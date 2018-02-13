Projeksiyon devi Optoma Türkiye'de

Türkiye’nin teknoloji sağlayıcısı Arena, dünyanın lider projeksiyon ve ses sistemleri üreticisi Optoma’nın Türkiye distribütörü oldu. Arena, bu işbirliğiyle Optoma ürünlerini tüm Türkiye’de daha fazla noktaya ulaştıracak. Kristal berraklığındaki görüntü kalitesiyle Optoma projektörleri, sinema ve oyun meraklısı ev kullanıcılarıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yönelik üst düzey ürünler sunacak

Ürün yelpazesi genişliyor Optoma Bölge Yöneticisi Mohsin Abakhti, anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "Köklü ve saygın bir şirket olan Arena’yı Türkiye'deki yeni kanal ortağımız olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Optoma, Arena ile müşterilerine daha kapsamlı bir ürün yelpazesi sunarak ülkedeki varlığını güçlendirecek."



Arena Pazarlama Direktörü Deniz Aktan ise, "Yüksek kaliteli ve güvenilir projektörler konusunda sağlam bir üne sahip olan Optoma, Arena ile büyük bir ortaklık kuruyor. Optoma’nın iş ve bilgi teknolojileri alanındaki projektör yelpazesi, eğitim ve kurumsal müşterilerimiz için mükemmel fırsatlar sunacak” dedi.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

Teknoloji ürünleri tedarik zinciri yönetimi alanında sektör lideri olan Arena, dünyanın önde gelen markalarından birini daha tüketicilerle buluşturuyor. Projeksiyon ve ses ürünlerinin dünyaca ünlü tasarımcısı ve üreticisi Optoma, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmek için ana distribütör olarak Arena ile yeni bir ortaklık kurdu. Bu işbirliğiyle Arena, Optoma ürünlerini tüm Türkiye’de daha fazla noktaya ulaştıracak. Kristal berraklığındaki görüntü kalitesiyle Optoma projektörleri, sinema ve oyun meraklısı ev kullanıcılarıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yönelik üst düzey ürünler sunacak.