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Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var

1 yıl
9,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun donanımlarında dünyanın en popüler markalarından biri olan Razer, dizüstü bilgisayar pazarından sonra bu defa da akıllı telefon dünyasına adım attı ve oyun odaklı dediği ilk telefonunu duyurdu.
Oyun donanımları konusunda dünyanın en büyük firmalarından olan Razer, akıllı telefon dünyasına adım attı ve oyuncular için geliştirdiğini söylediği ilk modelini tanıttı. Razer Phone adını taşıyan telefonu kısa süre için deneme şansı yakaladım ve izlenimlerimi bu videoda anlattım. 

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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
iPhone'a 120Hz ekran gelse Ay'daki uzaylılara duyuracak insanlar gelmiş Razer yapınca saçma diyor :D
3 Yanıt Yanıtla +16
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V2 1 yıl
Ekran boyutunun yetersizliği ve ekrana dokunarak oyunu kontrol etme gibi hususlar yüzünden telefonda oyun oynamak oldukça keyifsiz. Bu nedenle 120 hzde olsa 240hz de olsa 16gb ram de olsa, 30 çekirdekli işlemcilerde koysalar bunlar günlük deneyimde rakamdan öteye geçmez. Razer markası zaten rakam ve reklam işlerinde başarıyla fahiş fiyatlara ürün satmada uzman bir firma. Gamer, LED ayağına iyi yoldular çoluğu çocuğu.
İlerde telefonları konsol gücüne gelir mönitöre bağlarsak joystick desteği vb. o zaman iyi olur. Ahkam keser gibi konuşmayı sevmem ama hakkaten boş iş. O kadar küçük ekran 120hz olsa ne olur.... Parasını çöpe atmak isteyen varsa alsın.
Ekran boyutunun yetersizliği ve ekrana dokunarak oyunu kontrol etme gibi hususlar yüzünden telefonda oyun oynamak oldukça keyifsiz. Bu nedenle 120 hzde olsa 24...
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Yanıtla +8
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pastadanadam 1 yıl
120hz ekran mı? Allah'ım çok şükür, artık hayatım çok daha kolay olacak. Yapamadığım bir çok şeyi bu telefonla yapabileceğim artık. hemen almalıyım bu telefonu.
Saçma sapan şeyler ya.
120hz ekran mı? Allah'ım çok şükür, artık hayatım çok daha kolay olacak. Yapamadığım bir çok şeyi bu telefonla yapabileceğim artık. hemen almalıyım bu telefonu....
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1 Yanıt Yanıtla +5
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imhotep_of_grudge 1 yıl
alınmaz diyenler soğutma sistemini göz ardı ediyor aynı donanımlı rakiplerde soğutma zayıf kalabiliyor...
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Public_Enemy 1 yıl
nedir bunlar ya, oldu olacak evdeki 42" LCD gibi telefon yapsınlar.
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HIGHER 1 yıl
Ekranın çözünürlüğünü 720p vs. yapmak hoşuma gitti. Acaba 4k'da 30 fps oynanan oyun, 720p yapınca 120 fps mi gibi bişi mi oluyor?
Ürün çıkınca umarım incelersiniz.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu telefonu sony üretti :)
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SEANKingston 1 yıl
Beni cezbeden şey Dolby Atmos olması.
Spotify ile ne müzik dinlenir be
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zabit_ersin 1 yıl
4:38 deki arka planda olan bayanın yaptığı hareketi bir ben mi gördüm :)
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V2 1 yıl
Ekran boyutunun yetersizliği ve ekrana dokunarak oyunu kontrol etme gibi hususlar yüzünden telefonda oyun oynamak oldukça keyifsiz. Bu nedenle 120 hzde olsa 240hz de olsa 16gb ram de olsa, 30 çekirdekli işlemcilerde koysalar bunlar günlük deneyimde rakamdan öteye geçmez. Razer markası zaten rakam ve reklam işlerinde başarıyla fahiş fiyatlara ürün satmada uzman bir firma. Gamer, LED ayağına iyi yoldular çoluğu çocuğu.
İlerde telefonları konsol gücüne gelir mönitöre bağlarsak joystick desteği vb. o zaman iyi olur. Ahkam keser gibi konuşmayı sevmem ama hakkaten boş iş. O kadar küçük ekran 120hz olsa ne olur.... Parasını çöpe atmak isteyen varsa alsın.
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Magnetic Power 1 yıl
Android oyun telefonu? Hangi oyun?
Bildiğim kadarıyla cihaza özel oyunlar da gelmeyecek...
Ekran özelliği ön plan da tutulmuş sanırım...120hz( tepki süresi büyük ihtimal 5ms ...şöyle bir araştırdım, bulamadım.)
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cabriyo 1 yıl
birde türkçe var mı türkçe? menü türkçe mi en önemlisi
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cabriyo 1 yıl
3,5mm jak girişi yok ama 3,5mm jak lı kulaklıklar bağlanabiliyor. amazon.com a gir fotolara bak.
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