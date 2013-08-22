ROCCAT, yeni hazırladığı Kave XTD 5.1 isimli oyuncu kulaklığını tanıttı

Gamescom 2013 fuarı kapsamında yeni donanım duyuruları gelmeye devam ediyor. Oyuncu ekipmanları üreten firmalardan ROCCAT, bu doğrultuda yeni hazırladığı Kave XTD 5.1 isimli yeni oyuncu kulaklığını tanıttı.

Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Kave XTD 5.1 kulaklık modeli, öncelikle tasarımsal açıdan oldukça ilgi çekici görünüyor. Beraberinde Bluetooth destekli özel bir kontrol ünitesi ve 5.1 Surround ses kartı gelen kulaklık, bu sayede akıllı cep telefonlarına kablosuz olarak bağlanarak görüşme yapılmasına izin veriyor. Kontrol ünitesi diğer ses sistemleriyle de kullanılabilen ve oyun / sinema modları bulunan model, uzun kullanımlarda sorun yaratmaması için hafif ancak sağlam bir yapıda hazırlanmış. Üzerinde yer alan mikrofonun isteğe bağlı olarak çıkartılabildiği Kave XTD, firmanın belirttiğine göre üst seviye bir ses performansı ortaya koyabiliyor. Gamescom fuarında "En iyi donanım" ödülünü almaya hak kazanan kulaklık, dikkat çekici özellikler ile geliyor.

150,99$ fiyat etiketiyle önümüzdeki Kasım ayında satılması beklenen kulaklık hakkında hazırlanmış oldukça etkileyici tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

















http://www.roccat.org/Products/Gaming-Sound/ROCCAT-Kave-XTD/