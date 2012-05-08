QNAP TS-419P II NAS "Hepsi bir arada ağ depolama çözümü" video inceleme

Ağ depolama sunucuları konusunda öncü firmalardan biri olan QNAP'ın ürünlerine bir çok kez yer verdik. Bu sefer firmanın ev kullanıcılarından daha çok küçük ve orta ölçekli iş yerlerini de düşünerek bir çok özellikle donattığı modeli TS-419P II'yi inceliyoruz.
küçük ofisimiz için bu depolama sistemini almayı düşünüyoruz. Hard Disk olarakta WESTERN DIGITAL WD30EZRX Caviar Green 3TB 64MB Sata3 6Gb/s kullanmayı düşünüyoruz. Yalnız kafama takılan bir soru var. Hard Diski Sata II mi yoksa Sata III mü almalıyız? Kullanan veya tecrübe eden arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.
Teşekkürler.
simet.com.tr/...
simet.com.tr/...
akıllı telefonunuzdan torrent dosyasına tıkladığınızda devreye giren torrent yazılımı ile direk evinizdeki downloadı başlatabiliyorsunuz. buda yetmezmiş gibi download tamamlandığında eğer çoklu rar/zip dosyaları varsa bunları unrar edip hazır hale getiriyor. hadi buda yetmedi bana, altyazıyı bile siteye bağlanıp çekiyor desem ? ee bunları yaptı ama haberim yok dediğinizde mailinize tamamladım dosya indi usta diye mail atan bir cihazdan bahsediyoruz !!!
ucuz nas serverlarla karşılaştırmayınız qpkg ile içine birçok program kurabiliyorsunuz !!! kendi ventrilonuzu serverınızı bile kurabiliyorsunuz desem !....0''
Dostum Ticari olarak 2 müşterime verdim sürekli disk kaybediyor. Yada ISCSII de bilgisayarlar sürekli paylaşıma yada sunucuya bağlanamıyor. IP Kamera bağladık ondada aynı sorun çıktı. ev için ideal olabilir belki ama ağır işyeri kullanımı için uygun değil onun yerine IOMEGA daha stabil çalışıyor.
Zaten bu tanitilan seri ev kullanicisi icin firma icin dusunursek hdd secimi bile onemli black serisi hdd lazim. Hdd ne secmistiniz