FIFA severlere müjde: EA Play, PC'ye özel %85 indirime girdi

EA Play PC'ye özel %85 indirime girdi
EA Play, hizmette benzeri görülmemiş bir indirimle sunuluyor. Normalde ayda 5,99 dolara gelen EA Play, PC'ye özel kısa süreliğine yalnızca 0,99 dolara yani 42 TL'ye düştü. Üstelik bu fırsatın tüm aboneler için geçerli olduğunu söyleyelim. Yani hâlihazırdaki aboneler de kullanabiliyor. İlk aydan sonra ise standart abonelik ücreti ödemeye devam edebilirsiniz.
Aboneliğin Steam'deki ücreti 1.20 dolar, EA App'te 0.99 dolar, Epic Games'te ise 35,19 TL fiyatlar oyunculara sunuluyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi EA Play, Tıpkı Game Pass veya PS Plus abonelikleri gibi aylık ücret karşılğında Electronic Arts oyunları içeren bir kütüphane sunuyor. Üyeliğiniz devam ettikçe de eklenen tüm oyunları deneyimleyebiliyorsunuz. EA Play’de Dead Space, Star Wars oyunları, Battlefield, Need for Speed ve FC 25'e kadar yüzlerce oyun mevcut.
|Platform
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Steam
|5.99 dolar
|1.20 dolar
|Epic Games
|219,99 TL
|35,19 TL
|EA App
|5.99 dolar
|0.99 dolar
