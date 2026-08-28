SD Kart RAW hatası çözümü: 2026 RAW SD kart kurtarma rehberi

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Hafıza kartınızı bir fotoğraf makinesine, drone'a veya kart okuyucuya taktığınızda şu korkunç sistem hatasıyla karşılaşmak her içerik üreticisinin en büyük kabusudur: "Diski kullanabilmeniz için önce biçimlendirmeniz gerekli." Sürücü özelliklerini kontrol ettiğinizde ise dosya sistemi şu şekilde görüntülenir: RAW.

Bu, kıymetli fotoğraflarınızın, 4K videolarınızın ve önemli dosyalarınızın sonsuza dek kaybolduğu anlamına mı geliyor? HAYIR.

2026 yılında, RAW SD kart hatası, işletim sisteminin artık kartın dosya sistemi başlığını veya bölüm tablosunu okuyamadığını gösterir. Temel veriler genellikle sağlamdır. Ancak, bu sorunu çözmek için kritik bir kurala uymanız gerekir: Önce dosyalarınızı kurtarın, ardından depolama aygıtını onarın.

Bu kılavuz, SD kartların neden RAW formatına dönüştüğünü, dosyalarınızı güvenli bir şekilde nasıl kurtarabileceğinizi ve verilerinizi kalıcı olarak kaybetmeden kartı nasıl onarabileceğinizi açıklamaktadır.

RAW SD Kart Nedir ve Neden Oluşur?

RAW dosya sistemi; FAT32, exFAT veya NTFS gibi gerçek bir dosya sistemi biçimi değildir. Windows veya macOS cihazlarınız SD kartın dosya sistemi yapısını okuyamadığında kartı RAW olarak gösterebilir.

2026 Yılında RAW SD Kart Bozulmasının Başlıca Nedenleri:

Güvenli Olmayan Çıkarma : Okuma/yazma işlemi sırasında veya kamera tampon bellekteki (buffer) görüntüleri kaydederken hafıza kartını aniden çıkarmak.

: Okuma/yazma işlemi sırasında veya kamera tampon bellekteki (buffer) görüntüleri kaydederken hafıza kartını aniden çıkarmak. Bölüm Tablosu Bozulması : Ani güç kesintileri, sistem çökmeleri veya cihaz pilinin aniden bitmesi nedeniyle Dosya Tahsis Tablosunun (FAT) hasar görmesi.

: Ani güç kesintileri, sistem çökmeleri veya cihaz pilinin aniden bitmesi nedeniyle Dosya Tahsis Tablosunun (FAT) hasar görmesi. Bozuk Sektörler ve Flash Bellek Aşınması : Yıllar süren yoğun okuma/yazma döngüleri sonucunda bellek hücrelerinin fiziksel olarak bozulması.

: Yıllar süren yoğun okuma/yazma döngüleri sonucunda bellek hücrelerinin fiziksel olarak bozulması. Arızalı Donanım : Kalitesiz kart okuyucular veya dengesiz voltaj sağlayan arızalı USB adaptörleri.

: Kalitesiz kart okuyucular veya dengesiz voltaj sağlayan arızalı USB adaptörleri. Virüs veya Kötü Amaçlı Yazılım Bulaşması: Dosya başlıklarını bozan zararlı yazılımlar.

1. Aşama: Önce RAW SD Karttan Verilerinizi Kurtarın (Altın Kural)

KRİTİK UYARI: Dosyalarınızı kurtarmadan önce RAW SD kartınızı asla biçimlendirmeyin! Biçimlendirme işlemi, mevcut veri bloklarınızın üzerine yeni bir dosya sistemi yazar ve bu da kurtarmayı önemli ölçüde zorlaştırır veya tamamen imkansız hale getirir.

Okunamayan bir RAW bölümünden dosyaları güvenli bir şekilde çıkarmak için RAW sektör taraması yapabilen özel bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Bu noktada EaseUS Data Recovery Wizard, RAW sürücülerden veri kurtarmaya yönelik özellikler sunuyor.

EaseUS Data Recovery Wizard Neden En İyi Araçtır?

RAW bölümlerle uğraşırken, genel amaçlı yazılımlar genellikle sistem engellemelerini aşmakta başarısız olur. EaseUS şu özellikleriyle öne çıkar:

RAW Sürücü ve Bölüm Algılama: Bozuk dosya başlıklarını atlayıp ham veri akışlarını kurtarmak için doğrudan ham depolama sektörlerine erişir. Yapay Zeka Destekli Video ve Fotoğraf Onarımı: Kurtarma işlemi sırasında parçalanmış 4K/8K video dosyalarını (MP4, MOV) ve RAW kamera görüntülerini (CR3, NEF, ARW) otomatik olarak yeniden yapılandırır. Derin Tarama ile Yüksek Başarı Oranı: Flaş depolama birimleri için özel olarak optimize edilmiş çift hızlı/derin tarama motoru kullanır. Kullanıcı Dostu 3 Adımlı Süreç: Temiz ve sezgisel arayüzü sayesinde hiçbir teknik bilgi veya komut satırı deneyimi gerektirmez.

Adım Adım Veri Kurtarma Süreci

Herhangi bir onarım girişiminde bulunmadan önce dosyalarınızı kurtarmak için aşağıdaki adımları sırasıyla izleyin:

1. Adım: SD Kartı Bağlayın ve EaseUS'u Başlatın

RAW SD kartınızı, güvenilir ve yüksek kaliteli bir USB kart okuyucuya takıp bilgisayara bağlayın. EaseUS Veri Kurtarma Sihirbazı yazılımını bilgisayarınıza kurun ve çalıştırın. (Yazılımı dahili diskinize kurun, ASLA bozuk SD karta kurmayın.). Programda SD kartınızı “Cihazlar ve Sürücüler” veya “Harici Aygıtlar” bölümünde bulun ve TARA (veya Kayıp Verileri Arama) seçeneğine basarak taramayı başlatın.

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2. Adım: Kayıp Verileri Tarayın

EaseUS, SD kartı tarayarak kayıp dosyaları bulmaya çalışacaktır. Daha kapsamlı bir tarama için derin tarama özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bulunan dosyalar arasında daha kolay gezinmek için dosya türlerine göre filtreleme (Örneğin Resimler, Videolar, Belgeler vs.) yapabilir veya arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

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3. Adım: Dosyaları Güvenli Bir Şekilde Önizleyin ve Kurtarın

Bulunan fotoğraf veya belgelerden herhangi birine çift tıklayarak önizleme yapabilirsiniz. önizleyerek dosyaların kurtarılabilir durumda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Kurtarmak istediğiniz dosyaların yanındaki kutucukları işaretleyin ve Kurtar butonuna tıklayın. ÖNEMLİ: Kurtarılan dosyaları kesinlikle RAW durumundaki SD karta kaydetmeyin. Bunun yerine bilgisayarınızın dahili depolama birimini veya başka bir harici depolama cihazını hedef olarak seçin.

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2. Aşama: Biçimlendirme Yapmadan RAW SD Kart Nasıl Onarılır?

EaseUS kullanarak önemli dosyalarınızı güvence altına aldıktan sonra, kartı silmeden dosya sistemini onarmayı deneyebilirsiniz.

Yöntem 1: SD Kartın Sürücü Harfini Değiştirin

Windows, bir harf çakışması durumunda sürücüyü yanlışlıkla RAW olarak işaretleyebilir.

Başlat menüsüne sağ tıklayın ve Disk Yönetimi'ni açın. Disk listesinde SD kartınızı bulun, sağ tıklayın ve Sürücü Harfi ve Yolu Değiştir... seçeneğine tıklayın. Değiştir'e tıklayın, yeni bir harf atayın (örneğin, E: yerine M: atayın) ve Tamam'a tıklayın.

Yöntem 2: Komut İstemi (CMD) Üzerinden CHKDSK Çalıştırın

Disk Denetimi yardımcı programı yapısal sistem hatalarını onarabilir.

Win + S tuşlarına basın, cmd yazın, Komut İstemi'ne sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır'ı seçin. Aşağıdaki komutu yazın (X yerine SD kartınızın bilgisayardaki harfini yazın):

chkdsk X: /f /r Enter'a basın. İşlem başarıyla tamamlanırsa dosya sistemi onarılacaktır.

(Not: Eğer Windows "CHKDSK RAW sürücüler için kullanılamıyor" hatası verirse doğrudan 3. yönteme geçin).

Yöntem 3: Kart Okuyucu Sürücülerini Yeniden Yükleyin

Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni açın. Bellek teknolojisi cihazları (veya Disk sürücüleri) bölümünü genişletin. SD kart okuyucunuza sağ tıklayıp Cihazı kaldır'ı seçin. Kart okuyucunuzu USB'den çıkarın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve cihazı tekrar takarak Windows'un sürücüleri otomatik olarak yüklemesine izin verin.

3. Aşama: RAW SD Kartı Tekrar Kullanılabilir Hale Getirmek İçin Biçimlendirin

Veri kaybetmeden onarım yöntemleri işe yaramazsa, SD kartınızda temiz bir dosya sistemi oluşturmanın tek yolu onu biçimlendirmektir.

Yöntem 1: Windows Disk Yönetimi Aracılığıyla Biçimlendirme

Disk Yönetimi'ni açın. SD kartınızın RAW olarak görünen bölümüne sağ tıklayın ve Biçimlendir... seçeneğine tıklayın. Kapasiteye göre dosya sistemini seçin:

FAT32: 32 GB ve altı kartlar için.

exFAT: 64 GB, 128 GB, 1 TB ve üzeri kartlar için. Hızlı Biçimlendir seçeneğini işaretleyip Tamam'a tıklayın.

Yöntem 2: DiskPart (Komut Satırı) Üzerinden Zorla Biçimlendirme

Dosya Gezgini "Windows biçimlendirmeyi tamamlayamadı" diyorsa bu adımı uygulayın: Komut İstemi'ni Yönetici olarak çalıştırın. diskpart yazıp Enter'a basın. Aşağıdaki komutları sırasıyla yazıp her birinden sonra Enter'a basın:.

list disk

select disk N (N yerine SD kartınızın listedeki disk numarasını yazın)

clean

create partition primary

format fs=exfat quick (32GB altı bir kartsa format fs=fat32 quick yazın)

assign

exit

SD Kartların RAW Formatına Dönüşmesi Nasıl Önlenir?

Her Zaman Güvenle Çıkarın : Kartı yuvasından çekmeden önce işletim sisteminizdeki "Donanımı Güvenle Kaldır" veya "Çıkar" seçeneğini kullanın.

: Kartı yuvasından çekmeden önce işletim sisteminizdeki "Donanımı Güvenle Kaldır" veya "Çıkar" seçeneğini kullanın. Düşük Pilde İşlem Yapmaktan Kaçının : Cihazınızın pili bitmek üzereyken asla seri fotoğraf çekmeyin veya video kaydetmeyin.

: Cihazınızın pili bitmek üzereyken asla seri fotoğraf çekmeyin veya video kaydetmeyin. Kaliteli Aksesuarlar Kullanın : Veri aktarımı sırasında voltaj dengesizliği yaratan ucuz USB çoklayıcılardan (hub) ve isimsiz kart okuyuculardan uzak durun.

: Veri aktarımı sırasında voltaj dengesizliği yaratan ucuz USB çoklayıcılardan (hub) ve isimsiz kart okuyuculardan uzak durun. 3-2-1 Yedekleme Kuralını Uygulayın: Önemli verilerinizin 3 kopyasını, 2 farklı ortam türünde saklayın ve 1 kopyasını mutlaka bulut depolama gibi farklı bir konumda yedekleyin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. RAW formatındaki bir SD karttan dosyaları ücretsiz olarak kurtarabilir miyim?

Evet. EaseUS Data Recovery Wizard gibi araçların, kullanıcılara 2 GB'a kadar veriyi ücretsiz olarak tarama ve kurtarma imkanı sunan ücretsiz sürümleri bulunmaktadır. Bu, sadece birkaç önemli dosya veya fotoğrafı kurtarmak isteyenler için idealdir.

2. SD kartımın özelliklerinde alan neden 0 Bayt görünüyor?

Bir kart RAW durumuna geçtiğinde, işletim sistemi kartın dosya sistemi tahsis tablosunu okuyamaz. Bu sebeple diski kapasitesi belirsiz olarak algılar ve hem kullanılan hem de boş alanı 0 Bayt olarak gösterir. Ciddi donanım arızalarında Disk Yönetimi'nde "Ortam Yok" uyarısı da verebilir.

3. RAW formatındaki SD kartı biçimlendirmek tüm fotoğraflarımı kalıcı olarak siler mi?

Biçimlendirme işlemi dosya dizin tablosunu sıfırlayarak dosyaları standart yollarla erişilemez hale getirir. Gelişmiş veri kurtarma programları "Hızlı Biçimlendirme" sonrasında verileri bazen kurtarabilse de, biçimlendirme işlemi yapmadan önce EaseUS Data Recovery Wizard ile dosyaları güvenle dışarı aktarmak her zaman en garantili yoldur.

4. RAW SD kartım hiçbir bilgisayar tarafından tanınmıyorsa ne yapmalıyım?

Eğer SD kartınız birden fazla kart okuyucu ve bilgisayarda denemenize rağmen Aygıt Yöneticisi veya Disk Yönetimi'nde hiçbir şekilde görünmüyorsa, muhtemelen NAND denetleyicisinde veya devrelerinde fiziksel bir arıza vardır. Bu senaryoda yazılımlar işe yaramaz; profesyonel veri kurtarma hizmeti veren bir laboratuvarla iletişime geçmeniz gerekir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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