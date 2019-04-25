Razer Blade 15 serisi 240Hz ya da 4K OLED ekran seçeneklerine sahip oldu

24 Nisan, yani bugünden itibaren Razer tarafından açıklanana göre Blade 15 Advanced oyun laptopu için iki yeni ekran seçeneği mevcut: 4K OLED ya da 240Hz LCD. Bu yeni ekranlar ilk olarak bu yılın CES’inde gösterilmişti. Cihazın ekran seçenekleri arasında önceden yer alan 144Hz ise artık taban modelde sunuluyor. Blade 15 Advanced ayrıca Intel’in yeni Core i7-9750H işlemcisiyle güncellendi ve bu çipin taban hızı 2,6GHz, turbo hızı ise 4,5GHz seviyesinde. Çip Intel’in Wi-Fi 6 ağ kartını destekliyor ve kablosuz olarak 2,4Gbps hıza ulaşabiliyor.

Şuan piyasada yer alan en hızlı ekranlardan biri olan 240Hz panel, oyun deneyimini çok daha akıcı bir hâle getiriyor. 1080p çözünürlüklü bu ekran seçeneği mat bir yüzeye sahip ve sRGB renk gamutunu tamamen kapsıyor.

4K OLED panel seçeneğine gelirsek, Nvidia RTX 2080 grafik kartıyla birlikte seçilebilen bu ekran, dokunmatik bir yüzeye sahip ve genişletilmiş renk gamutunu tam DCI-P3 kapsaması ile birlikte sunuyor. 1ms tepki süresi olan panel, HDR 400 True Black sertifikasına da sahip. Bu ekranda içeriklerin ne kadar zengin olacağını şimdiden hayal edebiliyoruz. Razer’a göre ekran ayrıca azaltılmış mavi ışık çıkışına yönelik TUV sertifikasına da sahip. Bu özellik ile birlikte kullanıcıların gözlerindeki ağrılar bir nebze azalacaktır.

Blade 15 Advanced modeli için yeni ekran seçeneklerinin yanında taban modelde de değişiklikler yapıldı. Artık en düşük Intel Core i7-9750H işlemcisi ve RTX 2060 ile gelen laptop, 144Hz 1080p ekran barındırıyor. Bu güncellemeden önce cihaz 60Hz ekranla geliyordu. Bu geliştirmeler giriş fiyatını doğal olarak arttırdı ve 1.999 dolar seviyesinde sabitledi.

Son olarak, Razer ürün gamındaki 17 inçlik Blade Pro modelini serinin kalanına uygun bir tasarımla güncelledi. Yeni Blade Pro iddiaya göre rakip 17 inç laptoplardan yüzde 25 daha küçük. Özel soğutma sistemi ve çoklu fan kurulumuna sahip laptop, ince çerçeveli 144Hz 1080p mat ekranla geliyor ve Windows Hello destekli kızılötesi kamerayı ekranın üzerinde bulunduruyor.

Yeni Blade Pro tıpkı 15 inç modeli gibi Core i7-9750H işlemcisiyle geliyor ve aynı RTX kart seçeneklerine sahip. Farklı olarak ise taban modelde 512GB depolamaya sahip olan Pro, ekstra bir M.2 slotuna da sahip. Bu slot dilenirse kullanıcı tarafından depolamayı arttırmada kullanılabiliyor.

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Blade Pro, boyutunun da verdiği özgüvenle birlikte giriş çıkış portlarını kaybetmiyor. İki USB 3.2 Gen 2 Type-C portundan bir tanesidesteklerken Ethernet portu ise 2,5Gbps hız sunuyor. Tam boyutludestekli SD kart okuyucu içerik üreticilere direkt mutluluk kaynağı oluyor. Razer’a göre Blade Pro, Mayıs ayında satışa sunulacak ve taban fiyatıolacak.