    ARC Raiders ilk haftasında rekor kırdı: Satış rakamları paylaşıldı

    Embark Studios'un yeni çok oyunculu nişancı oyunu ARC Raiders, yalnızca bir haftada 2,5 milyon satışa ulaştı. Satışların büyük bölümü ise PC kullanıcılarından geldi.

    ARC Raiders ilk haftasında rekor kırdı: Satış rakamı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Embark Studios tarafından geliştirilen ve son dönemin en çok beklenen extraction shooter oyunlarından ARC Raiders, piyasaya çıkışından yalnızca bir hafta sonra rekor kırdı. Kısa sürede 2,5 milyondan fazla satan oyunun çoğunluk kitlesi PC platformundan geliyor. 

    ARC Raiders ilk haftasında rekor kırdı

    Piyasaya çıkışından sadece yedi gün sonra 2,5 milyon kopya satmayı başaran ARC Raiders, geliştirici stüdyonun ticari anlamda en başarılı lansmanlarından biri oldu. Alinea Analytics tarafından paylaşılan verilere göre, satışların %69'u PC (Steam) kullanıcılarından gelirken, %17,3'ü PlayStation, %13'ü ise Xbox platformuna ait.

    Ayrıca Çıkış haftasında 260.000 eşzamanlı oyuncu sayısını aşan ARC Raiders, analistlerin 1,6 ila 1,9 milyon arası satış tahminlerini de geride bıraktı. Oyun, bir haftalık sürede geliştiricisine 100 milyon doların üzerinde gelir sağladı. Embark Studios'un bir önceki çok oyunculu oyunu The Finals ile kıyaslandığında, ARC Raiders'ın fiyatına kıyasla çok daha güçlü bir çıkış yaptığını söylemek mümkün. 

    Şu an için Embark Studios, yılın geri kalanında gelecek güncellemeler için bir yol haritası yayımlayarak topluluğa uzun vadeli destek sözü verdi. Steam'de 90 binin altına düşmeyen eşzamanlı oyuncu sayısı ise, oyunun halen canlı bir topluluğa sahip olduğunu gösteriyor.

    Arc Raiders satış platformları

    • PC (Steam) - %69
    • Playstation - %17,3
    • Xbox - %13
