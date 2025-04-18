Slash (taksim) işareti nasıl yapılır? Klavyede eğik çizgi (/) yapma

Slash işareti Türkçesi eğik çizgidir. Slash, harfleri, sayıları veya kelimeleri ayırmak için kullanılan bir semboldür. Slaş işareti, özellikle adres ve tarih yazarken, internet adresi girerken, matematik işlemlerinde, İngilizce kısaltmalarda kullanılan bir noktalama işaretidir. Taksim işareti olarak ta bilinen düz eğik çizgi her klavyede kolayca bulunabilen bir tuş değildir. Bu yüzden özellikle yeni Macbook ve Windows PC kullanıcıları klavyede slash işareti nasıl yapılır bilememektedir. Bilgisayarda slash işareti yapma yolu burada.
Slash işareti klavyede nasıl yapılır ⌨️
Slaş, bazı klavyelerde numerik bölümde üstte yer alır. İngilizce Q ve F klavyede slash işareti alt sırada, köşelerdedir. Eğik çizgi, slash tuşudur.
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