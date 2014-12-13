Qualcomm'un 64-bit Snapdragon işlemcilerini ve Vestel'in ithalat koruması talebini konuştuk

Qualcomm'un Moskova'da düzenlediği etkinlik kapsamında yeni nesil 64-bit Snapdragon işlemcilerini yerinde görme şansı yakaladık. Bu videoda hem yeni Snapdragon ailesine göz atıyor hem de Vestel'in ithalat koruma talebi gibi bazı gündem konularını değerlendiriyoruz.
Ayrıca Turkcell'in yerinde olsam bu video için girişimde bulunurdum, atmadıkları laf kalmamış. Ben yurt dışında da Turkcell kullanıyorum, şimdiye kadar ne fazla fatura geldi ne de başka birşey. Akıllı tarife ayarlarını adam gibi yapan adama nasıl fazla fatura gelir?
Yani sözde teknoloji ile ilgili review videosu ama sanki iki tane alakasız adam önlerine Casperları koymuş öylesine muhabbet ediyorlar gibi :) Komik.
Vestel'in kuruluşu 30 sene öncesine dayanıyor. Sen 30 senede ürettiğin tüm ürünleri %100 Türk sermayesiyle ve işgücü ile yaptın, sorunsuz ürettin, milyonlara ulaştın, ona göre Türkiye'deki en iyi Türk servis ve destek hizmetleri kurdun, biz almadık öyle mi?
Ulan Türkiye kapılarını ithalata tamamen kapatsa, elimdeki telefonu satar yine senin yarısı Türkiye menşeili (ki o da bence gerçekleri yansıtmıyor) dandik telefonunu almam, aldırmam! Telefonsuz kalırım, ev telefonuyla yaparım her işimi.
Evimde beyaz eşya olmasa, çamaşırı bulaşığı buz gibi suyla elimde yıkar, TV olmasa duvarlara bakarım ama yine ürünlerini almam, aldırmam!
İşsiz kalsam Vestel'e başvurmam!
Hele şu son yaptığınız şey sayesinde anti-damping vergisi getirmelerine ön ayak oldunuz ya! Zaten hiçbir ürününüzü alıp kullanmamıştım, adınızı duyunca sıtkım sıyrılıyordu, şimdi hepten tiksindim sizden!
30 senede hiçbir gelişim gösteremediniz! Geldiğiniz nokta belli. Rekabet sıkıntısını artık kemiklerinizde o kadar hissediyorsunuzki "dövlet biye bahmiy!" noktasına geldiniz. Ulan devlet bu ülkede sadece sizi piyasada bıraksa yine benden bir kuruş çıkmaz size!
Hem kendini 30 yıl geliştirme, doğru dürüst iş yapma, daha hala %100 Türk malı ürün üreteme sonra gel devlete ağla, yok öyle bedavacılık! Kendin gibi 80'li yılların ortalarında kurulmuş yabancı firmalara bakın, örnek alın.
İthalata vergi koydurup pazardan nah pay alırsınız. Sende sıkıysa ürettiğin ürünlerdeki bileşenleri yurtdışından alma, seninde katkın olsun Türk üreticisine!
Terbiyesizler!!!
AMD athlon serisi ile de bu balon millete sunulmuştu.Şimdi de mobil cihazlarda aynı terane..
Hiç bir beklentim yok şahsen, 64 bit diye de hemen saldırmam..