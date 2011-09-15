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Raidmax yeni oyuncu kasası Viper'ı tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
42,6b
1
18
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Raidmax oyuncular için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasa modeli Viper'ı duyurdu. 521 x 185 x 445 mm boyutlarındaki kasa, ön panel tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. ATX ve microATX boyutlarındaki anakartlarla uyumlu olan kasa, dört adet 5.25-inç ve dört adet dahili 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilirken, alet gerektirmeyen zahmetsiz bir kurulum süreci sunuyor.
Ön kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0 ve iki adet ses konnektörüne yer verilen kasada güç kaynağının alt kısma yerleştirildiğini görüyoruz. Su soğutma sistemleriyle kullanım için üç adet hortum deliğine sahip olan kasa, biri önde (Mavi LED'li) diğeri de arkada olmak üzere 120mm çapında iki adet fanla gelirken yan panel fanı (120mm, Mavi LED'li) ise opsiyonel seçenek olarak sunuluyor.
Siyah, beyaz ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip olan Raidmax Viper önümüzdeki ayın başında 59.99$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla yurt dışında pazara sunulmuş olacak. 

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Bionic. 8 yıl en beğenilen
Klasik Raidmax hatları beğenmedim
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DH Misafiri 8 yıl
raidmax güç kaynagım hersene aynı tarihte bozulup beni delirttigi için her türlü malından uzak duruyorum, kasasını arkadasım aldı nedense hava sirkülasyonu cok kötü ve yakından bakınca parcalar hic güven vermiyo, kısacası tek kelimeyle pavyon kasa bunlar :)
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2kol3bacak 8 yıl
521 x 185 x 445 mm boyutlarındaki kasa, ön panel tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.


Çok dar çok..
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Bl00dyHell 8 yıl
Renk uyumu olarak turuncu-mavi-siyah olmamış gibi. Ama tasarım hoş olmuş.
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fth-bsky 8 yıl
kasa dar bir kasa olmus gibi 185 mm biraz daha geniş olsaydı güzel olurdu
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Recharged 8 yıl
Tasarım çok güzel mavi renk yerine kasa dışında kullandıkları sarı rengi tercih etseler iç tasarım daha iyi olabilirmiş aslında.
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yc#1 8 yıl
Fiyatına göre özellikleri fena değil lakin şu kapaklı modelleri bir türlü sevemedim.
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ColDasHeLL 8 yıl
100 lira olursa türkiyeye geldigi gün alırım
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knnkpln 8 yıl
Genişliği yetersiz gibi.Kule tipi soğutucularda sorun çıkarabilir.
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people66 8 yıl
raidmax sagitta II kullanıyorum o kasa bile buna 10 çeker raidmax çoğu zaman böle kasa yapıyor arada iyi kasada yapıyor 10 modelinden 2 si alınır ancak.
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kingandkral 8 yıl
xpredator ezer geçer
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Carna[q]e 8 yıl
ayakları tank paleti gibi, olmamış
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