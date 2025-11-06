FIFA severlere müjde: EA Play, PC'ye özel %85 indirime girdi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Electronic Arts, oyun servisi EA Play için sürpriz bir indirim sunuyor. Xbox Game Pass ve Ps Plus tarzı bir servis olan EA Play, PC kullanıcılarına özel kısa süreliğine aylık %80 indirime girdi. Üstelik bu seferki indirim ilk kez abone olacaklar değil, tüm kullanıcılar için geçerli.

EA Play PC'ye özel %85 indirime girdi

EA Play, hizmette benzeri görülmemiş bir indirimle sunuluyor. Normalde ayda 5,99 dolara gelen EA Play, PC'ye özel kısa süreliğine yalnızca 0,99 dolara yani 42 TL'ye düştü. Üstelik bu fırsatın tüm aboneler için geçerli olduğunu söyleyelim. Yani hâlihazırdaki aboneler de kullanabiliyor. İlk aydan sonra ise standart abonelik ücreti ödemeye devam edebilirsiniz.

Aboneliğin Steam'deki ücreti 1.20 dolar, EA App'te 0.99 dolar, Epic Games'te ise 35,19 TL fiyatlar oyunculara sunuluyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi EA Play, Tıpkı Game Pass veya PS Plus abonelikleri gibi aylık ücret karşılğında Electronic Arts oyunları içeren bir kütüphane sunuyor. Üyeliğiniz devam ettikçe de eklenen tüm oyunları deneyimleyebiliyorsunuz. EA Play’de Dead Space, Star Wars oyunları, Battlefield, Need for Speed ve FC 25'e kadar yüzlerce oyun mevcut.

EA Play İndirimli Fiyatlar Platform Normal Fiyat İndirimli Fiyat Steam 5.99 dolar 1.20 dolar Epic Games 219,99 TL 35,19 TL EA App 5.99 dolar 0.99 dolar

