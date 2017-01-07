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Project Ariana ile odanız da oyuna dahil oluyor

Project Valerie ile CES 2017 fuarının ilgi odağı olan Razer, şimdi de Project Ariana ile karşımızda. Firma oyuncuyu değil çevresini de oyunun içerisine dahil etme niyetinde.
2 yıl
8b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde sadece kullanıcıyı değil bulunduğu ortamı da oyunun içerisine dahil edecek yöntemler görmeye başladık. Razer, CES 2017 fuarında Project Ariana adındaki yeni konseptini tanıttı.

Tamamen Oyunun İçinde

Dünyanın en büyük RGB aydınlatma platformu olan Razer Chroma, yeni konseptin temeline oturuyor. Firma teknolojisini üçüncü taraf üreticilerin erişimine açtı ve yoğun oyun tecrübeleri konusunda önemli bir potansiyel elde edilmiş oldu.

Razer Chroma şimdiye kadar 5 milyondan fazla cihaz satışıyla dünyanın en büyük oyun RGB platformu. Dünyanın en popüler AAA oyunlarından bazıları Razer Chroma aydınlatma entegrasyonuna sahip. Bu oyunlar arasında Overwatch,Call of Duty: Black Ops 3,Shadow Warrior 2 ve daha pek çok isim var.

Konseptin ortaya çıkan ilk ürünü ise bir video projeksiyon sistemi. Project Ariana oyun deneyimini tüm odaya yaymak için ultra geniş bir balık gözü lensi ve gelişmiş işletim kapasitesi taşıyan yüksek çözünürlüklü bir video projektörü. Sistem oyun içi unsurların projeksiyonunu fiziki çevrenin boyut ve özelliklerine göre adapte ediyor. Bir çift 3B derinlik algılama kamerası tescilli kalibrasyon yazılımıyla birlikte kendini odadaki mobilya ve oda aydınlatması gibi çevresel faktörleri algılayacak şekilde kalibreliyor. Böylece, her ortam için kusursuz gösterim sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Eski Apple mühendislerinden kablosuz park sensörü"

Project Ariana, RGB aydınlatma konseptini oda projeksiyonuna taşıyor ve hem aydınlatma hem görsel efektler yaratarak oyunlarla gerçek zamanlı iletişim sağlayan Razer Chroma üzerinden sarmal oyun deneyimine tamamen yeni bir boyut kazandırıyor.

Razer’ın erken dönem VR dünyası olarak adlandırdığı ortam optimizasyonları, gelecek için de büyük bir potansiyele sahip. Razer’ın yeni çözüm ve iş ortakları arasında Lenovo, NZXT, Antec, Lian Li, Wicked Lasers, Looking Glass, Nanoleaf ve Asus da yer alıyor. Ek olarak, Razer tüm odayı aydınlatmanın ne tür sarmal deneyimler yaratacağına dair keşif araştırmalarını Philips Lighting ile birlikte yürütüyor.

 

 

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nibbleArt 2 yıl en beğenilen
Seneler önce microsoft aynı konsept projeyi yapmıştı ama kaldı öyle.
Xbox illumiroom.
youtu.be/...
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
bir disko topu eksik
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1 Avatar
kadirirdem 2 yıl
benim dikkatim dağılır bununla...
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sniper23 2 yıl
Bununla iyi porno izlenir.
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Kerim5100 2 yıl
Aga herşey iyi güzel de, gelince 1000$ olacak gene uzaktan izleyeceğiz.
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Eeltorm 2 yıl
Çok gereksiz göz yorar ayrıca.
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dosta1 2 yıl
monitörün ne işi var gerek yok bu projede :D
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Barni Moloztaş 2 yıl
Gereksiz bence.
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exterminant 2 yıl
pek olmamış gibi
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nibbleArt 2 yıl en beğenilen
Seneler önce microsoft aynı konsept projeyi yapmıştı ama kaldı öyle.
Xbox illumiroom.
youtu.be/...
2 Yanıt Yanıtla +10
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Spider_hip 2 yıl nibbleArt
Orijinalden alıntı: nibbleArt

Seneler önce microsoft aynı konsept projeyi yapmıştı ama kaldı öyle.



Xbox illumiroom.



youtu.be/...

Aynen bende görmüştüm. Bence bu biz teknolojik şirketiz diye fuarlarda göz boyama çabaları. Zira bu ürün karlılığı olan bir ürün değil. Bu sebeple de microsoft son tüketiciye sunmadı, yoksa kaçırır mı hiç. Günümüzün VR gözlükleri hızla gelişirken, monitörler hızla büyür ve gelişirken bu projenin satılması için ancak çok uygun bir fiyatla çıkması gerekir ki bu da bu firmaları kurtarmaz. Zira videoda da anlaşılacağı gibi bu ürünlerin çözünürlüğü çok düşük, projektör misali. Bu sebeple ana monitöre zaten ihtiyaç duyuyor odaklanılan alanın kaliteli olması için. Etrafa daha büyük izlenimi vermek için yayılan düşük çözünürlüklü görüntü ise dikkat dağıtmaktan fazla bir işe yaramayacaktır. Yani bu haliyle 100$ max ancak satabilir ki bunuda üreticiler asla kabul etmek istemez hele de yeni üründe.

Ancak bu projektörün çözünürlüğü çok geliştirilir ve videoda bahsettiği gibi gerçekten önündeki alanların girintisini çıkıntısını normal göz gibi hesaplayabilirse o zaman google cardboard hesabı şöyle bir taktikle vurgun yapabilirler. Derler ki önünüze istediğiniz boyutta 16:9 karton kesin. İsterseniz Curved misali eğim verin. Ne kadar eğim verdiğinizde zevkinize bağlı, nasıl olsa bizim cihaz eğimi ölçüp ona göre görüntü verecek. O zaman monitöre ihtiyaç duymadan, sadece karton ile kaliteli curved, istediğimiz boyutta ekrana sahip olabileceksek, o zaman bu ürünün fiyatını arttırıp satabilirler. Yinede gelişen vr teknolojisi bir yerde hepsinin yerini alacaktır, ama o zaman gelene kadar biraz kaymak yiyebilir ve monitörleri baltalayabilirler. Lakin bir projektörden kaliteli çözünürlük almak henüz zor. Ayrıyetten biten lambalarının masrafları da düşünülmeli.
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orientem 2 yıl nibbleArt
nibbleArt

Seneler önce microsoft aynı konsept projeyi yapmıştı ama kaldı öyle.



Xbox illumiroom.



youtu.be/...

Microsoft'un ki çok daha gelişmiş bir sistem bütün odayı 3d tarayıp projeksiyonla da senkronizasyonunu yapıp öyle çalışmaya başlıyor ama hem birden fazla kinect gerektiriyor hem de yanlış hatırlamıyorsam projeksiyon da birden fazla gerektiriyordu.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
bir disko topu eksik
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