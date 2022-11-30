Alt tire işareti nasıl yapılır? Klavyede alttan tire (_) yapımı

Klavye kısayol tuşları arasında en çok kullanılanlardan biri de alt tire (_) işareti. Zira bu işaret site URL'leri, e-mail adresleri ve kullanıcı adları başta olmak üzere birçok yerde kullanılıyor. Fakat diğer birçok sembolde olduğu gibi alttan tire için de klavyede tek bir tuş bulunmuyor. Peki laptop ve bilgisayar klavyelerinde alt tire nasıl yapılır?
Klavyede alt tire (_) yapımı 🔽
Bu kısayolla uğraşmak istemeyip Android ve iPhone telefonlardan alt tire kopyalamak isteyenler aşağıdaki alt tire işaretinin üzerine basılı tutup bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilgisayardan kopyalamak isteyenler ise alttan tire işaretinin üzerine gelip farenin sağ tuşunu kullanabilir.
Alt tire kopyala/yapıştır 👉 _Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam