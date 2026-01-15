Giriş
    TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu

    Yeni taşınabilir projeksiyonlar ve çocuk saati modelini Türkiye'de satışa sunan TCL, Türkiye'deki ekosistem ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.                

    TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Global teknoloji devi TCL, Türkiye’de düzenlediği etkinlikte ülkemizde satışa sunulan yeni nesil ekosistem ürünlerini tanıttı. Lansmanda TCL’in tablet, taşınabilir projeksiyon ve akıllı çocuk saati modeleri öne çıkarıldı.

    TCL'in taşınabilir projeksiyonları Türkiye'de: TCL C1 ve TCL A1s

    TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Yeni satışa sunulan ürünlerden TCL C1 ve TCL A1s taşınabilir mini projeksiyon cihazları, sinema keyfini yanınızda taşımanıza imkan tanıyor. C1 modeli 230 ISO lümen, A1s modeli ise 600 ISO lümen parlaklık sunuyor. 1080p çözünürlüğünde görüntü verirken 4K görüntü akışını da destekliyor. C1 projeksyonu 30.000+ saatlik ışık kaynağı ile uzun ömürlü olacak şekilde geliştirildi ve SGS sertifikasına sahip. A1s modelinde ise TCL'in yüksek şeffaflık sunan özel lensi, ışığı çok daha verimli ileterek rakiplerine kıyasla yüzde 10 daha net görüntüler ve yüzde 35 daha yüksek çözümleme gücü vadediyor.

    Çocuklar güvenliği için: TCL MOVETIME MT48 Akıllı Çocuk Saati

    TCL’in en gelişmiş akıllı çocuk saati olma özelliği taşıyan TCL MOVETIME MT48, ebeveynlerin çocuklarıyla her an iletişimde kalmasını ve çocukların güvenliğini korumayı amaçlıyor. 4.5G görüntülü arama ve L1+L5 çift bantlı hassas konum takibi özellikleriyle donatılan cihaz, çocukların gün içindeki hareketlerini izlemeyi kolaylaştırırken güvenli bölge tanımlama özelliği sayesinde belirlenen alan dışına çıkıldığında ailelere anlık bildirim gönderiyor.

    TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Önceki modellere göre daha ince ekran çerçeveleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 1.68 inç büyüklüğünde ekran ile geliyor. Standby modunda 7 gün, normal modda 2,5 gün pil ömrü sunuyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla çocukların hareketli oyunlarına uyum sağlayan MT48, aynı zamanda çocukların uyku düzenini ve fiziksel aktivitelerini takip ederek dijital sağlığı destekleyen bir yaşam asistanı görevi görüyor.

    TCL NXTPAPER 14 Tablet

    TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    TCL’in bugüne kadarki en büyük ekranlı tablet bilgisayarı TCL NXTPAPER 14, NXTPAPER 3.0 ekran teknolojisi ile gözü yormayarak kağıt benzeri deneyim sunuyor. Helio G99 yonga setinden güç alan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 10.000 mAh büyüklüğündeki bataryası ile uzun saatler kullanılabiliyor. 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

    Görüntülü toplantılara katılanlar için önde 13 MP + 5 MP çift kameraya, arkada 8 MP kameraya yer veriliyor. Opsiyonel T-Pen desteği sayesinde kalemle çizim ve not alma işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

    TCL TAB 11 Gen 2

    TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    TCL’in uzun zamandır ülkemizde satılan ve beğenilen modellerinden TCL TAB 11 Gen 2, MediaTek Helio G80 işlemci ve 6 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile geliyor. 11 inç FHD+ NXTVISION ekrana sahip cihazda 8.000 mAh büyüklüğünde batarya mevcut.

    TCL Tab 10L Gen 4

    TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    TCL Tab 10L Gen 4 ise 5 bin TL altındaki fiyatı ile kullanıcılarına uygun fiyata eğlence ve içerik tüketim deneyimi vaat ediyor. 10.1 inç IPS ekran, MediaTek MT8786 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 6.000 mAh batarya ve çift hoparlör sahip.
     

