QNAP TS-419P II NAS "Hepsi bir arada ağ depolama çözümü" video inceleme

Ağ depolama sunucuları konusunda öncü firmalardan biri olan QNAP'ın ürünlerine bir çok kez yer verdik. Bu sefer firmanın ev kullanıcılarından daha çok küçük ve orta ölçekli iş yerlerini de düşünerek bir çok özellikle donattığı modeli TS-419P II'yi inceliyoruz.

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