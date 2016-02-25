Qualcomm ile özel röportaj "Snapdragon 820, 4,5G, 5G çalışmaları ve fazlası"

Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan ile Türkiye'de satışa çıkacak Snapdragon 820 işlemcili telefonları, 4.5G durumunu, 5G'nin geleceğini ve fazlasını konuştuk.

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Galaxy S7 gibi bir kaç farklı işlemciye sahip telefonlar konusu ne olacak? 4.5G ile ne değişecek? 5G ne zaman kullanıma geçecek? VR konusunda Qualcomm ne aşamada? Gelecekde WiFi routerlar nasıl bir değişim geçirecek? Bu sorular ve fazlası özel röportajımızda.