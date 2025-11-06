Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FIFA severlere müjde: EA Play, PC'ye özel %85 indirime girdi

    EA'in popüler oyun servisi EA Play, kısa süreliğine %85 indirime girdi. Tüm kullanıcıların yararlanabildiği kampanya, PC platformlarında geniş oyun erişimi sağlıyor.

    FIFA severlere müjde: EA Play, PC'ye özel %85 indirime girdi Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts, oyun servisi EA Play için sürpriz bir indirim sunuyor. Xbox Game Pass ve Ps Plus tarzı bir servis olan EA Play, PC kullanıcılarına özel kısa süreliğine aylık %80 indirime girdi. Üstelik bu seferki indirim ilk kez abone olacaklar değil, tüm kullanıcılar için geçerli.

    EA Play PC'ye özel %85 indirime girdi

    EA Play, hizmette benzeri görülmemiş bir indirimle sunuluyor. Normalde ayda 5,99 dolara gelen EA Play, PC'ye özel kısa süreliğine yalnızca 0,99 dolara yani 42 TL'ye düştü. Üstelik bu fırsatın tüm aboneler için geçerli olduğunu söyleyelim. Yani hâlihazırdaki aboneler de kullanabiliyor. İlk aydan sonra ise standart abonelik ücreti ödemeye devam edebilirsiniz.

    Aboneliğin Steam'deki ücreti 1.20 dolar, EA App'te 0.99 dolar, Epic Games'te ise 35,19 TL fiyatlar oyunculara sunuluyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi EA Play, Tıpkı Game Pass veya PS Plus abonelikleri gibi aylık ücret karşılğında Electronic Arts oyunları içeren bir kütüphane sunuyor. Üyeliğiniz devam ettikçe de eklenen tüm oyunları deneyimleyebiliyorsunuz. EA Play’de Dead Space, Star Wars oyunları, Battlefield, Need for Speed ve FC 25'e kadar yüzlerce oyun mevcut. 

    EA Play İndirimli Fiyatlar
    Platform Normal Fiyat İndirimli Fiyat
    Steam 5.99 dolar 1.20 dolar
    Epic Games 219,99 TL 35,19 TL
    EA App 5.99 dolar 0.99 dolar
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Bob Kelso +93 gecirdek +57 serdarcenk +57 Can851 +54 Nevfel +46 Jack! +40 NvdiaAmd +40 gecceanduana +38 Sahilli +36 Tek Yol Erken Seçim +35
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    29 Kişi Okuyor (5 Üye, 24 Misafir) 10 Masaüstü 19 Mobil
    mstf196, Viscero., 19yusuf05 okuyor
    M
    V
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2224 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ea play, Teknoloji Haberleri ve
    3 etiket daha Yaşam Oyun Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,2b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    söke bağarası bülbül hoca bakım günleri vespa benzeri motor bmw connected drive açma petlas lastik yorumları lpg beyni su kaçırıyor ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum