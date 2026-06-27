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    BİM marketlerde Havit projeksiyon cihazı satılacak

    3 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait projeksiyon cihazı ve Xiaomi C201 akıllı güvenlik kamerası modelleri yer alıyor.             

    3 Temmuz BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tabletlerden projeksiyon cihazlarına ve ses ekipmanlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    3 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

    3 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait projeksiyon cihazı yer alıyor. 720p çözünürlük, 4K desteği, 230 Ansi lümen parlaklık, 30000 saat lamba ömrü, 3W hoparlör, Android 12 işletim sistemi gibi özellikleri olan Havit PJ245 Pro projeksiyon cihazı 3990TL.

    Diğer taraftan Xiaomi C201 akıllı güvenlik kamerası Full HD çözünürlük, H.265 kodek, 2.4GHz Wi-Fi, 256GB’ye kadar microSD kart desteği, en düşük Android 8 veya iOS 12.1 işletim sistemi gibi özelliklerle 1390TL fiyat etiketine sahip.

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    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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