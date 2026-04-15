Portronics yeni akıllı projeksiyon cihazını duyurdu

Portronics Beem 570 özellikleri ve fiyatı
Yılın başlarında piyasaya çıkan Portronics Beem 560 cihazından kısa süre sonra gelen Portronics Beem 570 biraz daha iyileştirilmiş görsellere ve akıllı özelliklere odaklanıyor. Full HD çözünürlük sunan cihaz, 10.000 lümen parlaklığa sahip. Cihaz, 120 inçe kadar içerik yansıtabilirken, lambasının ömrü 50.000 saate kadar dayanıyor.
270 derece ayarlanabilir yapısıyla salonlardan yatak odalarına kadar farklı iç mekanlarda esnek kullanıma olanak sağlayan cihaz Android 13 tabanlı Whale TV OS ile geliyor. Böylece harici cihazlara gerek kalmadan Netflix, YouTube, Prime Video gibi uygulamalara erişilebiliyor.
Kurulum sürecini kolaylaştırmak amacıyla otomatik hizalama, engel algılama, otomatik odaklama ve otomatik köşe düzeltme gibi özellikler sunan cihazda 5W gücünde bir hoparlör mevcut. Hoparlör kablosuz olarak harici cihazlara bağlanabiliyor. Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.4, HDMI ve USB bağlantı noktaları olan Portronics Beem 570 cihazı 215$ fiyat etiketi ile Hindistan'da satışa sunuldu.
