QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu

Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda Qnap’ın TS-251 ağ depolama ve çoklu ortam sunucusunu inceleyeceğiz.





TS-251, aslen bir mini PC olarak düşünülebilir. Qnap’ın özelleştirdiği Linux işletim sisteminden gücünü alan cihaz içerisinde 2.4GHz hızda çalışan Intel Celeron işlemci ve 8GB’a kadar arttırılabilen 1GB DDR3 bellek yer alıyor.





Çift sabit disk slotunda toplamda 12TB depolama alanına ulaşabilen TS-251, 2 tane Gigabit ağ portuna, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 olmak üzere toplamda 4 USB portuna ve 1 HDMI görüntü çıkışına sahip.





Tamamı plastikten imal edilen kasada ön yüzde bildirim ledleri, güç, hızlı kopyalama butonları ve usb girişi yer alıyor. Sabit disk kızakları rahat bir şekilde çıkartılıp disk kurulumu yapılabiliyor.





TS-251’i mini bir bilgisayar gibi düşünebiliriz demiştik. HDMI çıkışı üzerinden monitör veya televizyona bağlayabildiğimiz cihaza klavye ve fare taktığımızda ise arayüzü kolaylıkla kontrol edebiliyoruz.





Arayüz sayesinde popüler uygulamalara hızlı erişmek veya cihaz ayarlarını değiştirmek mümkün. HDMI çıkışı aslında daha çok TS-251’i çoklu ortam sunucusu olarak kullanmak isteyenler düşünülerek konumlandırılmış.





Cihaz içindeki video dosyalarını televizyonunuzda izleyebileceğiniz gibi TS-251’in gelişmiş medya işleme yetenekleri ile mobil cihazlardan da bu videoları görüntüleyebiliyorsunuz.





TS-251 videoları gerçek zamanlı olarak farklı formatlara çevirerek her mobil cihazda çalışır hale getirebiliyor. Dilerseniz içindeki dosyaları boş durduğu durumlarda mobil cihazların anlayabileceği formatlara çevirerek farklı noktalarda da saklayabiliyor. Video formatları konusunda fazla bilgisi olmayan kullanıcılar için oldukça yararlı bir özellik.





TS-251 medya sunucusu yetenekleri yanında WEB sunucusu, eposta sunucusu gibi farklı işleri de yürütebiliyor. Bunun için uygulama mağazasına giderek uygulamaları indirmeniz yeterli. Ek olarak sanallaştırma desteği sayesinde farklı işletim sistemlerini tek sunucuda çalıştırarak verimliliği arttırabiliyorsunuz. Farklı sanal makineleri direkt olarak tanımlayabildiğiniz sistemde bunları yönetmek için geliştirilen panel de kullanımı kolay tasarlanmış.





7/24 açık kalacak bir makinede tabi ki dosya indirme desteği de olmazsa olmazlar arasında. WEB adresleri üzerinden veya Torrent dosyalarıyla indirme işlemi yapabiliyorsunuz. 2 kameraya kadar ücretsiz destek sağlayan TS-251, güvenlik kamerası kayıt merkezi olarak da kullanılabiliyor. Ek lisans ücreti ödenerek 24 kameraya kadar aynı anda kayıt imkanı sağlanmış durumda. Kameraların çektikleri görüntüleri dünyanın neresinde olursanız olun akıllı cihazlarınızdan da takip edebiliyorsunuz.





TS-251’in bir diğer güzel özelliği de kişisel bulut olarak çalışarak bilgisayarlarınız ve akıllı cihazlarınızdaki verilerinizi sürekli yedek alarak her yerden erişilebilir kılması. Aynı zamanda bulut hesaplarınızdaki bilgileri de yerek alarak internet erişiminizin kesildiği durumlarda ağ üzerinden dosyaları kullanılabilir yapması.





Kişisel bulut özellikleri sayesinde veri kayıplarının büyük oranda önüne geçebiliyor oluşu son dönemde cep telefonlarında üretilen çoklu ortam içeriklerinin sayısı düşünüldüğünde kesinlikle arka plana atılamaz bir özellik.





Depolanan resim ve benzeri içeriklerin görüntülenmesi için de oldukça güzel bir arayüz tasarlanmış. Dilerseniz televizyonda dilerseniz bilgisayar ya da akıllı cihazlar üzerinde depolanan içerik arasında hızlıca gezinebiliyorsunuz.





Tabi çoklu ortam yeteneklerinden söz ederken Airplay’i de unutmamak gerekli. Böylece iPad ve iPhone’unuzdaki çoklu ortam içeriğini TV’nize yansıtıp görüntüleyebilirsiniz. Cihazın genel performans değerleri de ev ve küçük iş yerleri için yeterli düzeyde. 256bit şifreleme ile dosyaları koruma altına alabiliyor oluşu da artıları arasında.

Testler sonunda cihazın bir çok fonksiyona sahip olması ve kolay kullanımı beğenimizi kazandı ama paketten 1GB bellekle çıkan cihazın tam randımanlı çalışabilmesi için bellek miktarının arttırılması gerekiyor. Tabi fiyatı da göz önüne alındığında benzer fonksiyonlara sahip olan ama ana önceli medya oynatıcı olarak geçen cihazları satın almak da ev kullanıcıları için mantıklı görünebilir.







