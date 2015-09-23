ROG sertifikalı bilgisayar kasası Lian Li PC-Q17 satışa çıkıyor

Genelde üreticilerin kendilerine ait olan markaları yine kendilerine ait olan ürünler için kullandıklarını görüyoruz. Rakip bir üreticinin markasını kullanana ise nadiren rastlıyoruz. Lian Li işte bu nadir işlerden birisine imza atıyor.





Firmanın Asus ile ortaklaşa geliştirdiği PC-Q17 oyuncu kasası ROG sertifikasına sahip ilk Lian Li ürünü olarak dikkat çekiyor. Geçen ay lanse edilen Lian Li PC-Q17 oyuncu kasası gelecek ay itibariyle satışa sunulacak. Kasa küçük yapılarda güçlü oyun sistemleri kurmak isteyenlere hitap ediyor.





Mini-ATX anakartlar ile uyumlu olan oyuncu kasası 270mm'ye kadar ekran kartı, 140mm'ye kadar işlemci soğutucusu ve 150mm'ye kadar güç kaynaklarını destekliyor. 2.3Kg ağırlığındaki 2 genişleme yuvalı kasaya 120mm veya 140mm'lik fanlar takılabiliyor. Kasa alüminyumdan imal edilmiş ve siyah renkte. Yan kısımda Asus ROG logosu görülebiliyor.





Lian Li, ROG logosu istemeyen tüketiciler için PC-Q10WX adında benzer boyutlara sahip bir bilgisayar kasası daha duyurdu. Kule tipindeki kasa yine mini-ATX sistemler için ancak PC-Q117 modelinden daha fazla HDD yuvasına sahip. Lian Li ROG PC-Q17 oyuncu kasası vergiler hariç yaklaşık 720TL fiyat etiketine sahip. PC-Q10WX standart kasanın fiyatı ise vergiler hariç 480TL. Her iki kasanın satışına da Ekim ayında başlanacak.

http://hexus.net/tech/news/chassis/86678-lian-li-launches-pc-q17-compact-rog-certified-chassis/