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Razer oyuncu faresi Lachesis'i güncelledi

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Razer, daha önce kullanıma sunduğu Lachesis isimli fare moelinde güncellemeye gitti. Firmadan yapılan açıklamaya göre Lachesis'in yeni revizyonu 5600 dpi çözünürlüğünde 3.5G lazer sensör ve özelleştirilebilir çok renkli LED aydınlatma sistemi gibi güncellemelere sahip. Yapılan değişikliklere rağmen aynı form faktörüne sahip olan farenin, gelişmiş güç, performans ve hassasiyet özellikleriyle donatıldığı belirtiliyor. Razer firmasının başkanı Robert "Razerguy" Krakoff konuyla ilgili açıklamasında "Yeni Lachesis oyunculara daha fazla kişisel seçenek ve özelleştirilebilir ayar sunuyor..." dedi.

Razer Lachesis'in yeni versiyonu,

  • 5600dpi çöznürlüğünde Razer Precision 3.5G lazer sensör
  • Ayarlanabilir çok renkli LED (16 milyon renge kadar)
  • 125 dpi'lik aralıklarla gerçek değişken hassasiyet ayarlaması
  • 60KB Razer Synapse bellek
  • 9 adet bağımsız olarak programlanabilir Hyperesponse butonları
  • 1000Hz Ultrapolling / 1ms tepki süresi
  • Saniyede 200-inç tarama
  • 129mm x 71mm x 40mm boyutlarında ve 128 gram ağırlığında
  • 24 tıklama pozisyonuna sahip scroll
  • Zero-acoustic Ultraslick teflon ayaklar
  • GAltın kaplı USB konnektörü
  • Anında hassaslık ayarı

    • Yeni Lachesis, Razer'ın resmi internet sitesinde bu ayın sonuna doğru, uluslararası pazarlarda ise Eylül ayı içerisinde 79.99 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak.

     

     


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    iyaan 8 yıl
    Steelseries'den daha iyi bir mouse markası görmedim, Razer dahil.
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    cavador 8 yıl
    deathhadder kasanını hiç değiştirmeden üzerine dpi tuşu koymuş sadece adı lachesis olmuş
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    ytrew11 8 yıl
    yüksek çözünürlük online oyunlarda oyun içerisinden ayarlayamayacagın hassasiyet ayarlarını sana sunar ve daha az hata ihtimali vardır bu yüzden yüksek çözünürlüklü fare kullanırız...
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    Usluco 8 yıl
    fasa fiso Shiftless bunlar .
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    SchutZ 8 yıl
    Yüksek dpi kullanan var mı ? Kullanıolarsa neden ? Hassasiyet ise oyundan hızını ayarlıyorsun zaten. Yüksek dpi acaba 1920x1080 cozunurluktekı oyunlar ıcın mı gerekli birisi cevaplarsa memnun kalırım.
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    Dt.Görkem 8 yıl

    Shiftless

    Yüksek dpi kullanan var mı ? Kullanıolarsa neden ? Hassasiyet ise oyundan hızını ayarlıyorsun zaten. Yüksek dpi acaba 1920x1080 cozunurluktekı oyunlar ıcın mı gerekli birisi cevaplarsa memnun kalırım.


    7 tuşlu g5 kullanıyorum, 2000dpi da... şimdi yüksek dpi ın artısı ne onu açıklamak gerekirse olay şu: windowsun mouse hız ayarı var doğru ancak onun nasıl çalıştığını düşünürsek mouse un okuduğu dpi ı belirli bir çarpanla çarparak yükseltmekle bunu sağlayabildiğini anlarız ancak ortaya çıkan sorun şu, bu çarpma işlemi yükseldiği zaman atlama mesafesi artmış oluyor ve hassasiyet kayboluyor.. işte bu nedenle yüksek dpi lı mouse u düşük sensivity ayarlarında kullanmak en avantajlı sonucu veriyor.. kolay gelsin.
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    StreamRolleR 8 yıl
    Razer Imparator kullanıyorum gerçekten razer bu işin en iyisi
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