Doblo'yu temel alan FIAT QUBO L duyuruldu: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör İtalyan otomobil devi FIAT, Avrupa pazarına yönelik yeni QUBO L modelini duyurdu. Güncel FIAT Doblo altyapısı üzerine inşa edilen araç "modern yaşam için ideal bir aile otomobili" olarak konumlandırılıyor. Pratiklik, esneklik ve performansı bir araya getiren QUBO L'nin aile yaşamı, şehir içi kullanım ve açık hava maceraları için çok yönlü bir çözüm sunduğunu belirtelim.

Eski nesil QUBO, 3.96 metre uzunluğuyla kompakt bir yapıya sahipti. Yeni QUBO L ismindeki "L" takısının hakkını vererek boyutlarını önemli ölçüde büyütüyor. Araç, 5 koltuklu (4.40 metre) ve 7 koltuklu (4.75 metre) olmak üzere iki faklı versiyon olarak sunulacak. İç mekan ise tam bir "isviçre çakısı" gibi.

Tam Boyutta Gör 7 koltuklu versiyonda ikinci sıra koltuklar bağımsız olarak ayarlanabilirken, üçüncü sırada raylar üzerinde hareket edebilen ve çıkarılabilen iki koltuk bulunuyor. FIAT'ın verdiği bilgiye göre kabin içinde toplam 144 farklı oturma kombinasyonu oluşturmak mümkün. Ayrıca iç mekana serpiştirilen 27 farklı saklama alanı mevcut. Ön yolcu koltuğu yatırıldığında 3 metre uzunluğa kadar eşyalar taşınabiliyor.

İç tasarım henüz kamuoyuna gösterilmedi ancak QUBO L'nin POP, ICON ve LA PRIMA olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacağı açıklandı. Renk paletinde ise beş adet canlı renk seçeneği var. İtalyan şirket motor seçeneklerinde "her ihtiyaca uygun bir çözüm" stratejisi izliyor.

Dizel, benzinli ve elektrikli motorlar

100 ve 130 beygir güç üreten dizel motor seçenekleri yüksek verimlilikleri sayesinde tek depo yakıtla 900 kilometreye varan sürüş menzili vadediyor. Benzinli versiyon 110 beygir gücünde. Sadece 5 koltuklu versiyon olarak sunulacak elektrikli modelde ise 136 beygirlik bir elektrik motoru yer alacak.

Tam Boyutta Gör Aracın öne çıkan teknolojik özellikleri arasında farklı yol koşullarında çekişi optimize eden "Extended Grip Control sistemi" var. Ayrıca çok amaçlı cam tavanın bir parçası olan ve bagaj kapağını tamamen açmadan eşyalara ulaşmayı sağlayan "Sihirli Pencereler" (Magic Windows) günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

FIAT, QUBO L için siparişleri Ocak 2026 itibarıyla almaya başlayacak. Markanın ürün gamına önemli bir katkı sunması beklenen modelin, 2026'nın başlarında showroom'lardaki yerini alması planlanıyor. QUBO L'nin fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

