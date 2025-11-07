Giriş
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu, 6 kasım'dan 13 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...              

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Felix The Reaper ve Idle Champions of the Forgotten Realms paketi erişime açıldı. 2019'da piyasaya çıkan Felix The Reaper, bu tür için alışılmadık derecede kanlı temalara sahip, ürkütücü, kafes tabanlı bir bulmaca oyunu. OpenCritic'te ortalama 70 puana ve Ekim 2025 sonu itibarıyla Steam'de 200'den fazla "Çok Olumlu" kullanıcı yorumuna sahip.

    Idle Champions of the Forgotten Realms için sunulan Nixie's Renown Paketi ise resmi olarak 100 doların üzerinde oyuniçi içerik sunuyor.

    Felix The Reaper ve Idle Champions of the Forgotten Realms paketi 6 kasım'dan 13 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

