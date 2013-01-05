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Razer'dan oyunculara özel yeni tuş takımı: Orbweaver

6 yıl
2,5b
1
13
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer oyuncular için hazırladığı özelleştirilebilir mekanik tuş takımı Orbweaver'ı duyurdu. Daha önce piyasaya sürülen Nostromo isimli tuş takımının devamı niteliğindeki yeni çözümde, mekanik yapıda 20 adet tuşa yer veriliyor. Oyuncuların diledikleri şekilde programlayabildiği tuşlara ek olarak, 8 yönlü hareket kabiliyetine sahip programlanabilir başparmak padi de Orbweaver'ın öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.
Agresif tasarımı ile meraklı bakışları üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayan bu özel kontrol cihazı ile oyuncular, uzun süren turnuvalarda rahatça mücadele edebilmek adına baş parmak, avuç ve bilek bölümlerini ayarlayarak ergonomiyi arttırabiliyor ve bu sayede daha rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Orbweaver'ın bir başka önemli özelliği de Synapse 2.0 desteği ile gelmesi. Bu sayede oyuncular, ideal macro ve oyun profillerini buluta kaydederek, nerede olursalar olsunlar bu ayarları diledikleri zaman yükleyebiliyorlar.
Sınırsız makro ve profil kayıt özelliği sunan Orbweaver'da, butonlarda arka aydınlatma da bulunuyor. Razer ile özdeşleşen yeşil aydınlatma ile ışık koşullarının kötü olduğu ortamlarda da kontrol sağlanabiliyor. 300 gram ağırlığında olan ve geleneksel klavyelerin yanında oyun odaklı kullanım için tasarlanan Orbweaver tuş takımının bu çeyrekte (Ocak-Mart) çıkması beklenirken, Razer'ın sitesi üzerinden 129.99$'a sipariş alımı başlamış durumda.


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DH Misafiri 1 yıl
açıkcası çok güzel bi keypad bende de var bende 1 yıldır kullanıyorum hiç sorun yaşamadım csgo lol gibi oyunlarda çok işime yarıyor eğer maddi durumunuz varsa almanızı tavsiye ederim
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BugraYagami 1 yıl
bende var açıkcası 1 yıldır kullanıyorum hiç bi sorun yaşamdım lol csgo gibi oyunlarda çok işime yarıyor alacak durumunuz varsa sizede tavsiye ediyorum :D
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v. Persie 6 yıl
parasida cok guzel.
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Master_Evil 6 yıl
tam profesyonel işi
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silentsv 6 yıl
Synapse 2 türkiyede kullanan varmı? Çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor? Razera mail attım ama daha cevap alamadım.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Bu klavyelere hep ilgi duymuşumdur ama arkadaş ortamı olmadan oyunların sonunu hiç getiremiyorum bir hazzı yokmuş gibi geliyor...ya yıllar öncesinin oyunu CS'nin tadını yada bir iki el maç yapmanın verdiği zevki alamayacağım korkusuna kapılıp geri vites yapıyorum. Arkadaş ortamı olsun diye silkroad Online oynuyorduk onda da güven yok harcadıgın emek her an için boşa gidebilir. bu arada klavye gayet güzel.
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fbkaya 6 yıl
güzel tasarlamışlar aslında
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orucaslan 6 yıl
kmesne
KLavyenin yanında ek bir komut aygıtı mı neye yarıyacak bu şimdi

klavye yerine geciyor bu alet yazi yazmak icin degil tabi oyun icin skill lerini her bir tusa istedigin sekilde yerlestiriyosun keyifle ve rahat bir sekilde oynuyorsun
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saintroyo 6 yıl
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ben de bunu kullanıyorum.. fena değil :)
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kmesne 6 yıl
KLavyenin yanında ek bir komut aygıtı mı neye yarıyacak bu şimdi
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Recharged 6 yıl
Logitech G13 varken ben pek fazla tercih edileceğini düşünmüyorum açıkcası.

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08RgZDam 6 yıl
Orbweaver'ın bir başka önemli özelliği de Synapse 2.0 desteği ile gelmesi!!???
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