Project Ariana ile odanız da oyuna dahil oluyor

Son dönemde sadece kullanıcıyı değil bulunduğu ortamı da oyunun içerisine dahil edecek yöntemler görmeye başladık. Razer, CES 2017 fuarında Project Ariana adındaki yeni konseptini tanıttı.

Tamamen Oyunun İçinde

Dünyanın en büyük RGB aydınlatma platformu olan Razer Chroma, yeni konseptin temeline oturuyor. Firma teknolojisini üçüncü taraf üreticilerin erişimine açtı ve yoğun oyun tecrübeleri konusunda önemli bir potansiyel elde edilmiş oldu.

Razer Chroma şimdiye kadar 5 milyondan fazla cihaz satışıyla dünyanın en büyük oyun RGB platformu. Dünyanın en popüler AAA oyunlarından bazıları Razer Chroma aydınlatma entegrasyonuna sahip. Bu oyunlar arasında Overwatch,Call of Duty: Black Ops 3,Shadow Warrior 2 ve daha pek çok isim var.

Konseptin ortaya çıkan ilk ürünü ise bir video projeksiyon sistemi. Project Ariana oyun deneyimini tüm odaya yaymak için ultra geniş bir balık gözü lensi ve gelişmiş işletim kapasitesi taşıyan yüksek çözünürlüklü bir video projektörü. Sistem oyun içi unsurların projeksiyonunu fiziki çevrenin boyut ve özelliklerine göre adapte ediyor. Bir çift 3B derinlik algılama kamerası tescilli kalibrasyon yazılımıyla birlikte kendini odadaki mobilya ve oda aydınlatması gibi çevresel faktörleri algılayacak şekilde kalibreliyor. Böylece, her ortam için kusursuz gösterim sağlanıyor.

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Project Ariana, RGB aydınlatma konseptini oda projeksiyonuna taşıyor ve hem aydınlatma hem görsel efektler yaratarak oyunlarla gerçek zamanlı iletişim sağlayan Razer Chroma üzerinden sarmal oyun deneyimine tamamen yeni bir boyut kazandırıyor.

Razer’ın erken dönem VR dünyası olarak adlandırdığı ortam optimizasyonları, gelecek için de büyük bir potansiyele sahip. Razer’ın yeni çözüm ve iş ortakları arasında Lenovo, NZXT, Antec, Lian Li, Wicked Lasers, Looking Glass, Nanoleaf ve Asus da yer alıyor. Ek olarak, Razer tüm odayı aydınlatmanın ne tür sarmal deneyimler yaratacağına dair keşif araştırmalarını Philips Lighting ile birlikte yürütüyor.