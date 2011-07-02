Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer'dan Mac kullanıcıları için üç yeni oyuncu klavyesi

7 yıl
18,7b
1
5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MacBook ve iMac  satışlarındaki artışa bağlı olarak oyun stüdyoları ve oyunculara yönelik ekipman sunan firmaların Apple ürünlerine olan ilgisi de giderek artmaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Duke Nukem Forever oyununun Mac'ler için de çıkacağı bilgisini vermiştik. Bu haberimizin kaynağı ise Razer. Klavye ve fare modelleriyle ünlü olan firma, Mac tabanlı sistemler için hazırladığı yeni klavyelerini duyurdu.
BlackWidow, BlackWidow Ultimate ve Anansi isimli klavyelerini Apple'ın sistemlerine yönelik olarak güncelleyen Razer, Mac tabanlı sisteme sahip olan ve farklı oyun türlerinden hoşlanan kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor. Razer'ın klavyelerinden  BlackWidow, mekanik tuş mimarisini temel alıyor  ve 1ms tepki süresi gibi özelliklerle geliyor. Tamamiyle programlanabilir butonlara ek olarak beş adet oyun odaklı tuşa sahip olan klavye, otomatik makro kaydı ve Mac'lere özel medya tuşları gibi detaylara da sahip.
BlackWidow Ultimate'in Mac versiyonu ise, detaylarını yukarıda verdiğimiz BlackWidow modelinin özelliklerine ek olarak beş seviyeli arka aydınlatma sistemiyl geliyor ve ayrıca 3.5mm kulaklık girişi ve USB portunu da üzerinde barındırıyor. Razer'ın MMO oyuncuları için hazırladığı Mac odaklı klavye Anansi ise 16 milyon renkli arka aydınlatma sistemine, 100'den fazla yüksek hassasiyetli programlanabilir butona, beş adet oyun butonu ve medya tuşlarına sahip.
Razer'ın, Mac kullanıcıları için hazırladığı yeni klavyelerinden BlackWidow 79.99 Avro, BlackWidow Ultimate 129.99$ ve Anansi modeli de 99.99 Avro seviyesinden sunuluyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
semıh11 7 yıl
çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Ben macçiyim ve yeni makina aldığım halde kablosuz klavye almadım, çünkü kablosuz klavyelerde sağ taraftaki numerik tuş takımı yok. Eski laptop klavyeleri gibi yani. Fare kablosuz ancak içindeki pillerle birlikte o kadar ağır ki, terazinin bir kefesine onu koysan, diğer kefesine diğer farelerden 3 tane koysan ancak dengelenir, o kadar yani. Onu da kablolu almadığıma pişmanım. Başka eksileri de var ancak burası yeri değil.

Konuya dönecek olursam, bu klavye nasıldır kullanmadan bilemem ama milenyuma girmeden önceki yıllarda macally klavyelerden kullanıyorduk. İnanılmaz rahattı. Bir de PC kullanıcılarının aksine, Türkiye'deki mac kullanıcılarının tamamına yakını F klavye kullanır. Bu klavyenin Türkiye'de satılabilmesi için F versiyonunun yapılması gerekir o sebeple.

mistifa
Macçilerin güzelim (kablosuz) klavyelerinden vazgeçip oyuncu klavyesi diye bunları alacağını hiç zannetmiyorum.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Güzelmiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 7 yıl
Mac'çilerin güzelim (kablosuz) klavyelerinden vazgeçip oyuncu klavyesi diye bunları alacağını hiç zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 7 yıl
genemi çubuk enter yahu bi bizdemi abes karşılanıyor bu olay ....
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1 Haber: "2. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim