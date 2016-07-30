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Puskas ödüllü oyuncu futbolu bırakarak YouTuber oluyor

2015 yılının en şık golünü atarak FIFA Puskas Ödülü'nü kazanan Wendell Lira futbolu bıraktığını ve bundan sonra hayatına YouTuber olarak devam edeceğini açıkladı.
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Puskas ödüllü oyuncu futbolu bırakarak YouTuber oluyor
 
Geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen törende 2015'in en estetik ve şık golüne imza atarak FIFA Puskas Ödülü’nü alan 27 yaşındaki Brezilyalı forvet Wendell Lira, adeta herkesi şaşırtan sürpriz bir kararla futbolu bıraktığını duyurdu. Goianesia formasıyla Atletico Goianiense takımına karşı attığı muhteşem golle Alessandro Florenzi ve Lionel Messi gibi yıldızları geride bırakarak ödüle uzanan Lira, futbol dünyasındaki yalanlar ve uzun süren sakatlıkları sebebiyle bu kararı aldığını belirtti.
Açıklamasında Brezilya’da profesyonel futbolcu olmanın zorluklarından bahsederek tüm bunlara rağmen birçok başarı elde ettiğini, dünya yıldızlarıyla yan yana futbol oynadığını ve hayatının en önemli mutluluklarını yaşadığını dile getiren genç forvet artık oldukça farklı bir kulvarda ter dökeceğini söyledi.
Her zaman bir video oyuncusu olma hayalinin bulunduğunu ve sonunda hayalini gerçekleştirebileceğini açıklayan Lira, yeni YouTube kanalında bundan böyle oyunları tanıtacağını ve FIFA Dünya Şampiyonu olmayı istediğini sözlerine ekledi. Bakalım hayranlarını ikiye bölen karar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Wendell Lira yeşil sahalardaki başarısını konsollarda da gösterebilecek mi...

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mstcev89 2 yıl en beğenilen
Önüne gelen youtuber oluyor arkadaş
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Das Boot 2 yıl
Kanali acmis mi bari? Destek olalim.
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personalcomputer 2 yıl
Pek gelir getirecek bie yol değil buna rağmen başarılar dilerim.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Youtubedan anca 1000 dolar alır
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deliliktir 2 yıl
Galatasaray'a gelseymiş bari. O zaman tek derdi gol atmak olurdu.
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Portraitclub 2 yıl
Ben de attığı gol değince bişey zannettim.
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senjido 2 yıl
futboldan kazandığını youtubedan da kazanırmış zaten.
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mstcev89 2 yıl en beğenilen
Önüne gelen youtuber oluyor arkadaş
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Mr. Jingles 2 yıl
Adam zirvede bırakmak istemiş.
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byrd 2 yıl
eSport kelimesi eklenmediği için haber eksik kalıyor. arkadaş yalnızca youtuber olmayacak eSport fifa şampiyonluğu hedefi varmış.
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gurkanse 2 yıl
iyide futbolda dünyaları kazanıyorken youtube olarak kaç takipçi ile ne kadar kazanabilecekki ? işin mali kısmına bakmak lazım.mesela 1m takipçi olsa ne kadar ve ne şekilde para kazanabilir gibi gibi
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