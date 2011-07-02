Razer'dan Mac kullanıcıları için üç yeni oyuncu klavyesi

MacBook ve iMac satışlarındaki artışa bağlı olarak oyun stüdyoları ve oyunculara yönelik ekipman sunan firmaların Apple ürünlerine olan ilgisi de giderek artmaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Duke Nukem Forever oyununun Mac'ler için de çıkacağı bilgisini vermiştik. Bu haberimizin kaynağı ise Razer. Klavye ve fare modelleriyle ünlü olan firma, Mac tabanlı sistemler için hazırladığı yeni klavyelerini duyurdu.

BlackWidow, BlackWidow Ultimate ve Anansi isimli klavyelerini Apple'ın sistemlerine yönelik olarak güncelleyen Razer, Mac tabanlı sisteme sahip olan ve farklı oyun türlerinden hoşlanan kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor. Razer'ın klavyelerinden BlackWidow, mekanik tuş mimarisini temel alıyor ve 1ms tepki süresi gibi özelliklerle geliyor. Tamamiyle programlanabilir butonlara ek olarak beş adet oyun odaklı tuşa sahip olan klavye, otomatik makro kaydı ve Mac'lere özel medya tuşları gibi detaylara da sahip.

BlackWidow Ultimate'in Mac versiyonu ise, detaylarını yukarıda verdiğimiz BlackWidow modelinin özelliklerine ek olarak beş seviyeli arka aydınlatma sistemiyl geliyor ve ayrıca 3.5mm kulaklık girişi ve USB portunu da üzerinde barındırıyor. Razer'ın MMO oyuncuları için hazırladığı Mac odaklı klavye Anansi ise 16 milyon renkli arka aydınlatma sistemine, 100'den fazla yüksek hassasiyetli programlanabilir butona, beş adet oyun butonu ve medya tuşlarına sahip.

Razer'ın, Mac kullanıcıları için hazırladığı yeni klavyelerinden BlackWidow 79.99 Avro, BlackWidow Ultimate 129.99$ ve Anansi modeli de 99.99 Avro seviyesinden sunuluyor.