Türkiye güneş enerjisinde aylık üretim rekoru kırdı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin elektrik üretiminde yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Temmuz ayında güneş ve rüzgar enerjisindeki yüksek üretim dikkat çekerken, güneş enerjisinde tüm zamanların en yüksek aylık üretimi gerçekleşti. Yerli kaynaklardan eltektrik üretiminde de yeni bir aylık rekor kırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de Temmuz ayında tüm enerji kaynaklarından toplam 34,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Üretimde en büyük pay ise yüzde 26,2 ile hidroelektrik santrallerinin (HES) oldu.

Haziran ayında aylık üretim rekoru kıran güneş enerjisi, Temmuz ayında bu rekoru daha da ileri taşıdı. Güneş enerjisi santrallerinden (GES) 5,37 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek tüm zamanların en yüksek aylık üretim seviyesine ulaşıldı. Güneş enerjisi böylece Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 15,5’ini tek başına karşıladı.

Güneş enerjisinde günlük üretim rekoru da Temmuz ayında kırıldı. 19 Temmuz’da 189 bin 680 megavatsaatlik üretim gerçekleştirilerek güneş enerjisinde günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Güneşteki yükselişe rüzgar enerjisi de eşlik etti. Rüzgar santrallerinden Temmuz ayı boyunca toplam 4,16 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. 30 Temmuz’da 265 bin 512 megavatsaatlik günlük üretimle rüzgarda da yeni bir rekor kırıldı.

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Temmuz ayının bir diğer rekoru ise yerli kaynaklardan geldi. Türkiye, Temmuz ayında yerli kaynaklardan 24,75 milyar kilovatsaat elektrik üretti. Bu değer, aylık bazda şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yerli kaynaklı elektrik üretimi oldu.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik de toplam üretimin önemli bir bölümünü oluşturdu. Temmuz ayında yenilenebilir enerji kaynaklarından 20,14 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 58,2 olarak gerçekleşti.

İlk 7 ayda da rekor üretim

Yılın ilk 7 ayında da yenilenebilir enerji kaynaklarında rekor seviyeler görüldü. 1 Ocak-31 Temmuz döneminde hidroelektrik kaynaklarından 66,1 milyar kilovatsaat, rüzgardan 25,6 milyar kilovatsaat ve güneşten 24,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Bu üç kaynakta da 2000 yılından bu yana aynı dönem için en yüksek üretim seviyelerine ulaşıldı.

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Türkiye güneş enerjisinde aylık üretim rekoru kırdı

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