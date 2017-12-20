Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var

Oyun donanımlarında dünyanın en popüler markalarından biri olan Razer, dizüstü bilgisayar pazarından sonra bu defa da akıllı telefon dünyasına adım attı ve oyun odaklı dediği ilk telefonunu duyurdu.

Oyun donanımları konusunda dünyanın en büyük firmalarından olan Razer, akıllı telefon dünyasına adım attı ve oyuncular için geliştirdiğini söylediği ilk modelini tanıttı. Razer Phone adını taşıyan telefonu kısa süre için deneme şansı yakaladım ve izlenimlerimi bu videoda anlattım.