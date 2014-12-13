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Qualcomm'un 64-bit Snapdragon işlemcilerini ve Vestel'in ithalat koruması talebini konuştuk

4 yıl
36,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm'un Moskova'da düzenlediği etkinlik kapsamında yeni nesil 64-bit Snapdragon işlemcilerini yerinde görme şansı yakaladık. Bu videoda hem yeni Snapdragon ailesine göz atıyor hem de Vestel'in ithalat koruma talebi gibi bazı gündem konularını değerlendiriyoruz.
 

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Haşin_ErKeK 4 yıl
Bundan sonra asla vestel almyacagim vatandaşta ters tepki yapar bu tür zorlamalar.
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sepetci 4 yıl
işgereği Amerika'da her sene ortalama 6-7 eyalet geziyorum, bu videodaki arkadaşların dedikleri olayı bir kere bile yaşamadım. 4G bulamamışlar :) Vay canına. Sizi nerelerde gezdirdiler yav Amerika'da?
Ayrıca Turkcell'in yerinde olsam bu video için girişimde bulunurdum, atmadıkları laf kalmamış. Ben yurt dışında da Turkcell kullanıyorum, şimdiye kadar ne fazla fatura geldi ne de başka birşey. Akıllı tarife ayarlarını adam gibi yapan adama nasıl fazla fatura gelir?
Yani sözde teknoloji ile ilgili review videosu ama sanki iki tane alakasız adam önlerine Casperları koymuş öylesine muhabbet ediyorlar gibi :) Komik.
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zeMRez 4 yıl
Ben özet geçeyim 64bit luzumsuz. Vestelin yaptığı hainlik.
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AlkanExclusive 4 yıl
Sanki tüm ürünleri %100 Türk üretimide maval okuyorlar!

Vestel'in kuruluşu 30 sene öncesine dayanıyor. Sen 30 senede ürettiğin tüm ürünleri %100 Türk sermayesiyle ve işgücü ile yaptın, sorunsuz ürettin, milyonlara ulaştın, ona göre Türkiye'deki en iyi Türk servis ve destek hizmetleri kurdun, biz almadık öyle mi?

Ulan Türkiye kapılarını ithalata tamamen kapatsa, elimdeki telefonu satar yine senin yarısı Türkiye menşeili (ki o da bence gerçekleri yansıtmıyor) dandik telefonunu almam, aldırmam! Telefonsuz kalırım, ev telefonuyla yaparım her işimi.

Evimde beyaz eşya olmasa, çamaşırı bulaşığı buz gibi suyla elimde yıkar, TV olmasa duvarlara bakarım ama yine ürünlerini almam, aldırmam!

İşsiz kalsam Vestel'e başvurmam!

Hele şu son yaptığınız şey sayesinde anti-damping vergisi getirmelerine ön ayak oldunuz ya! Zaten hiçbir ürününüzü alıp kullanmamıştım, adınızı duyunca sıtkım sıyrılıyordu, şimdi hepten tiksindim sizden!

30 senede hiçbir gelişim gösteremediniz! Geldiğiniz nokta belli. Rekabet sıkıntısını artık kemiklerinizde o kadar hissediyorsunuzki "dövlet biye bahmiy!" noktasına geldiniz. Ulan devlet bu ülkede sadece sizi piyasada bıraksa yine benden bir kuruş çıkmaz size!

Hem kendini 30 yıl geliştirme, doğru dürüst iş yapma, daha hala %100 Türk malı ürün üreteme sonra gel devlete ağla, yok öyle bedavacılık! Kendin gibi 80'li yılların ortalarında kurulmuş yabancı firmalara bakın, örnek alın.

İthalata vergi koydurup pazardan nah pay alırsınız. Sende sıkıysa ürettiğin ürünlerdeki bileşenleri yurtdışından alma, seninde katkın olsun Türk üreticisine!

Terbiyesizler!!!
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Shamshiel 4 yıl
Vestelin coplerine para vermem.
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.i. 4 yıl
%10+ olarak vergi geldi, allah belanı versin vestel.. vestel yaptırdı bu vergiyi, daha önceden 1-2 yıl öncede zaten %25 ötv artmıştı. bu ülke bu insanlar nereye gidiyoz ya..

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man utd 4 yıl
Gider casper alma gibi bi salaklık yapabilirim belki ama vestel asla!
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kellesh 4 yıl
2 telefon üretti diye kendini dev sandı
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assasin34 4 yıl
iphone5s'den sonra iphone6 plus kullaniyorum daha 64bit'in bir faydasini ben gormedim.ios tarafinda soyle bir baktim 64bit'e guncellenen tweetbot var dropbox var.arkadasin note4 ile karsilastiriyorum hicbir farki yok uygulama acilislarinda ve performansta.64bit tamamen pazarlama.hic aldirmayin arkadaslar.
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man utd 4 yıl assasin34
assasin34
iphone5s'den sonra iphone6 plus kullaniyorum daha 64bit'in bir faydasini ben gormedim.ios tarafinda soyle bir baktim 64bit'e guncellenen tweetbot var dropbox var.arkadasin note4 ile karsilastiriyorum hicbir farki yok uygulama acilislarinda ve performansta.64bit tamamen pazarlama.hic aldirmayin arkadaslar.

AMD athlon serisi ile de bu balon millete sunulmuştu.Şimdi de mobil cihazlarda aynı terane..
Hiç bir beklentim yok şahsen, 64 bit diye de hemen saldırmam..
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cleet 4 yıl
snapdragon 999999999 çıksa ne işine yarayacak ben anlamıyorum..Sadece daha büyük rakam daha güzel diye alıyoruz..Daha hala snapdragon 800 işlemciyi kastıran oyun yok..Google önce oyunlara uygulamalara baksında sonra Qualcomm ne amaçla ürettiğini açıklasında sonra biz alalım..Adam ayda giden araba satıyor bize..İyide dünyadayız ağa sen ne diye sattın bunu bana diyen yok..Vestelin Türk şirketi olması bile utanç sebebidir bu saaten sonra..Her şirketin hayali olan ama ayıp olan bir şeyi devletten utanmadan istediler..
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ø 4 yıl
Yerli üretimden umudum var ya.
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dumanr 4 yıl
video izlemedim fakat bu 64 bit destekli işlemciler 400-450 mbps indirme hızına ulaşıyormus vesaire,suan halihazırda bulunan cihazlarımızda 150 mbps kadar destekliyor diye biliyorum. merak ettiğim ben daha 400 kb yi geçmiş değilim indirme hızında ,bu nasıl bir balon özelliktir. gidip bide 64 bit cihazami para verelim işimize yaramıyacağını bile bile.
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J.McNulty 4 yıl
Çok teşekkürler video için snapdragon 615 çok merak ettim. Birşey sormak istiyorum Erdi & Mesut bey. Lenovonun Türkiyeye girme tarihi hangi modellerle gireceği gibi konular belli mi acaba ? Yani çin sitelerinde göördüğümüz s820 gibi düşük segment modeller gelecekmi ? yada en üst düzey olan k910 k920 gibi modeller ?
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J.McNulty 4 yıl
Çok teşekkürler video için snapdragon 615 çok merak ettim. Birşey sormak istiyorum Erdi & Mesut bey. Lenovonun Türkiyeye girme tarihi hangi modellerle gireceği gibi konular belli mi acaba ? Yani çin sitelerinde göördüğümüz s820 gibi düşük segment modeller gelecekmi ? yada en üst düzey olan k910 k920 gibi modeller ?
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experienced 4 yıl
Vestelin şimdimi aklı başına geldi, yıllardır yarı mamül ve ham madde sıkıntısı ile çırpınan orta ölçekli be kuçuk işletmelerin arkasın da durmayan buyuk firmalar bir gün kendilerine de bu işin dokunmayacağını mı sanıyorlar dı. O zamanlar iyidi tabi, pahalıya satabildikleri sürece diğer ureticilerin neyi kaça aldığı önemli değildi, sonuçta paranın gücü ile en uyguna istedikleri ham maddeyi ülkeye getiriyorlardı ve orta, küçük ölçekli üreticiyi boyundurukta tutuyorlardı, şimdi sadece Sony, Samsung gibi büyük üreticiler değil bir çok marka ülkeye girmeye başladı, girmeyen markaları da paralel italat yada global çapta ki alış veriş siteleri vasıtasıyla getirenler, satanlar, ticaretini yapanlar, bu saaten sonra kına yaksınlat, orta ve küçük ölçekli üretici battı. bütün ülkece beton yeriz yakında.
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