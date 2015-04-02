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QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu

4 yıl
58,2b
1
Yazıcı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda Qnap’ın TS-251 ağ depolama ve çoklu ortam sunucusunu inceleyeceğiz.
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu
 

TS-251, aslen bir mini PC olarak düşünülebilir. Qnap’ın özelleştirdiği Linux işletim sisteminden gücünü alan cihaz içerisinde 2.4GHz hızda çalışan Intel Celeron işlemci ve 8GB’a kadar arttırılabilen 1GB DDR3 bellek yer alıyor.

Çift sabit disk slotunda toplamda 12TB  depolama alanına ulaşabilen TS-251, 2 tane Gigabit ağ portuna, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 olmak üzere toplamda 4 USB portuna ve 1 HDMI görüntü çıkışına sahip.
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu
 

Tamamı plastikten imal edilen kasada ön yüzde bildirim ledleri, güç, hızlı kopyalama butonları ve usb girişi yer alıyor. Sabit disk kızakları rahat bir şekilde çıkartılıp disk kurulumu yapılabiliyor.
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu
 

TS-251’i mini bir bilgisayar gibi düşünebiliriz demiştik. HDMI çıkışı üzerinden monitör veya televizyona bağlayabildiğimiz cihaza klavye ve fare taktığımızda ise arayüzü kolaylıkla kontrol edebiliyoruz.

Arayüz sayesinde popüler uygulamalara hızlı erişmek veya cihaz ayarlarını değiştirmek mümkün. HDMI çıkışı aslında daha çok TS-251’i çoklu ortam sunucusu olarak kullanmak isteyenler düşünülerek konumlandırılmış.
 
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu

Cihaz içindeki video dosyalarını televizyonunuzda izleyebileceğiniz gibi TS-251’in gelişmiş medya işleme yetenekleri ile mobil cihazlardan da bu videoları görüntüleyebiliyorsunuz.

TS-251 videoları gerçek zamanlı olarak farklı formatlara çevirerek her mobil cihazda çalışır hale getirebiliyor. Dilerseniz içindeki dosyaları boş durduğu durumlarda mobil cihazların anlayabileceği formatlara çevirerek farklı noktalarda da saklayabiliyor. Video formatları konusunda fazla bilgisi olmayan kullanıcılar için oldukça yararlı bir özellik.
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu
 

TS-251 medya sunucusu yetenekleri yanında WEB sunucusu, eposta sunucusu gibi farklı işleri de yürütebiliyor. Bunun için uygulama mağazasına giderek uygulamaları indirmeniz yeterli. Ek olarak sanallaştırma desteği sayesinde farklı işletim sistemlerini tek sunucuda çalıştırarak verimliliği arttırabiliyorsunuz. Farklı sanal makineleri direkt olarak tanımlayabildiğiniz sistemde bunları yönetmek için geliştirilen panel de kullanımı kolay tasarlanmış.
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu
 

7/24 açık kalacak bir makinede tabi ki dosya indirme desteği de olmazsa olmazlar arasında. WEB adresleri üzerinden veya Torrent dosyalarıyla indirme işlemi yapabiliyorsunuz. 2 kameraya kadar ücretsiz destek sağlayan TS-251, güvenlik kamerası kayıt merkezi olarak da kullanılabiliyor. Ek lisans ücreti ödenerek 24 kameraya kadar aynı anda kayıt imkanı sağlanmış durumda. Kameraların çektikleri görüntüleri dünyanın neresinde olursanız olun akıllı cihazlarınızdan da takip edebiliyorsunuz.

TS-251’in bir diğer güzel özelliği de kişisel bulut olarak çalışarak bilgisayarlarınız ve akıllı cihazlarınızdaki verilerinizi sürekli yedek alarak her yerden erişilebilir kılması. Aynı zamanda bulut hesaplarınızdaki bilgileri de yerek alarak internet erişiminizin kesildiği durumlarda ağ üzerinden dosyaları kullanılabilir yapması.
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu
 

Kişisel bulut özellikleri sayesinde veri kayıplarının büyük oranda önüne geçebiliyor oluşu son dönemde cep telefonlarında üretilen çoklu ortam içeriklerinin sayısı düşünüldüğünde kesinlikle arka plana atılamaz bir özellik.

Depolanan resim ve benzeri içeriklerin görüntülenmesi için de oldukça güzel bir arayüz tasarlanmış. Dilerseniz televizyonda dilerseniz bilgisayar ya da akıllı cihazlar üzerinde depolanan içerik arasında hızlıca gezinebiliyorsunuz.
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu
 

Tabi çoklu ortam yeteneklerinden söz ederken Airplay’i de unutmamak gerekli. Böylece iPad ve iPhone’unuzdaki çoklu ortam içeriğini TV’nize yansıtıp görüntüleyebilirsiniz. Cihazın genel performans değerleri de ev ve küçük iş yerleri için yeterli düzeyde. 256bit şifreleme ile dosyaları koruma altına alabiliyor oluşu da artıları arasında.
QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu
 
Testler sonunda cihazın bir çok fonksiyona sahip olması ve kolay kullanımı beğenimizi kazandı ama paketten 1GB bellekle çıkan cihazın tam randımanlı çalışabilmesi için bellek miktarının arttırılması gerekiyor. Tabi fiyatı da göz önüne alındığında benzer fonksiyonlara sahip olan ama ana önceli medya oynatıcı olarak geçen cihazları satın almak da ev kullanıcıları için mantıklı görünebilir. 



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eCoLL 4 yıl en beğenilen
2 bin küsür tl lik bir cihazı eve almak ne derece mantıklı, tartışmak lazım..
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DH Misafiri 1 yıl
Amerikadan aldım,dosyalarınızı attınız,geri almak istediniz işte şimdi yandınız 2 saatte 400 mb indiremedi.Tavsiye etmiyorum ,
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba,
QNAP olarak zengin bir ürün ailesine sahip durumdayız. İnceleme de yer alan TS-251 model numaralı ürün kendi grubunda orta sınıf bir modeldir. Ürün ailemizi www.qnap.com veya www.qnap-tr.com adreslerimiz üzerinden inceleyerek yetkili partnerlerimizden teklif alabilmenizi rica ediyorum.
Saygılarımla,
İsmail Doğan
İş geliştirme yöneticisi
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alicaptain 4 yıl
Özellik olarak aranan kan bulundu ama fiyat astronamik o paraya bilgisayar alınır zaten 200 tlye eski bir pc al aynı dos kur al sana aynı makine gerek yok okadar para vermeye
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umut_baris 4 yıl
Tam benlik ama o fiyata en kral htpc alınır.
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eCoLL 4 yıl en beğenilen
2 bin küsür tl lik bir cihazı eve almak ne derece mantıklı, tartışmak lazım..
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