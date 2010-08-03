Razer oyuncu faresi Lachesis'i güncelledi

Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Razer, daha önce kullanıma sunduğu Lachesis isimli fare moelinde güncellemeye gitti. Firmadan yapılan açıklamaya göre Lachesis'in yeni revizyonu 5600 dpi çözünürlüğünde 3.5G lazer sensör ve özelleştirilebilir çok renkli LED aydınlatma sistemi gibi güncellemelere sahip. Yapılan değişikliklere rağmen aynı form faktörüne sahip olan farenin, gelişmiş güç, performans ve hassasiyet özellikleriyle donatıldığı belirtiliyor. Razer firmasının başkanı Robert "Razerguy" Krakoff konuyla ilgili açıklamasında "Yeni Lachesis oyunculara daha fazla kişisel seçenek ve özelleştirilebilir ayar sunuyor..." dedi.

Razer Lachesis'in yeni versiyonu,

5600dpi çöznürlüğünde Razer Precision 3.5G lazer sensör Ayarlanabilir çok renkli LED (16 milyon renge kadar) 125 dpi'lik aralıklarla gerçek değişken hassasiyet ayarlaması 60KB Razer Synapse bellek 9 adet bağımsız olarak programlanabilir Hyperesponse butonları 1000Hz Ultrapolling / 1ms tepki süresi Saniyede 200-inç tarama 129mm x 71mm x 40mm boyutlarında ve 128 gram ağırlığında 24 tıklama pozisyonuna sahip scroll Zero-acoustic Ultraslick teflon ayaklar GAltın kaplı USB konnektörü Anında hassaslık ayarı

Yeni Lachesis, Razer'ın resmi internet sitesinde bu ayın sonuna doğru, uluslararası pazarlarda ise Eylül ayı içerisinde 79.99 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak.