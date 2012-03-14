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Qualcomm ile yeni nesil Snapdragon işlemciler ve mobil dünyanın geleceğini konuştuk

7 yıl
35,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji devi Qualcomm'un Türkiye Müdürü Barış Ruacan  ile başta yeni nesil Snapdragon işlemcileri olmak üzere şirketin yeni teknolojilerini ve mobil dünyadaki gelişmeleri konuştuk.


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DH Misafiri 7 yıl
vidyoda android cihazla birlikte kullanılan joystik hangisidir konu hankkında bilgisi olan varmıdır acaba ??
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ReturnOfLegend 7 yıl
Onca yorum üstüne gözlüğü çıkarmış Erdi abi :)
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nibbleArt 7 yıl
videoda bulunan kamera ile oynanan oyunların adı nelerdir ?Markette mevcut mu acaba ?
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Hard Coder 7 yıl
Sinepdıragın.
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BLUE MAnN 7 yıl
Şimdiye kadar gördüğüm en iyi konuşmacılardan biriydi
Teşekkürler Erdi Bey
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NorthShield 7 yıl
Sevdim bu arkadaşı güzel konuşuyor...
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E_Aydin35 7 yıl
QUALCOMM'un hedefi büyük adam belirtiyor ama herkezin büyük sonuçta, sohbet için Erdi Özüağ'a teşekkür ederiz..
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berkkarabacak 7 yıl
süper bi sohbet,
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ferhatsan 7 yıl
Röportajı Erdi abinin saati yapmış :)
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Mobile Prof. 7 yıl
Teşekkürler.
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söny 7 yıl
4çekirdeği önümüzdeki sene sunmaları sacma bi karar cihaz üretiminden bahsedilmiş fakat son dönemin teknolajisi 4çekirdek
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serkan4411 7 yıl
Mobil İnternet klanımı Ögrenciler Artıryo Telden Face felan
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