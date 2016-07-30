Puskas ödüllü oyuncu futbolu bırakarak YouTuber oluyor

Geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen törende 2015'in en estetik ve şık golüne imza atarak FIFA Puskas Ödülü’nü alan 27 yaşındaki Brezilyalı forvet Wendell Lira, adeta herkesi şaşırtan sürpriz bir kararla futbolu bıraktığını duyurdu. Goianesia formasıyla Atletico Goianiense takımına karşı attığı muhteşem golle Alessandro Florenzi ve Lionel Messi gibi yıldızları geride bırakarak ödüle uzanan Lira, futbol dünyasındaki yalanlar ve uzun süren sakatlıkları sebebiyle bu kararı aldığını belirtti.

Açıklamasında Brezilya’da profesyonel futbolcu olmanın zorluklarından bahsederek tüm bunlara rağmen birçok başarı elde ettiğini, dünya yıldızlarıyla yan yana futbol oynadığını ve hayatının en önemli mutluluklarını yaşadığını dile getiren genç forvet artık oldukça farklı bir kulvarda ter dökeceğini söyledi.

Her zaman bir video oyuncusu olma hayalinin bulunduğunu ve sonunda hayalini gerçekleştirebileceğini açıklayan Lira, yeni YouTube kanalında bundan böyle oyunları tanıtacağını ve FIFA Dünya Şampiyonu olmayı istediğini sözlerine ekledi. Bakalım hayranlarını ikiye bölen karar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Wendell Lira yeşil sahalardaki başarısını konsollarda da gösterebilecek mi...