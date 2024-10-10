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    Anlık Bildirim

    Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap sembolü (ø) yapma

    Q klavyede çap işareti nerede, nasıl olur merak edenler buraya! İşte çap sembolünü çıkarmak (ø) için bilmeniz gereken kısayol:                                   

    Çap sembolü (ø), çoğunlukla teknik yazılarda, geometri ve mühendislikte çapı temsil etmek için kullanılır. İçinden çizgi geçen daire içeren sembolün Unicode numarası U+2300’dür. Word ve Excel’de teknik bir yazı yazıyorsanız ve hızlı bir şekilde çap girmek istiyorsanız, çap işaretinin kısayolunu bilmeniz gerekir. Peki, Windows ve Mac klavyede çap işareti nasıl yapılır? Klavyede olmayan semboller arasında olan çap işaretinin klavyede nasıl yazıldığını buradan hızlıca öğrenebilirsiniz.

    Klavyede çap işareti yapma ⌨️

    çap işareti klavye kısayolu Tam Boyutta Gör
    Çap işareti, klavyede Alt tuşuna basılı 0126 numaraları yazılarak çıkarılır. Mac bilgisayarda çap işareti yapmak için Option + Shift + 0 tuşlarına basılır.

    Telefonda çap işareti nasıl yapılır 📲

    iphone & android telefonda çap işareti yapma Tam Boyutta Gör
    Telefonda yuvarlak içinde çapraz çizgi yapmak için Google klavye uygulaması indirilir. iPhone ve Android telefonda çap işareti yapmak için Google klavyeye geçilir ve 9 tuşuna basılı tutularak çap sembolü seçilir.

    Çap işareti kısayolu: Alt + 0126

    Çap sembolü kopyala 👉🏻 ø

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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