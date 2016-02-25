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Qualcomm ile özel röportaj "Snapdragon 820, 4,5G, 5G çalışmaları ve fazlası"

3 yıl
24,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan ile Türkiye'de satışa çıkacak Snapdragon 820 işlemcili telefonları, 4.5G durumunu, 5G'nin geleceğini ve fazlasını konuştuk.


Galaxy S7 gibi bir kaç farklı işlemciye sahip telefonlar konusu ne olacak? 4.5G ile ne değişecek? 5G ne zaman kullanıma geçecek? VR konusunda Qualcomm ne aşamada? Gelecekde WiFi routerlar nasıl bir değişim geçirecek? Bu sorular ve fazlası özel röportajımızda.

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werty_tr 3 yıl en beğenilen
4.5 G ile hiç bir halt değişmeyecek, 300 mbps ye çıksak ne olacak kota 3 gb - 5 gb olduktan sonra.
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Pulstar 3 yıl
Uzun zamandır mırın-kırın edip laf dolandıran, çok konuşup hiçbir şey anlatmayan müdür röportajlarından sonra bu röportaj iyi geldi.


Bi' 10-15 dakika daha devam etseydi yine izlerdim.


Uzun zamandır mırın-kırın edip laf dolandıran, çok konuşup hiçbir şey anlatmayan müdür röportajlarından sonra bu röportaj iyi geldi.Bi'...
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Tr@mmler 3 yıl
Yaptığı işe hakim olmak böyle birşey. Barış Bey'i dinlemek keyif verici. Umarım kendisinden daha uzun röportajlar da görürüz.
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evad3rs 3 yıl
Ay da yılda bir bir tavsiye istedik doğru düzgün ilgilenen yok. Arkadaş bizde iş yapıyoruz. Fuzuli birşey değil benim sorduğum ve anlamış olsaydım bu konuları burda vakit harcamazdım. Linki verdik işte... Hani bu tür satın alımlarla ilgisi olan ve işi bilen arkadaşlardan yardım talep ediyoruz hafta sonu kampanya bittikten sonra bizahmet akıl vermeyelim lütfen
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Guest-550000368 3 yıl
GALAXY S7 nin snapdragonlu VERSIYONUNU NEREDENE ALABILIRIZ



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saylia 3 yıl
açıklıyorum mesut çevik haykonun emmoğlu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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OverClocK1ng 3 yıl
werty_tr
4.5 G ile hiç bir halt değişmeyecek, 300 mbps ye çıksak ne olacak kota 3 gb - 5 gb olduktan sonra.

Türk Telekom (avea) kullanıyorum. Daha önce 4GB vardı. 2 katı video izlesem 8 eder.
1000 dakika + 1000 SMS + 8GB İntenet kullanıyorum. 32 lira. 6 GB olursa 24.5 lira.
Ne 3-5 i. Video izleyen, seven adam gider 24 veya 32 lira verir, izler...
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TuffkiLLe 3 yıl
S.Soylu
Benim merak ettiğim iki şey var operatör ve 4.5-5G kısmında. İlk olarak şuan benim bulunduğum yer ile baz istasyonu arasında 20-25 metre var ve 3 operatör firmasınında baz istasyonu mevcut. Bu kadar yakından bile ben maksimum 15 mb hız görebiliyorsam 4.5Gde o vaad edilen 300 mb görmek için baz istasyonunun içine girmemiz gerekecek ? İkinci olarakta sağlık alanı filan deniyor Qualcomm tarafında fakat bir yandan da çekim alanlarını tüketiciye daha da yakınlaştırmanın derdindeler ki baz istasyonlarının faydalarını burda yazmaya gerek yok sanırım. Birde arkadaşlarda söylemiş zaten şuan mobil internet kullananların çok büyük bir kısmı maksimum 2 GB internet kullanabiliyor iken bulut teknolojilerinden bahsetmekte garip oluyor tabi.

Hocam merhabalar,
- Bağlı bulunduğunuz baz istasyonuna operatör tarafından koyulan sınırlamalar olur, her baz istasyonuna aynı bant genişliğini tanımaz şirketler. O bölgede bulunan abone sayısını ortalama alarak altyapı sınırını ayarlarlar. Bunların ve daha detay başka etkenlerin sonucu olarak siz kağıt üzerinde teknolojinin söylediği hızlara ulaşamazsınız. Yani buradaki sorun yakınlık yada uzaklık değil, sizin bulunduğunuz hücrede kaç kullanıcı olması ve baz istasyonunun operatör tarafından kullanıcı düzeyinde koyulan limiti önemli.
- Baz istasyonları hakkında efsaneleşmiş ve yanlış bir bilgi bu. Basit bir karşılaştırma yapmak gerekirse, radar sinyali zararlıdır çünkü odaklı sinyal yayar ve sinyal yolu üzerinde vakit geçirmeniz sağlığınızı kötü yönde etkiler, ancak baz istasyonları, modemler, cep telefonları, bluetooth cihazlar, karasal yayın antenleri gibi cihazlar odaklı yayın yapmazlar çünkü etraftaki herkesin bu sinyali yakalaması gerekir, bu yüzden bu tür sinyallerin şu ana kadar kanıtlanmış bir zararına rastlanmamıştır. Odaksız yayın olmasına rağmen sağlık kuruluşları bu konuda standartlar koyuyor ve bunun yanında ülkemizdeki baz istasyonu zararlı olabilecek sinyal değeri dünya ülkelerinin kabul ettiği standartların çok çok altında, yaklaşık olarak söylersem 15-20 kat diyebilirim. Bu yüzden gönül rahatlığı ile bu tür cihazları kullanabilirsiniz, yediğiniz yiyeceklerin sağlığınıza zararı bu sinyallerden daha fazladır. Aslında siz farkında olmadan hep berabersiniz kablosuz haberleşen cihazlarla ve yaşadığınız her saniye örümcek ağı gibi örülmüş bir kablosuz sinyal ağı içinde yüzüyorsunuz, sadece farkında olmuyorsunuz.
- 3. yorumunuza katılıyorum. Mobil data'lar çok pahalı ve adil kullanım kotası çok düşük. Şaşırtıcı olan avrupa ve asyada da durum böyle. Çin 4G teknolojisini kullanıyor senelerdir, operatörlerin sattığı sadece internet 500mb data paketinin ücreti türk lirası cinsinden ortalama 25 TL. Ve aldığınız 4G performansı da sizi wow dedirtmiyor. Türkiye'de kullandığınız 3G civarında diyebilirim. Avrupada da durum çok farklı değil. Amerika bazı bölgelerde hız konusunda iyi, fiyatlar konusunda çok bilgim yok.
Umarım açıklayıcı olabilmişimdir, iyi akşamlar.
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evad3rs 3 yıl
hepsiburada.com/...
Erdi abi ya da Mesut abi rica ediyorum yardım ederseniz sevinirim. Yukardaki linkte görülüyor 1300 tl garantili 0 G4 32gb deri kapaklı ayrıca benim kartında kampanyası var her 100 tl ye 10 tl puan veriyor.1299-120=1179 a geliyor sizce almalımıyım
Lütfen çabuk yardımcı olursanız kampanya bitmeden almak istiyorum eğer önerirseniz.
1 Yanıt Yanıtla
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Pulstar 3 yıl
"Benchmark skorlarına değil, gerçek kullanım senaryolarına bakmak lazım" dedi.

Aklı başında adamın hali başka; saygı duydum.

Her zaman bu tür kullanıcıların yorumlarını dikkate alırım; skor yarıştıranları değil.
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sword6 3 yıl evad3rs
evad3rs
hepsiburada.com/...
Erdi abi ya da Mesut abi rica ediyorum yardım ederseniz sevinirim. Yukardaki linkte görülüyor 1300 tl garantili 0 G4 32gb deri kapaklı ayrıca benim kartında kampanyası var her 100 tl ye 10 tl puan veriyor.1299-120=1179 a geliyor sizce almalımıyım
Lütfen çabuk yardımcı olursanız kampanya bitmeden almak istiyorum eğer önerirseniz.

Hocam aynı üründen bende almak istiyorum fakat netten alıp o kadar para verip sonra yok ürün daha önce açılmış yok başkasınin iade ettigi ürün gelmis vs diye tereddüt ediyorum acikcasi garanti cok umrumda değil hani en pahalı parçası bozulsa eminim ki aradaki distribütör garantili cihazlar kadar fark etmeyecektir ki bunu ithalatci garantili firma bizi takmazsa senaryosu olur sorunu cebimizden ödersek diye düşünüyorum velhasıl telefon fiyatı guzel ama yinede tereddüt ediyorum internetten almak konusunda
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GoldPunch 3 yıl
Güzel, hızlı ve akıcı konuşmuş. Böyle yetkililer görmek istiyoruz.
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tural.i 3 yıl
kuş gibi kotam var zaten 4,5G falan gerekli değil bana, geçen ay adslde sorun vardı, hotspot yapıp kullandım interneti bilgisayardan, 1gb 2 günde gitti, ne yapayım ben şimdi 4,5G'yi
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S.Soylu 3 yıl
Benim merak ettiğim iki şey var operatör ve 4.5-5G kısmında.

İlk olarak şuan benim bulunduğum yer ile baz istasyonu arasında 20-25 metre var ve 3 operatör firmasınında baz istasyonu mevcut. Bu kadar yakından bile ben maksimum 15 mb hız görebiliyorsam 4.5G'de o vaad edilen 300 mb görmek için baz istasyonunun içine girmemiz gerekecek ?


İkinci olarakta sağlık alanı filan deniyor Qualcomm tarafında fakat bir yandan da çekim alanlarını tüketiciye daha da yakınlaştırmanın derdindeler ki baz istasyonlarının "faydalarını" burda yazmaya gerek yok sanırım.


Birde arkadaşlarda söylemiş zaten şuan mobil internet kullananların çok büyük bir kısmı maksimum 2 GB internet kullanabiliyor iken bulut teknolojilerinden bahsetmekte garip oluyor tabi.
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kesbi 3 yıl
Sınırsız kota olsun 256 Kbps olsun. Siz daha 100G yapsanız neki. 2-4GB paketlere ne işe yarayacak. Kotayı 3-5 saniyede bitirecek teknoloji aman ne güzel.
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