Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap sembolü (ø) yapma

Çap sembolü (ø), çoğunlukla teknik yazılarda, geometri ve mühendislikte çapı temsil etmek için kullanılır. İçinden çizgi geçen daire içeren sembolün Unicode numarası U+2300’dür. Word ve Excel’de teknik bir yazı yazıyorsanız ve hızlı bir şekilde çap girmek istiyorsanız, çap işaretinin kısayolunu bilmeniz gerekir. Peki, Windows ve Mac klavyede çap işareti nasıl yapılır? Klavyede olmayan semboller arasında olan çap işaretinin klavyede nasıl yazıldığını buradan hızlıca öğrenebilirsiniz.

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Klavyede çap işareti yapma ⌨️

Tam Boyutta Gör Çap işareti, klavyede Alt tuşuna basılı 0126 numaraları yazılarak çıkarılır. Mac bilgisayarda çap işareti yapmak için Option + Shift + 0 tuşlarına basılır.

Telefonda çap işareti nasıl yapılır 📲

Tam Boyutta Gör Telefonda yuvarlak içinde çapraz çizgi yapmak için Google klavye uygulaması indirilir. iPhone ve Android telefonda çap işareti yapmak için Google klavyeye geçilir ve 9 tuşuna basılı tutularak çap sembolü seçilir.

Çap işareti kısayolu: Alt + 0126

Çap sembolü kopyala 👉🏻 ø

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Klavyede çap işareti nasıl yapılır? Çap sembolü klavye kısayolu