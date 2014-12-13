Qualcomm'un 64-bit Snapdragon işlemcilerini ve Vestel'in ithalat koruması talebini konuştuk

Qualcomm'un Moskova'da düzenlediği etkinlik kapsamında yeni nesil 64-bit Snapdragon işlemcilerini yerinde görme şansı yakaladık. Bu videoda hem yeni Snapdragon ailesine göz atıyor hem de Vestel'in ithalat koruma talebi gibi bazı gündem konularını değerlendiriyoruz.

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