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    Slash (taksim) işareti nasıl yapılır? Klavyede eğik çizgi (/) yapma

    Taksim işareti adreslerde sıkça kullanılıyor ancak her klavyede kolay bulunabilen bir tuş değil. Peki, düz slash işareti nasıl yapılır? İşte klavyede eğik çizgi yapmanın yolu:

    Slash işareti Türkçesi eğik çizgidir. Slash, harfleri, sayıları veya kelimeleri ayırmak için kullanılan bir semboldür. Slaş işareti, özellikle adres ve tarih yazarken, internet adresi girerken, matematik işlemlerinde, İngilizce kısaltmalarda kullanılan bir noktalama işaretidir. Taksim işareti olarak ta bilinen düz eğik çizgi her klavyede kolayca bulunabilen bir tuş değildir. Bu yüzden özellikle yeni Macbook ve Windows PC kullanıcıları klavyede slash işareti nasıl yapılır bilememektedir. Bilgisayarda slash işareti yapma yolu burada.

    Slash işareti klavyede nasıl yapılır ⌨️

    bilgisayarda slash işareti yapma Tam Boyutta Gör
    Düz slash işareti, klavyede Shift + 7 tuşlarına basılarak yapılır. Macbook ve Windows PC klavyesinde Shift'e basılı tutularak 7 rakamına basıldığında eğik çizgi işareti çıkarılır.

    Slaş, bazı klavyelerde numerik bölümde üstte yer alır. İngilizce Q ve F klavyede slash işareti alt sırada, köşelerdedir. Eğik çizgi, slash tuşudur.

    Slash işareti kopyala 👉🏻 /

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