Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Doblo'yu temel alan FIAT QUBO L duyuruldu: İşte özellikleri

    FIAT, 2026 yılında Avrupa pazarına sunacağı yeni QUBO L modelini resmen duyurdu. Doblo'yu temel alan araç, aile kullanımına daha fazla odaklanan bir alternatif olarak konumlanıyor.

    Doblo'yu temel alan FIAT QUBO L duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İtalyan otomobil devi FIAT, Avrupa pazarına yönelik yeni QUBO L modelini duyurdu. Güncel FIAT Doblo altyapısı üzerine inşa edilen araç "modern yaşam için ideal bir aile otomobili" olarak konumlandırılıyor. Pratiklik, esneklik ve performansı bir araya getiren QUBO L'nin aile yaşamı, şehir içi kullanım ve açık hava maceraları için çok yönlü bir çözüm sunduğunu belirtelim.

    Eski nesil QUBO, 3.96 metre uzunluğuyla kompakt bir yapıya sahipti. Yeni QUBO L ismindeki "L" takısının hakkını vererek boyutlarını önemli ölçüde büyütüyor. Araç, 5 koltuklu (4.40 metre) ve 7 koltuklu (4.75 metre) olmak üzere iki faklı versiyon olarak sunulacak. İç mekan ise tam bir "isviçre çakısı" gibi.

    Doblo'yu temel alan FIAT QUBO L duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    7 koltuklu versiyonda ikinci sıra koltuklar bağımsız olarak ayarlanabilirken, üçüncü sırada raylar üzerinde hareket edebilen ve çıkarılabilen iki koltuk bulunuyor. FIAT'ın verdiği bilgiye göre kabin içinde toplam 144 farklı oturma kombinasyonu oluşturmak mümkün. Ayrıca iç mekana serpiştirilen 27 farklı saklama alanı mevcut. Ön yolcu koltuğu yatırıldığında 3 metre uzunluğa kadar eşyalar taşınabiliyor.

    İç tasarım henüz kamuoyuna gösterilmedi ancak QUBO L'nin POP, ICON ve LA PRIMA olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacağı açıklandı. Renk paletinde ise beş adet canlı renk seçeneği var. İtalyan şirket motor seçeneklerinde "her ihtiyaca uygun bir çözüm" stratejisi izliyor.

    Dizel, benzinli ve elektrikli motorlar

    100 ve 130 beygir güç üreten dizel motor seçenekleri yüksek verimlilikleri sayesinde tek depo yakıtla 900 kilometreye varan sürüş menzili vadediyor. Benzinli versiyon 110 beygir gücünde. Sadece 5 koltuklu versiyon olarak sunulacak elektrikli modelde ise 136 beygirlik bir elektrik motoru yer alacak.

    Doblo'yu temel alan FIAT QUBO L duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aracın öne çıkan teknolojik özellikleri arasında farklı yol koşullarında çekişi optimize eden "Extended Grip Control sistemi" var. Ayrıca çok amaçlı cam tavanın bir parçası olan ve bagaj kapağını tamamen açmadan eşyalara ulaşmayı sağlayan "Sihirli Pencereler" (Magic Windows) günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

    FIAT, QUBO L için siparişleri Ocak 2026 itibarıyla almaya başlayacak. Markanın ürün gamına önemli bir katkı sunması beklenen modelin, 2026'nın başlarında showroom'lardaki yerini alması planlanıyor. QUBO L'nin fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buşonex kullanıcı yorumları kadınlar kulübü maher marka nasıl kalorifer fanı üflemiyor numara taşıdıktan sonra tekrar taşıma süresi bmw mi mercedes mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Yunseity 14.1
    Yunseity 14.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum