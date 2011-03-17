PvP’nin Heyecanı MMORPG’nin Derinliği ile Buluşuyor: Hailan Rising

GamersFirst ilk Unity 3D tabanlı MMORPG oyunu Hailan Rising’i duyurdu. Oyun, geleneksel seviye sistemi yerine FPS tabanlı bir gelişim sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

“Hailan Rising” oyun sektörünün Unity 3D metoduyla tam kapsamlı olarak geliştirilmiş ilk PvP tabanlı Fantezi MMORPG oyunu olma özelliğine sahip.

Oyun, bir selin yok ettiği Halian dünyasının kıyamet sonrası atmosferinde geçiyor. Oyuncular kendilerini korkunç selin çekilmesiyle birlikte hayatta kalmış olarak buluyorlar. Oyuncular sekiz karakter sınıfından birini ve ittifak kuracakları ulusu seçmeleriyle birlikte oyuna başlıyorlar. Ulusların birbirleriyle kıyasıya çekişmesi oyuncuları kendi topraklarını karada, denizde ve havada PvP tabanlı bir mücadeleyle savunmaya zorluyor.

Halian Rising, geleneksel seviye sistemini FPS türü bir gelişim sistemiyle değiştiriyor. Oyuncuların bireysel mücadele becerilerini geliştirirken diğer sınıflardan yeni beceriler öğrenmeleri gerekiyor.

Halian Rising’in önemli özellikleri:

? Etherea Sistemi – Oyuncular kendilerine yabancı olan sınıflardan her türlü beceriyi öğrenebiliyor.

? Eşya sınırı yok – Oyuncular herhangi bir sınır olmaksızın her türlü eşya ve silaha sahip olabiliyor.

? Geniş kapsamlı PvP– Oyuncular her an kendilerini yüzlerce oyuncunun katıldığı bir PvP mücadelesinde bulabiliyor.

GamersFirst’ün COO ve CTO’su Bjorn Book-Larsson Hailan Rising için şunları söylüyor: “Hailan Rising daha önce piyasada hiç görmediğimiz türden bir MMORPG oyunu. Birçok MMO türünün en iyi özelliklerini yeni teknolojilerle birleştirerek GamersFirst portföyünde ilk olan bir oyun deneyimi yarattık.

Halian Rising’in yapımcısı Adam “CaliMaestro” Smith ise uzun vadeli karakter gelişimi ile ani aksiyonu birleştiren bir oyun yapmanın hayalini her zaman için kurmuş olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Hailan Rising’de hem hırslı PvP severleri hem de ticarete odaklanmaktan hoşlanan MMO-RPG tutkunlarını mutlu edecek benzersiz bir ortam yarattık.”

Hailan Rising önümüzdeki günlerde Türkiye’de ücretsiz olarak oynanabilecek şekilde yayında olacak.

Oyunla ilgili gelişmeleri aşağıdaki bağlantılardan takip edebilirsiniz:

Hailan Rising– www.GamersFirst.com/HailanRising

Facebook – www.Facebook.com/HailanRisingG1

Twitter –@HailanRising

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı