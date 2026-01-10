Doblo'yu temel alan FIAT QUBO L duyuruldu: İşte özellikleri

Eski nesil QUBO, 3.96 metre uzunluğuyla kompakt bir yapıya sahipti. Yeni QUBO L ismindeki "L" takısının hakkını vererek boyutlarını önemli ölçüde büyütüyor. Araç, 5 koltuklu (4.40 metre) ve 7 koltuklu (4.75 metre) olmak üzere iki faklı versiyon olarak sunulacak. İç mekan ise tam bir "isviçre çakısı" gibi.
İç tasarım henüz kamuoyuna gösterilmedi ancak QUBO L'nin POP, ICON ve LA PRIMA olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacağı açıklandı. Renk paletinde ise beş adet canlı renk seçeneği var. İtalyan şirket motor seçeneklerinde "her ihtiyaca uygun bir çözüm" stratejisi izliyor.
Dizel, benzinli ve elektrikli motorlar
100 ve 130 beygir güç üreten dizel motor seçenekleri yüksek verimlilikleri sayesinde tek depo yakıtla 900 kilometreye varan sürüş menzili vadediyor. Benzinli versiyon 110 beygir gücünde. Sadece 5 koltuklu versiyon olarak sunulacak elektrikli modelde ise 136 beygirlik bir elektrik motoru yer alacak.
FIAT, QUBO L için siparişleri Ocak 2026 itibarıyla almaya başlayacak. Markanın ürün gamına önemli bir katkı sunması beklenen modelin, 2026'nın başlarında showroom'lardaki yerini alması planlanıyor. QUBO L'nin fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: