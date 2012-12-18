Powercom BNT-1000AP UPS kesintisiz güç kaynağı video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Merhaba arkadaşlar tunçmatik online ups im var arıza yaptı garantisi dolmuş. Ana kartta akü bağlantı uçları kısa devre görüyor. Cihaz şuan hiçbir tepki vermiyor. Servis arızayı bulamadı ana kart değişmesi lazom diyor oda yenisi parası yardımcı olacak varsa sevinirim.
DH Misafiri
Kafası çalışan bir elektronikçi sorununuzu çözer. Giriş hattında transistörler bulunur, çoğunlukla onlar hasar görürlermiş. Düzce'de olsanız bir ustaya yönlendirirdim.
| Merhaba Benim bir sorum olacaktı.
bendede POWER COM 1000 WATlık ve Birde 7li tunçmatik voltaj koruma prizi var
Şimdi Bunun sıralaması nasıl olmalı
ÖRNEK 1: ELEKTRİK HATTI --- 7 Lİ TUNÇMATİK VOLTAJ KORUMA PRİZİ --- POWER COM 1000 UPS ---- BİLGİSAYAR mı olmalı ?
YOKSA
ÖRNEK 2: ELEKTRİK HATTI ---- POWER COM 1000 UPS ----- 7 Lİ TUNÇMATİK VOLTAJ KORUMA PRİZİ ----- BİLGİSAYAR mı olmalı?
BURADAKİ UZMANLARA, TESTİ YAPANLARA SORUYORUM SIRALAMA ÖNEMLİMİ EVDEKİ ELEKTRİK İLE İLK UPSMI YOKSA KORUMA PRİZİMİ BULUŞMALI???
| ups kullanıyorsanız piriz koruması kullanmanıza gerek yok kullanırsanızda bir zararı olmaz diye düşünüyorum kullanmak isterseniz sıralama
ÖRNEK 1: ELEKTRİK HATTI --- 7 Lİ TUNÇMATİK VOLTAJ KORUMA PRİZİ --- POWER COM 1000 UPS ---- BİLGİSAYAR olmalı
BLADE66
ikisini bir arada kullanmayın...!!! o kesintisiz güç kaynağı zaten voltaj korumalı prizin yaptığını yapıyor.. ikisini aynı anda kullanmamanız gerektiği zaten kullanma klavuzunda yazar... sakıncalı...
|güzel bir güç kaynağıymış.. her ne kadar incelemeden çok reklam olsada yinede bilgilendirici olmuş..
|bu modeli bende kullanmıştım idare eder
|Mesut bey video incelemesi için teşekkürler 2 yıldan fazladır incelemdeki ups kullanıyorum şimdiye kadar sorun yaşamadım eski bir model geç kalinmiş inceleme
|bu model samsundaki evimizde kullanıyorum yda ağabeyim kullanıyor diyelim. bence çok iyi alın derim inceleme içinde ayriyetten teşkkürler
|Arkasındaki prizleri görünce yüzümde gülücükler açtı doğrusu :)
|videoda izlediğiniz modeli 2-3 yıl kadar bilgisayarımda kullandım
ataköy 9. kısımda oturuyordum ve hava yagmurlu ve şimşekler çakmasına rağmen ve annem bilgisayarını kapat bişey olur demesine rağmen ya anne okadar para verdim kesintisiz güç kaynağı aldım ne kapatacam deme hatasında bulundum.
nereye düştüğünü bilmiyorum ama bir gök gürültüsü ve bilgisayarımdan kesintisiz bir çınlama sesi geldi dondu kaldı pcyi kapadım ve o kapanıs bidaha açılmadı peki ne oldu.
kendi süper servislerinden destek bulamayınca bilgisayarı aldıgım yere götürdüm pcyi, tagan 600watt(zamanında baya pahalıydı) psu yanmış + anakartın üzerinde baya bi yer yanmış tamir görmesine rağmen usb ve ses kartı çalışmayınca çöpe gitti + asus en 8800gtx 780 dolara almıstım zamanında üzerindeki ramlar yanmış tamir görmesi daha pahalı olur dediler oda çöp oldu.
sakın yanlış anlaşılmasın alan arkadaşlar varsa yardımcı olmak için yazıyorum anakart üzerinde inceleme yapılınca fazla voltajın prizden diil bu lanet olası kesintisiz güç kaynagının voltaj bilgilerini pc üzerinde göstermesini sağlayan RS-232 Bağlantı hattı üstünden gittiği tespit edildi. eğer benim gibi ucuz diye bu adi aleti aldıysanız arkasındaki priz baglantıları dışında hiçbirşeyi pcnize baglamayın.
|Test biraz eksik olmuş.
Güç kaynağının farklı yük altında ki besleme süreleri,
Şebeke voltajında ki yükselmelerde regüle yeteneği var mı,
Kısa devre koruması, Aşırı yük koruması, vb. gibi testler yapılmamış.
1000 Va cihaz 600 watt çıkışa sahip. Bu durumda 150-400 watt aralığında psu kullananlar için uygun olabilir.
420-700 watt arası psu kullananlar en az 1500 Va lık, 700-900 watt arası psu kullananlarda 2000 Va lık ups leri tercih etmeliler. Daha üstü 1000-1200 watt psu kullananlar 2500 Va lık ürünleri tercih etmeli.
Bu şekilde en azından ekran ve diğer harici bileşenlerle ups yedekleme süreleri makul olur. Min 10 dakika yedekleme süresi olmalı diye düşünüyorum.
|2 yıl önce yıldırım düşmüştü evin yakınlarına ups bağlı kasam kurtuldu fakat ana prizden elektirik alan modem ve ekranımın etrafında elektirikler belirdi pat diye kapandı o zaman ups'nin ne denli geekli olduğunu anlamıştım
ataköy 9. kısımda oturuyordum ve hava yagmurlu ve şimşekler çakmasına rağmen ve annem bilgisayarını kapat bişey olur demesine rağmen ya anne okadar para verdim kesintisiz güç kaynağı aldım ne kapatacam deme hatasında bulundum.
nereye düştüğünü bilmiyorum ama bir gök gürültüsü ve bilgisayarımdan kesintisiz bir çınlama sesi geldi dondu kaldı pcyi kapadım ve o kapanıs bidaha açılmadı peki ne oldu.
kendi süper servislerinden destek bulamayınca bilgisayarı aldıgım yere götürdüm pcyi, tagan 600watt(zamanında baya pahalıydı) psu yanmış + anakartın üzerinde baya bi yer yanmış tamir görmesine rağmen usb ve ses kartı çalışmayınca çöpe gitti + asus en 8800gtx 780 dolara almıstım zamanında üzerindeki ramlar yanmış tamir görmesi daha pahalı olur dediler oda çöp oldu.
sakın yanlış anlaşılmasın alan arkadaşlar varsa yardımcı olmak için yazıyorum anakart üzerinde inceleme yapılınca fazla voltajın prizden diil bu lanet olası kesintisiz güç kaynagının voltaj bilgilerini pc üzerinde göstermesini sağlayan RS-232 Bağlantı hattı üstünden gittiği tespit edildi. eğer benim gibi ucuz diye bu adi aleti aldıysanız arkasındaki priz baglantıları dışında hiçbirşeyi pcnize baglamayın.