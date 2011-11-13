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QRHacker ile hızlı ve eğlenceli QR kodları oluşturabilirsiniz

7 yıl
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12
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlara yüklenen bir barkod okuyucu uygulaması ile kameranıza okuttuğunuz ve ardından içine saklanmış linke gidebildiğiniz Quick Response - QR kodları yeni gelişen bir teknoloji olduğu için özellikle siyah beyaz monoton tasarımı nedeniyle eleştiriliyor.

Macaristan kaynaklı Carnation Group ekibinin geliştirdiği QRHacker ile standart kod oluşturma yazılımlarından daha farklı bir çözüm geliştirerek işin içine biraz eğlence katmak amacını güdüyor.

QRHacker.com sitesi üzerinden erişilebilen web uygulamasında ilk aşamada saklayacağınız link, metin veya kartvizite karar veriyorsunuz. İkinci aşamada kenarları yuvarlıyor veya keskin bırakabiliyorsunuz.

Üç ve dördüncü aşamalarda ön ve arka planı renklendirebiliyorsunuz. Burada en önemli fark arka ve ön plana istediğiniz bir resmi yükleyebilmek oluyor. Ön planda ise piksel piksel düzenleme yapabildiğiniz gibi, resimleri URL'sinden çekebilmek oluyor. İsterseniz resim üzerinde oynamalar ve efektler de yapabiliyorsunuz. Bu açıdan uygulama farklı ve tatmin edici seçenekler sunuyor.

Kişiselleştirme eğer kodu okunamayacak hale getirirse uygulama sizi uyarıyor. İşiniz bittiğinde png veya pdf olarak QR etiketinizi kaydedebiliyorsunuz. QR kodu kullanmak isteyen ancak monoton tasarımından sıkılanların mutlaka denemesi gereken bir uygulama.

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sertacarslan 7 yıl
Yani bir QR kodun arka planı beyaz olsa ne olacak, fotoğrafım olsa ne olacak.
Kim QR koda baka baka monotonluktan sıkılır diye düşündüm, gözümde canlandıramadım...
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Batuist 7 yıl
oldu bir incikli boncuklu qr kodlu kalmıştı ellenmemiş.. kızlar gelsinlerde cicili bicili kod yapsınlar oyuncak olur onlara.. kod dediğin öyle olur daha ne istiyosunuz beğenmiyorsanız demek ki sizin istediğiniz şey kodlarla filan uğraşmak değil cicili bicili barbi bebekleriyle filan oynamak herhalde.. saçmalığa bak.. siyah üstüne beyazı monoton bulanlarmış... kimmiş acaba bu kodlarla oynayıpta renklerini sıkıcı bulan süper zeki çocuklar!
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Kumandan 7 yıl
@Zuckerson :

tr.wikipedia.org/...

gelecekonline.com/...

Şu linkleri inceleyebilirsin, fikir vermesi açısından.
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H.sD 7 yıl
QR Kodun limiti nedir acaba ?
Yani en fazla kaç tane kod oluşturulabilir ?
Wiki ye baktım google da arattım pek bir şey bulamadım genel geçer bilgiden başka ...
Bilen biri varsa aydınlatsın lütfen ...
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DH Misafiri 7 yıl
Pardus Linux
Anlayana... :)
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Apple la derdiniz ne anlamadim
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
Beğendim
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SystemApps 7 yıl
şu donnaım haber yazısı ve logosunu paintle mi hazırladınız acaba
kenarlarında piksel kaynıyo Allah rızası için size temiz bir png hazırlayayım
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simaros 7 yıl
Pardus Linux
Anlayana... :)
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güldüm :D
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Pardus Linux 7 yıl
Anlayana... :)
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Farwynd 7 yıl
Aslında çok büyük bir işlev yapmıyor bu site. QR Code'un mimarisinde hata düzenleme olayı var bunun sayesinde oraya logo yerleştirebiliyoruz zaten.
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