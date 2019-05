Samsung TV'de giriş gecikmesini ölçtük | Peki giriş gecikmesi - Input Lag nedir ?

Input Lag olarak bilinen giriş gecikmesi nedir ve televizyonlarda hangi değerler veriliyor. Bu videomuzda ülkemizden bir grup gazeteci ile katıldığımız etkinlikteki testimizi ekrana getiriyoruz.

Samsung Türkiye Televizyon Bölümü'nün davetiyle ülkemizden bir grup gazeteciyle katıldığımız Dubai'deki televizyon teknolojileri etkinliğinde, yeni nesil Samsung TV'de giriş gecikmesi testi yaptım ve detaylarını bu videoda anlattım.

Bu arada yeni nesil Samsung televizyonlarla ilgili izlenimlerimi soranlar oluyor, kısaca onlardan da bahsedeyim isterseniz. Bence bir televizyon olarak tasarım, performans ve kullanıcı odaklı teknoloji özelliklerini aynı çatı altında bu derece başarılı uygulayan bir başka model henüz bulunmuyor. Gelin başlıklar altında mevcut tabloya göz atalım;

- Tasarım:

Samsung'un güncel ürün gamında yer alan televizyon modelleri, tasarımı sadece estetik bir kaygı olarak değil, aynı zamanda işlevsellik ekseninde de yorumluyor ve bir bütün olarak en güçlü deneyimi sunuyor. Her model ailesinde olmasa bile hem kavisli hem de düz modellerle iki farklı profilde, iki farklı deneyim sunan televizyonlar, aynı zamanda Ambient Mode ile çalışmadığı durumlarda devasa bir kara kutu gibi görünmek yerine duvar kağıdı gibi davranrabiliyor.

Televizyon hiç bir zaman tek başına bir ürün olmadı, ev sahipliği yaptığı minik bir ekosistemi bulunuyor. Setüstü kutularından, medya oynatıcılarına, oyun konsollarından ses sistemi ve bilgisayara kadar pek çok farklı cihazı televizyonla kullanıyor ya da kullanmayı arzuluyoruz. Tam da bu noktada ortaya üstesinden gelmesi yer yer pek kolay olmayan bir sorun çıkıyor; kablo karmaşası. Kablo yönetimi yapmak veya mevcut kabloları gizlemek, televizyonunun kullanıldığı salonun düzeni, mobilyalar ya da TV standına bağlı olarak çok kolay olmayabilir.

Yeni nesil Samsung TV'ler tek kablo yaklaşımıyla böylesi bir sorunun çok daha kolay aşılmasına ön ayak oluyor. Yani biz tüm kablo bağlantısını, I/O yani giriş çıkıl görevini üstlenen özel kutuya yapıyor, daha sonra da dolaba ya da standa gizlediğimiz o kutuyu tek bir kablo ile - üstelik kablonun da şeffaf versiyonu var - televizyona bağlayabiliyoruz.

- Performans:

Söz konusu bir televizyon olduğu için performans kısmını iki eksende yorumlamak gerekiyor. Bunlardan ilki, kullanılan panelin yetenekleri, diğeri ise televiyona katma değer kazandırarak kullanıcı deneyimini oluşturan üst özellikler. Bugün 8K çözünürlüğündeki yeni nesil televizyonlarında Samsung, QLED teknolojisini muazzam bir noktaya taşımış durumda. Gerçek 8K çözünürlük, geniş spektrumlu renk üretimi kabiliyeti, gelişmiş HDR yetenekleri ve bunların genelinde arka aydınlatma için kullanılan Full Array LED mimarisi çok güçlü bir görsel deneyim oluşturuyor. Şöyle düşünelim, Full HD televizyonlar ile kıyaslandığında, yeni nesil 8K modeller tam 16 kat daha fazla piksele ev sahipliği yapıyor. Yaptığım denemeler esnasında, özellikle gerçek dünyadaki çok yakın olan renk üretiminden etkilendiğimi itiraf etmem gerekiyor.

Biraz da üst teknolojilerden bahsedeyim. 8K modeller için Samsung tarafından özel olarak geliştirilmiş, yapay zeka odaklı yeni bir işlemci platformu kullanılıyor. Yapay sinir ağı konseptini baz alan, öğrenmeye açık bu mimari ile birlikte düşük çözünürlüklü görüntülerin 8K'ya yükseltilmesi ve yükseltme işlemi esnasında piksellerin düzgün doldurulması, köşe yumuşatma yaklaşımının daha efektif uygulanabilmesi adına muazzam avantajlar sağlıyor. Aynı platform ses işleme tarafında da çeşitli avantajlar sunuyor. Eğer benim gibi oyun oynamayı seviyorsanız, Samsung televizyonların lider olduğu alanlardan biri de Input Lag yani giriş gecikmesi. Televizyonun sahip olduğu donanımın performansına bağlı olarak kaynaktan gelen görüntünün (konsol, ya da PC olabilir), ekranda oluşma süresine kısaca Input Lag diyoruz. Samsung TV'ler, 15ms altına inebilen giriş gecikmesi ile TV alanındaki liderliği dışında iyi bir oyun monitörüne yakın deneyim sağlıyor.

- Kullanıcı teknolojileri:

Yeni nesil televizyonlar donanım olarak büyük ekranlı bir telefon ya da bilgisayar gibi de düşünülebilir dolayısıyla yazılım deneyimi çok önemli. Samsung kendi televiyonları için kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemini kullanıyor. 8K televizyonlar için arayüzü optimize edilen yazılım, kullanıcı merkeze olan arayüzünde akıcı ve tepkisel bir deneyim sağlıyor. Kaynaklar arası geçişten kanal değişim hızına, internet odaklı kullanımdan, uyumlu çevresel bileşenlere - aksesuarlara - erişim hızına kadar güçlü bir performans sunuyor. Samsung'un akıllı nesneler yaklaşımı çerçevesinde bu televizyonlar, örneğin bebek kamerasına ya da kapıdaki güvenlik kamerasına da bağlanabilecek yani yazılım altyapısı, ileriye dönük genişlemek olanaklarına dahil olacak kadar esnek bir mimari kullaıyor.

Tek kumanda deneyiminden uzun uzun bahsetmeye gerek yok sanırım. Televizyona bağladığınız pek çok aksesuarı, televizyonun kendi kumandası üzerinden başka bir aksesuara gerek kalmadan yönetebiliyorsunuz. Bu sene Apple ile yapılan ayrıcalıklı işbirliği kapsamında yepyeni bir deneyimin öncüsü oluyor Samsung televizyonlar. iTunes entegrasyonu ile birlikte eğer Apple ekosisteminin bir parçasıysanız oradaki film ve diğer içeriklere Apple TV kutusu olmadan erişip izleyebileceksiniz. Bu özellik Netflix'e rakip olan Apple TV+ hizmete girdiğinde daha da fazla önem kazanacak diye düşünüyorum. Yeni nesil Samsung TV'lerde bir başka ilginç özellik daha var. Şunu biliyoruz ki, pek çok şirket toplantı odalarında sunum ya da tele konferans için büyük ekranlı televizyonlar kullanıyor. Bunun farkında olan Samsung, yepyeni bir yazılımsal özellik daha getiriyor, uzak masaüstü bağlantısı. 2019 model Samsung TV'ler, uzaktaki bilgisayar ile masaüstü bağlantısı gerçekleştirerek, bir başka PC olmadan kullanılmasına izin verebiliyor.

Aslında bu listeyi uzatabilmek ve farklı pek çok şeyden bahsedebilmek mümkün, kalan kısımları bir test televizyonu geldiğinde yapacağımız videoya bırakalım isterseniz. Bu arada televizyonlardaki her özelliğin harika çalıştığını söyleyemem. Yeni Samsung TV'lerde kişisel asistan olarak Bixby var ancak ne yazık ki Türkçe desteği bulunmuyor. Samsung belki de bu sevdadan vazgeçip, Google Asistan ile devam etmeli. Bir diğeri ise içerik konusu, doğal 8K heyecan verici ve daha önce olmadığı kadar başarılı bir AI tabanlı upscale özelliği var ancak yine de gerçek 8K içerik henüz pek yok, henüz çok erken emekleme aşamasındayız. İşte bundan dolayı bence Samsung, 8K TV'ye ilk defa geçecekler için belki özel bir 8K içerik seti sağlamalı diye düşünüyorum, kim bilir belki de bir 1TB'lık Samsung SSD içerisinde :) Kısacası bir puan vermem gerekirse sanırım 5 üzerinden 4.5 verirdim, puan kırdığım nokta Bixby olurdu. Kişisel olarak yerelleştirmeye büyük önem veriyorum ve Bixby'nin henüz Türkçe olmaması hoşuma gitmiyor. Her ne kadar bu durum Samsung TV bölümünün elinde olmasa da - Samsung'un Bixby için ayrı bir departmanı ve AI çalış grupları var - umarım bir an önce dilimize yönelik çalışmalar tamamlanır ve bu televizyonları sesli komutlarla da yönetmeye başlayabiliriz.