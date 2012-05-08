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QNAP TS-419P II NAS "Hepsi bir arada ağ depolama çözümü" video inceleme

7 yıl
42,3b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ağ depolama sunucuları konusunda öncü firmalardan biri olan QNAP'ın ürünlerine bir çok kez yer verdik. Bu sefer firmanın ev kullanıcılarından daha çok küçük ve orta ölçekli iş yerlerini de düşünerek bir çok özellikle donattığı modeli TS-419P II'yi inceliyoruz.
 

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layuhti 4 yıl
Qnap finder aracılığya cihazı görüyorum fakat hiç bir browserde açılmıyor kısa süreli mavi bir ekran geliyor ve sonra herşey bembeyaz beraberinde cd ile gelen tüm programları kurdum bu konuda bir fikri olan varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim
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padenyuqiban 7 yıl
Gerçek ten ofis işi için yapılmış bir cihaz ev kullanıcılarına gerçekten gereksiz hem kullanış hemde fiyat acısından.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SadeSoda 6 yıl
Arkadaşlar,
küçük ofisimiz için bu depolama sistemini almayı düşünüyoruz. Hard Disk olarakta WESTERN DIGITAL WD30EZRX Caviar Green 3TB 64MB Sata3 6Gb/s kullanmayı düşünüyoruz. Yalnız kafama takılan bir soru var. Hard Diski Sata II mi yoksa Sata III mü almalıyız? Kullanan veya tecrübe eden arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

Teşekkürler.
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Reddemon35 7 yıl
TS-809 Pro Bu da en son medikal görüntüleme yapan bir firmaya verdim WD HDD ler vardı naslar için Green serisinden ondada aynı problem başgösterdi ISCSI Sürekli kayboluyor ve raid okumaya izin verip yazmaya izin vermiyordu. 1 numaralı disk bozuldu değiştirin değiştiriyorsun 3 numaralı disk bozuldu değiştirin sürekli bu sıkıntı vardı. HP Storage çözümüne dönmek zorunda kaldık oradada. Ev kullanıcısı için belki ama Ağır yüklü iş ortamlarında Imageing yada NVR DVR çözümlerinde strese gelemiyor.
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Reddemon35 7 yıl
black serisi hdd lerle o iş yürümez özel olarak üretilmiş seagate in av serisi nvr çözümlerini kullandık ayrıca aldığımız model de bu anlatılan değildi babalar gibi endüstriyel ürün aldık ancak ben ve benim gibi bu ürünü alan bir çok firma aynı sıkıntıyı yaşadı.
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asalet03 7 yıl
3 farklı lokasyondaki güvenlik kamera görüntülerini bu cihaza nasıl aktarırım
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Kumandan 7 yıl asalet03
asalet03

3 farklı lokasyondaki güvenlik kamera görüntülerini bu cihaza nasıl aktarırım

simet.com.tr/...

simet.com.tr/...
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Gopc@ 7 yıl
Arkadaşlar cihazı nette araştırdım ancak fiyatı oldukça uçuk... Her yerde 12TB kapasite diyor... Anlamadığım 12TB üzerinde mi geliyor? Yoksa desteklediği kapasite 12TB ve cihaz HDD olmaksızın mı geliyor? 12TB kapasite ile geliyorsa oldukça uygun ancak 12TB kapasitesiz 1800TL çok uçuk bir rakam...
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DH Misafiri 7 yıl
evet verilen bilgi eksik bende geçende bir firmaya kurdum şuan bir sorun yok tıkır tıkır
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba iş yerimizde bu cihazı kullanıyoruz süper bir cihaz. saat ayarı ile açılıyor kapanıyor dosya paylaşımı yedekleme vs.. haliyle üstünden geliyor. Yanlız ne yaptıysam rapid linklerini otamatik indirmeyi bir halledemedim gitti. Ftp içinde bu hızlarda performans beklemeyin.
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VurqunCu 7 yıl
İnceleme için teşekkürler güzel video olmuş kısa bir reklam filminden sonra :)
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Reddemon35 7 yıl
''uzun süredir qnap 419p+ modelini kullanıyorum. bu cihazı Mesut Bey çook uzunca anlatılabilirdi neler yapılabileceğine dair ufak bir bilgi de ben vereyim.
akıllı telefonunuzdan torrent dosyasına tıkladığınızda devreye giren torrent yazılımı ile direk evinizdeki downloadı başlatabiliyorsunuz. buda yetmezmiş gibi download tamamlandığında eğer çoklu rar/zip dosyaları varsa bunları unrar edip hazır hale getiriyor. hadi buda yetmedi bana, altyazıyı bile siteye bağlanıp çekiyor desem ? ee bunları yaptı ama haberim yok dediğinizde mailinize tamamladım dosya indi usta diye mail atan bir cihazdan bahsediyoruz !!!
ucuz nas serverlarla karşılaştırmayınız qpkg ile içine birçok program kurabiliyorsunuz !!! kendi ventrilonuzu serverınızı bile kurabiliyorsunuz desem !....0''
Dostum Ticari olarak 2 müşterime verdim sürekli disk kaybediyor. Yada ISCSII de bilgisayarlar sürekli paylaşıma yada sunucuya bağlanamıyor. IP Kamera bağladık ondada aynı sorun çıktı. ev için ideal olabilir belki ama ağır işyeri kullanımı için uygun değil onun yerine IOMEGA daha stabil çalışıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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santanio 7 yıl Reddemon35
Reddemon35
''uzun süredir qnap 419p+ modelini kullanıyorum. bu cihazı Mesut Bey çook uzunca anlatılabilirdi neler yapılabileceğine dair ufak bir bilgi de ben vereyim.
akıllı telefonunuzdan torrent dosyasına tıkladığınızda devreye giren torrent yazılımı ile direk evinizdeki downloadı başlatabiliyorsunuz. buda yetmezmiş gibi download tamamlandığında eğer çoklu rar/zip dosyaları varsa bunları unrar edip hazır hale getiriyor. hadi buda yetmedi bana, altyazıyı bile siteye bağlanıp çekiyor desem ? ee bunları yaptı ama haberim yok dediğinizde mailinize tamamladım dosya indi usta diye mail atan bir cihazdan bahsediyoruz !!!
ucuz nas serverlarla karşılaştırmayınız qpkg ile içine birçok program kurabiliyorsunuz !!! kendi ventrilonuzu serverınızı bile kurabiliyorsunuz desem !....0''
Dostum Ticari olarak 2 müşterime verdim sürekli disk kaybediyor. Yada ISCSII de bilgisayarlar sürekli paylaşıma yada sunucuya bağlanamıyor. IP Kamera bağladık ondada aynı sorun çıktı. ev için ideal olabilir belki ama ağır işyeri kullanımı için uygun değil onun yerine IOMEGA daha stabil çalışıyor.

Zaten bu tanitilan seri ev kullanicisi icin firma icin dusunursek hdd secimi bile onemli black serisi hdd lazim. Hdd ne secmistiniz
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