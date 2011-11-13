QRHacker ile hızlı ve eğlenceli QR kodları oluşturabilirsiniz

Mobil cihazlara yüklenen bir barkod okuyucu uygulaması ile kameranıza okuttuğunuz ve ardından içine saklanmış linke gidebildiğiniz Quick Response - QR kodları yeni gelişen bir teknoloji olduğu için özellikle siyah beyaz monoton tasarımı nedeniyle eleştiriliyor.





Macaristan kaynaklı Carnation Group ekibinin geliştirdiği QRHacker ile standart kod oluşturma yazılımlarından daha farklı bir çözüm geliştirerek işin içine biraz eğlence katmak amacını güdüyor.





QRHacker.com sitesi üzerinden erişilebilen web uygulamasında ilk aşamada saklayacağınız link, metin veya kartvizite karar veriyorsunuz. İkinci aşamada kenarları yuvarlıyor veya keskin bırakabiliyorsunuz.





Üç ve dördüncü aşamalarda ön ve arka planı renklendirebiliyorsunuz. Burada en önemli fark arka ve ön plana istediğiniz bir resmi yükleyebilmek oluyor. Ön planda ise piksel piksel düzenleme yapabildiğiniz gibi, resimleri URL'sinden çekebilmek oluyor. İsterseniz resim üzerinde oynamalar ve efektler de yapabiliyorsunuz. Bu açıdan uygulama farklı ve tatmin edici seçenekler sunuyor.





Kişiselleştirme eğer kodu okunamayacak hale getirirse uygulama sizi uyarıyor. İşiniz bittiğinde png veya pdf olarak QR etiketinizi kaydedebiliyorsunuz. QR kodu kullanmak isteyen ancak monoton tasarımından sıkılanların mutlaka denemesi gereken bir uygulama.