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Qualcomm ile yeni nesil Snapdragon işlemciler ve mobil dünyanın geleceğini konuştuk
7 yıl
35,1b
1
Mobil Uygulamalar
575
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji devi Qualcomm'un Türkiye Müdürü Barış Ruacan ile başta yeni nesil Snapdragon işlemcileri olmak üzere şirketin yeni teknolojilerini ve mobil dünyadaki gelişmeleri konuştuk.
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DH Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
vidyoda android cihazla birlikte kullanılan joystik hangisidir konu hankkında bilgisi olan varmıdır acaba ??
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ReturnOfLegend
7 yıl
editörün seçimi
Onca yorum üstüne gözlüğü çıkarmış Erdi abi :)
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nibbleArt
7 yıl
editörün seçimi
videoda bulunan kamera ile oynanan oyunların adı nelerdir ?Markette mevcut mu acaba ?
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Hard Coder
7 yıl
editörün seçimi
Sinepdıragın.
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BLUE MAnN
7 yıl
editörün seçimi
Şimdiye kadar gördüğüm en iyi konuşmacılardan biriydi
Teşekkürler Erdi Bey
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NorthShield
7 yıl
editörün seçimi
Sevdim bu arkadaşı güzel konuşuyor...
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E_Aydin35
7 yıl
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QUALCOMM'un hedefi büyük adam belirtiyor ama herkezin büyük sonuçta, sohbet için Erdi Özüağ'a teşekkür ederiz..
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berkkarabacak
7 yıl
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süper bi sohbet,
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ferhatsan
7 yıl
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Röportajı Erdi abinin saati yapmış :)
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Mobile Prof.
7 yıl
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Teşekkürler.
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söny
7 yıl
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4çekirdeği önümüzdeki sene sunmaları sacma bi karar cihaz üretiminden bahsedilmiş fakat son dönemin teknolajisi 4çekirdek
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serkan4411
7 yıl
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Mobil İnternet klanımı Ögrenciler Artıryo Telden Face felan
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