Raidmax yeni oyuncu kasası Viper'ı tanıttı

Raidmax oyuncular için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasa modeli Viper'ı duyurdu. 521 x 185 x 445 mm boyutlarındaki kasa, ön panel tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. ATX ve microATX boyutlarındaki anakartlarla uyumlu olan kasa, dört adet 5.25-inç ve dört adet dahili 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilirken, alet gerektirmeyen zahmetsiz bir kurulum süreci sunuyor.

Ön kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0 ve iki adet ses konnektörüne yer verilen kasada güç kaynağının alt kısma yerleştirildiğini görüyoruz. Su soğutma sistemleriyle kullanım için üç adet hortum deliğine sahip olan kasa, biri önde (Mavi LED'li) diğeri de arkada olmak üzere 120mm çapında iki adet fanla gelirken yan panel fanı (120mm, Mavi LED'li) ise opsiyonel seçenek olarak sunuluyor.

Siyah, beyaz ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip olan Raidmax Viper önümüzdeki ayın başında 59.99$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında pazara sunulmuş olacak.