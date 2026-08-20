YouTube, Netflix'le çalışmamaları için içerik üreticilerine ekstra para ödeyecek

Bloomberg'in haberine göre YouTube, Netflix'e çalışmamaları için içerik üreticilerine ekstra ücret ödemeyi ve yeni sponsorluk anlaşmaları sunmayı öneriyor. Şu ana kadar resmi olarak tamamlanan bir anlaşma yok. Ancak YouTube'un bazı önemli içerik üreticileriyle temas hâlinde olduğu ve Netflix'te uzak durmalarını garanti altına alacak sözleşmeler imzalamya yakın olduğu belirtiliyor.
YouTube, Netflix'le Çalışanlarla Arasına Mesafe Koyacak
YouTube bir yandan içerik üreticilerini teşvik edecek anlaşmalar ve sponsorluklar sunarken, diğer yandan da bir nevi aba altından sopa gösteriyor. Çünkü Netflix'le çalışan ve oraya da içerik üreten içerik üreticilerinin bazı yaptırımlarla karşılaşacağı söyleniyor. Bloomberg'in edindiği bilgilere göre, bu içerik üreticilerine YouTube'un pazarlama kampanyalarında ya da etkinliklerinde daha az yer verilecek; hatta belki de hiç yer verilmeyecek. Ayrıca YouTube destekli markalarla yapılan sponsorluk anlaşmalarından pay almaları da epey güçleşecek.
YouTube'un şimdi böyle bir hamle yapması tesadüf değil. Zira Netflix son dönemde giderek "YouTube'laşıyor". Artık sadece film ve dizi üretmekten fazlasını yapan Netflix; canlı yayınlar, yarışma programları, özel etkinlikler gibi farklı içerik türlerini de platforma ekliyor. Nitekim şirketin bazı önemli internet yayıncılarının peşine düştüğü de biliniyor. Bu yüzden YouTube'un bu son hamlesi, elindekini muhafaza etme yönünde atılmış bir adım olarak da değerlendirilebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: