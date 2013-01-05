Razer'dan oyunculara özel yeni tuş takımı: Orbweaver

Razer oyuncular için hazırladığı özelleştirilebilir mekanik tuş takımı Orbweaver'ı duyurdu. Daha önce piyasaya sürülen Nostromo isimli tuş takımının devamı niteliğindeki yeni çözümde, mekanik yapıda 20 adet tuşa yer veriliyor. Oyuncuların diledikleri şekilde programlayabildiği tuşlara ek olarak, 8 yönlü hareket kabiliyetine sahip programlanabilir başparmak padi de Orbweaver'ın öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

Agresif tasarımı ile meraklı bakışları üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayan bu özel kontrol cihazı ile oyuncular, uzun süren turnuvalarda rahatça mücadele edebilmek adına baş parmak, avuç ve bilek bölümlerini ayarlayarak ergonomiyi arttırabiliyor ve bu sayede daha rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Orbweaver'ın bir başka önemli özelliği de Synapse 2.0 desteği ile gelmesi. Bu sayede oyuncular, ideal macro ve oyun profillerini buluta kaydederek, nerede olursalar olsunlar bu ayarları diledikleri zaman yükleyebiliyorlar.

Sınırsız makro ve profil kayıt özelliği sunan Orbweaver'da, butonlarda arka aydınlatma da bulunuyor. Razer ile özdeşleşen yeşil aydınlatma ile ışık koşullarının kötü olduğu ortamlarda da kontrol sağlanabiliyor. 300 gram ağırlığında olan ve geleneksel klavyelerin yanında oyun odaklı kullanım için tasarlanan Orbweaver tuş takımının bu çeyrekte (Ocak-Mart) çıkması beklenirken, Razer'ın sitesi üzerinden 129.99$'a sipariş alımı başlamış durumda.



