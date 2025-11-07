ARC Raiders ilk haftasında rekor kırdı: Satış rakamları paylaşıldı

ARC Raiders ilk haftasında rekor kırdı
Piyasaya çıkışından sadece yedi gün sonra 2,5 milyon kopya satmayı başaran ARC Raiders, geliştirici stüdyonun ticari anlamda en başarılı lansmanlarından biri oldu. Alinea Analytics tarafından paylaşılan verilere göre, satışların %69'u PC (Steam) kullanıcılarından gelirken, %17,3'ü PlayStation, %13'ü ise Xbox platformuna ait.
Ayrıca Çıkış haftasında 260.000 eşzamanlı oyuncu sayısını aşan ARC Raiders, analistlerin 1,6 ila 1,9 milyon arası satış tahminlerini de geride bıraktı. Oyun, bir haftalık sürede geliştiricisine 100 milyon doların üzerinde gelir sağladı. Embark Studios'un bir önceki çok oyunculu oyunu The Finals ile kıyaslandığında, ARC Raiders'ın fiyatına kıyasla çok daha güçlü bir çıkış yaptığını söylemek mümkün.
Şu an için Embark Studios, yılın geri kalanında gelecek güncellemeler için bir yol haritası yayımlayarak topluluğa uzun vadeli destek sözü verdi. Steam'de 90 binin altına düşmeyen eşzamanlı oyuncu sayısı ise, oyunun halen canlı bir topluluğa sahip olduğunu gösteriyor.
Arc Raiders satış platformları
- PC (Steam) - %69
- Playstation - %17,3
- Xbox - %13