColor Extreme 850W

PowerColor Gaming 600W

PowerColor Gaming 500W

Type

ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91

ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91

ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91

ATX 12V v2.2/EPS12V v2.91

Max. Output Capacity

1000W

850W

600W

500W

Dimension

180(L) x 150(W) x 86(H)mm

180 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm

140 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm

140 (L) x 150(W) x 86 (H) mm

PFC

Active PFC (0.99)

Active PFC (0.99)

Active PFC (0.99)

Active PFC (0.99)

Efficiency

Up to 85% efficiency

Up to 85% efficiency

Up to 80% efficiency

Up to 80% efficiency

Protection

OVP / UVP / OCP / OPP / SCP

OVP / UVP / OCP / OPP / SCP

OVP / UVP / OCP / OPP / SCP

OVP / UVP / OCP / OPP / SCP

Certification

80 Plus Bronze

80 Plus Bronze

80 Plus

80 Plus

Multi-GPUs Support

Crossfire & SLI ready

Crossfire & SLI ready

Crossfire & SLI ready

Crossfire & SLI ready

Cable type

Cable management

Cable management

Fixed cable

Fixed cable

*Specifications subject to change without notice.


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