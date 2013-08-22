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ROCCAT, yeni hazırladığı Kave XTD 5.1 isimli oyuncu kulaklığını tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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ROCCAT, yeni hazırladığı Kave XTD 5.1 isimli oyuncu kulaklığını tanıttı
Gamescom 2013 fuarı kapsamında yeni donanım duyuruları gelmeye devam ediyor. Oyuncu ekipmanları üreten firmalardan ROCCAT, bu doğrultuda yeni hazırladığı Kave XTD 5.1 isimli yeni oyuncu kulaklığını tanıttı.
Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Kave XTD 5.1 kulaklık modeli, öncelikle tasarımsal açıdan oldukça ilgi çekici görünüyor. Beraberinde Bluetooth destekli özel bir kontrol ünitesi ve 5.1 Surround ses kartı gelen kulaklık, bu sayede akıllı cep telefonlarına kablosuz olarak bağlanarak görüşme yapılmasına izin veriyor. Kontrol ünitesi diğer ses sistemleriyle de kullanılabilen ve oyun / sinema modları bulunan model, uzun kullanımlarda sorun yaratmaması için hafif ancak sağlam bir yapıda hazırlanmış. Üzerinde yer alan mikrofonun isteğe bağlı olarak çıkartılabildiği Kave XTD, firmanın belirttiğine göre üst seviye bir ses performansı ortaya koyabiliyor. Gamescom fuarında "En iyi donanım" ödülünü almaya hak kazanan kulaklık, dikkat çekici özellikler ile geliyor.
150,99$ fiyat etiketiyle önümüzdeki Kasım ayında satılması beklenen kulaklık hakkında hazırlanmış oldukça etkileyici tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

 
ROCCAT, yeni hazırladığı Kave XTD 5.1 isimli oyuncu kulaklığını tanıttı




http://www.roccat.org/Products/Gaming-Sound/ROCCAT-Kave-XTD/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
S.a bende Kave 5.1 var 2 yıla yakın zamandır cok memnun bi sekilde kullanıyordum ama sıkıntı yasadım teknik servisine gonderdim ürün değisimi dediler ama ellerinde yomus ve artık ROCCAT ın dış ticaretini yapmıcaklarmıs ondan getittiremiyorlarmış.. Bende bunu almayı düsünüyordum ama TÜRKİYE de almanız imkansız ancak YURT DISI siparişi vermeniz gerekir
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qoqoCAN 5 yıl
gameekstra da malesef yok. uzun zamandır kulaklık araştırıodum ama malesef karar veremediğim için alamadım. Çoğu zamanda aradığım model yoktu. Roccat KAVE gibi...
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Master_Evil 5 yıl
roccat türkiye de zor bulunuyor ya kullananıda az
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biggame 5 yıl
gamextrada var ama cok pahalı razer gibi
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Ciginix 5 yıl
Beni al diye bas bas bağırıyor.
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cagataykoroglu 5 yıl
Bu roccat kulaklıkları nereden satın alabiliriz?
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