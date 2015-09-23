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ROG sertifikalı bilgisayar kasası Lian Li PC-Q17 satışa çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
18
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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ROG sertifikalı bilgisayar kasası Lian Li PC-Q17 satışa çıkıyor

Genelde üreticilerin kendilerine ait olan markaları yine kendilerine ait olan ürünler için kullandıklarını görüyoruz. Rakip bir üreticinin markasını kullanana ise nadiren rastlıyoruz. Lian Li işte bu nadir işlerden birisine imza atıyor. 

Firmanın Asus ile ortaklaşa geliştirdiği PC-Q17 oyuncu kasası ROG sertifikasına sahip ilk Lian Li ürünü olarak dikkat çekiyor. Geçen ay lanse edilen Lian Li PC-Q17 oyuncu kasası gelecek ay itibariyle satışa sunulacak. Kasa küçük yapılarda güçlü oyun sistemleri kurmak isteyenlere hitap ediyor. 

Mini-ATX anakartlar ile uyumlu olan oyuncu kasası 270mm'ye kadar ekran kartı, 140mm'ye kadar işlemci soğutucusu ve 150mm'ye kadar güç kaynaklarını destekliyor. 2.3Kg ağırlığındaki 2 genişleme yuvalı kasaya 120mm veya 140mm'lik fanlar takılabiliyor. Kasa alüminyumdan imal edilmiş ve siyah renkte. Yan kısımda Asus ROG logosu görülebiliyor. 

Lian Li, ROG logosu istemeyen tüketiciler için PC-Q10WX adında benzer boyutlara sahip bir bilgisayar kasası daha duyurdu. Kule tipindeki kasa yine mini-ATX sistemler için ancak PC-Q117 modelinden daha fazla HDD yuvasına sahip. Lian Li ROG PC-Q17 oyuncu kasası vergiler hariç yaklaşık 720TL fiyat etiketine sahip. PC-Q10WX standart kasanın fiyatı ise vergiler hariç 480TL. Her iki kasanın satışına da Ekim ayında başlanacak.  
ROG sertifikalı bilgisayar kasası Lian Li PC-Q17 satışa çıkıyor
 

http://hexus.net/tech/news/chassis/86678-lian-li-launches-pc-q17-compact-rog-certified-chassis/ Yorum Yaz
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montevo 4 yıl en beğenilen
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acbold 4 yıl
_Dominic_Toretto_

@acbold Reklam, Lian Li bu işten para kazanmıştır, Asus da güzel reklam yapmış. Lian Li burada vitrin olmuş, Asusun ROG ismini pazarlıyor.


Öyle tabi fakat "Lian Li" olunca olayın içinde ASUS ismi pek fark yaratacak noktada değil :)
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CuCuK 4 yıl
fireball zamanından beri satılmıyor sanıyordum lian-li kasaları.keşke biri getirse yazacaktım.zaten satmaya başlamışlar.çeşit çok az ama artar sanırım.
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TITAN291 4 yıl
görüntüsünün pek albenisi yok
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Manchester United 4 yıl
Fiyatı pahalı.
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Master_Evil 4 yıl
çok tipsiz
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alcatraz_tr 4 yıl
Şu kasada ROG sertifikası olsa ne olur olmasa ne olur. İyice azdı insanlar
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kadirirdem 4 yıl
Sade tasarim fena değil fiyat pahali ama daha efsane kasalar var...
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black modern 4 yıl
Bizim ekmek kızartma makinasına benziyo aynı üstünde 2 tane uzunlamasına delik olsa salla içeri ekmek birde 700 küsür liranın altında nzxt h440 gibi corsair 750d gibi çok daha üst düzey kasalar alınabiliyor
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Patren 4 yıl
boş kasayı kim alcaksa 720 tl ye :D
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B A T M A N 4 yıl
Tamam güzel yap ama madem rog serisi gibi güzel bir kitleye hitap edeceksin kasa önüne güzel bi rog amblemi koy veya kabartma yazıyla yaz ömürlük olsun daha güzel olurdu.
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acbold 4 yıl
ROG sertifikası nedir ya ? Sanki Asus'un üst düzey standartları var dünyaya kabul ettirdiği. Bunları mı sağlıyor bu kasa?

Lian Li yapmışsa tamamdır Asus logosu olsa ne olur olmasa ne olur. Lian Li merdiven altı firam sanki. Bu tarz bir üretim ve "rog sertifikalı" yazısı Lian Li açısından hoş olmamış.
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El Valiente 4 yıl
rog olana oyuncu kasası denmiş de öbürüne neden "standart" denmiş anlamadım. bir kasa neye göre oyuncu olur? yanında bir logo olunca bize ekstradan ne sağlar? ve "standart" olan modelin "oyuncu" olan modelden daha fazla hdd yuvası olmasına rağmen 300tl daha pahalıya satılması mantıklı mıdır?
2 Yanıt Yanıtla +1
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montevo 4 yıl en beğenilen
suratsız resmen
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