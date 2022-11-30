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    Alt tire işareti nasıl yapılır? Klavyede alttan tire (_) yapımı

    Alt tire kopyalamak isteyenler ve bilgisayardan alt tire işareti nasıl yapılır diye merak edenler buraya! İşte klavyede alttan tire yapımı:                      
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    Klavye kısayol tuşları arasında en çok kullanılanlardan biri de alt tire (_) işareti. Zira bu işaret site URL'leri, e-mail adresleri ve kullanıcı adları başta olmak üzere birçok yerde kullanılıyor. Fakat diğer birçok sembolde olduğu gibi alttan tire için de klavyede tek bir tuş bulunmuyor. Peki laptop ve bilgisayar klavyelerinde alt tire nasıl yapılır? 

    Klavyede alt tire (_) yapımı 🔽

    alt tire yapma Tam Boyutta Gör
    Alt tire işareti, Windows bilgisayar klavyelerinde shift ve orta çizgi (-) tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Mac'te alttan tire yapılışı da aynı şekildedir.

    Bu kısayolla uğraşmak istemeyip Android ve iPhone telefonlardan alt tire kopyalamak isteyenler aşağıdaki alt tire işaretinin üzerine basılı tutup bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilgisayardan kopyalamak isteyenler ise alttan tire işaretinin üzerine gelip farenin sağ tuşunu kullanabilir.

    Alt tire kopyala/yapıştır 👉 _

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 1 saat önce

    maaşallah

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    gun 7 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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