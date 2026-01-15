TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu

TCL'in taşınabilir projeksiyonları Türkiye'de: TCL C1 ve TCL A1s
Yeni satışa sunulan ürünlerden TCL C1 ve TCL A1s taşınabilir mini projeksiyon cihazları, sinema keyfini yanınızda taşımanıza imkan tanıyor. C1 modeli 230 ISO lümen, A1s modeli ise 600 ISO lümen parlaklık sunuyor. 1080p çözünürlüğünde görüntü verirken 4K görüntü akışını da destekliyor. C1 projeksyonu 30.000+ saatlik ışık kaynağı ile uzun ömürlü olacak şekilde geliştirildi ve SGS sertifikasına sahip. A1s modelinde ise TCL'in yüksek şeffaflık sunan özel lensi, ışığı çok daha verimli ileterek rakiplerine kıyasla yüzde 10 daha net görüntüler ve yüzde 35 daha yüksek çözümleme gücü vadediyor.
Çocuklar güvenliği için: TCL MOVETIME MT48 Akıllı Çocuk Saati
TCL’in en gelişmiş akıllı çocuk saati olma özelliği taşıyan TCL MOVETIME MT48, ebeveynlerin çocuklarıyla her an iletişimde kalmasını ve çocukların güvenliğini korumayı amaçlıyor. 4.5G görüntülü arama ve L1+L5 çift bantlı hassas konum takibi özellikleriyle donatılan cihaz, çocukların gün içindeki hareketlerini izlemeyi kolaylaştırırken güvenli bölge tanımlama özelliği sayesinde belirlenen alan dışına çıkıldığında ailelere anlık bildirim gönderiyor.
TCL NXTPAPER 14 Tablet
Görüntülü toplantılara katılanlar için önde 13 MP + 5 MP çift kameraya, arkada 8 MP kameraya yer veriliyor. Opsiyonel T-Pen desteği sayesinde kalemle çizim ve not alma işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.
TCL TAB 11 Gen 2
TCL’in uzun zamandır ülkemizde satılan ve beğenilen modellerinden TCL TAB 11 Gen 2, MediaTek Helio G80 işlemci ve 6 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile geliyor. 11 inç FHD+ NXTVISION ekrana sahip cihazda 8.000 mAh büyüklüğünde batarya mevcut.
TCL Tab 10L Gen 4
TCL Tab 10L Gen 4 ise 5 bin TL altındaki fiyatı ile kullanıcılarına uygun fiyata eğlence ve içerik tüketim deneyimi vaat ediyor. 10.1 inç IPS ekran, MediaTek MT8786 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 6.000 mAh batarya ve çift hoparlör sahip.