Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyun donanımlarında dünyanın en popüler markalarından biri olan Razer, dizüstü bilgisayar pazarından sonra bu defa da akıllı telefon dünyasına adım attı ve oyun odaklı dediği ilk telefonunu duyurdu.
Oyun donanımları konusunda dünyanın en büyük firmalarından olan Razer, akıllı telefon dünyasına adım attı ve oyuncular için geliştirdiğini söylediği ilk modelini tanıttı. Razer Phone adını taşıyan telefonu kısa süre için deneme şansı yakaladım ve izlenimlerimi bu videoda anlattım.
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İlerde telefonları konsol gücüne gelir mönitöre bağlarsak joystick desteği vb. o zaman iyi olur. Ahkam keser gibi konuşmayı sevmem ama hakkaten boş iş. O kadar küçük ekran 120hz olsa ne olur.... Parasını çöpe atmak isteyen varsa alsın.
Saçma sapan şeyler ya.