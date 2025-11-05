Steam, PC oyunculuğunda tekel hâline mi geldi? Oyun geliştiricilerine göre cevap "Evet"

Tam Boyutta Gör Bir dönem epey düşüş yaşayan PC oyunculuğu, son yıllarda ise şaha kalkmış durumda. Bunda Steam'in payı büyük. PC'de oyun oynamayı çok daha kolay ve hızlı hâle getiren Steam, hem PC oyunculuğunun yükselişinde, hem de indie (bağımsız) oyunların geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynadı. Buna karşılık olarak da oyun dünyasına yön veren bir platform hâline geldi. Zaman içinde Epic Games Store, Windows Store ve GOG gibi rakipleri çıkmış olsa da Steam bugün PC oyunculuğunu domine etmeye devam ediyor. Ne var ki bu durum bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Son dönemde gündeme gelen önemli bir soru da şu: Steam PC oyunculuğu tarafında tekel hâline mi geldi?

Yapılan son araştırma, en azından oyun geliştiricilerinin bu soruya cevabının "Evet" olduğunu gösteriyor. ABD ve Birleşik Krallık merkezli oyun şirketlerinden 300'den fazla yöneticinin katıldığı yeni bir araştırmaya göre, oyun geliştiricilerinin yüzde 72'si Steam'in PC tarafında bir tekel hâline geldiğini düşünüyor.

Araştırmaya katılan oyun geliştiricilerinin büyük bölümü, gelirlerinin en az dörtte üçünün Steam'den geldiğini söylüyor. Hatta bazıları için bu oran yüzde 90'a kadar çıkıyor. Bu da Steam'i oyun şirketleri için vazgeçilmez bir platform hâline getiriyor. Çünkü PC oyuncularının büyük bölümü sadece Steam üzerinden oyun alıyor. Bu yüzden EA, Ubisoft ve Microsoft gibi dev şirketler bile Steam'e mahkum hâle gelmiş durumda. Çünkü oyunlarını Steam'e getirmediklerinde -ki daha önce bunu deneyenler oldu- sonuç hüsran oluyor.

Kasım ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 1 hf. önce eklendi

Steam'in PC tarafındaki bu hakimiyeti, tekel yaftalaması için tek başına yeterli değil ama bu konuda farklı doneler de yok değil. Daha geçen yıl bir oyun şirketi (Wolfire Games), bu iddiayla Steam'e dava açmış, oyunlardan yüzde 30 komisyon alan Steam'in, daha düşük komisyon alan platformlarda oyunlarını indirime soklamalarına engel olmaya çalıştığını iddia etmişti. Bu dava henüz sonuçlanmamış olsa da Steam'in PC tarafındaki hakimiyetini nasıl kötüye kullanabileceğini göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Oyun Geliştiricileri, Ücretsiz Oyunların Yükselişinden Rahatsız

Bu araştırma kapsamında oyun geliştiricilerine, sektöre dair en büyük endişelerinin ne olduğu da soruldu. Bu sorunun bir numaralı cevabı Fortnite, Roblox, DOTA gibi ücretsiz (free-to-play) oyunların yükselişi oldu. Oyun geliştiricilerinin yüzde 40'ı bunu bir numaralı endişeleri olarak gösterdi. Bunun yanı sıra, sektördeki arzın giderek artması ve oyun sayısı arttıkça keşfedilmenin giderek zorlaşması gibi konular da cevaplar arasında yer aldı. Game Pass gibi oyun servislerinin yükselişi cevaplar arasında yer alsa da oyun geliştiricilerinin endişe duyduğu başlıca konulardan biri olmamaları dikkat çekti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam, PC oyunculuğunda tekel kurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: