Alt tire işareti nasıl yapılır? Klavyede alttan tire (_) yapımı

Klavye kısayol tuşları arasında en çok kullanılanlardan biri de alt tire (_) işareti. Zira bu işaret site URL'leri, e-mail adresleri ve kullanıcı adları başta olmak üzere birçok yerde kullanılıyor. Fakat diğer birçok sembolde olduğu gibi alttan tire için de klavyede tek bir tuş bulunmuyor. Peki laptop ve bilgisayar klavyelerinde alt tire nasıl yapılır?

Sonsuzluk işareti ve emojisi nasıl yapılır? 2 gün önce eklendi

Klavyede alt tire (_) yapımı 🔽

Tam Boyutta Gör Alt tire işareti, Windows bilgisayar klavyelerinde shift ve orta çizgi (-) tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Mac'te alttan tire yapılışı da aynı şekildedir.

Bu kısayolla uğraşmak istemeyip Android ve iPhone telefonlardan alt tire kopyalamak isteyenler aşağıdaki alt tire işaretinin üzerine basılı tutup bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilgisayardan kopyalamak isteyenler ise alttan tire işaretinin üzerine gelip farenin sağ tuşunu kullanabilir.

Alt tire kopyala/yapıştır 👉 _

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Alt tire nasıl yapılır? Klavyede alttan tire yapımı