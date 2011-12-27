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Razer'ın oyuncu bilgisayarı Blade gecikiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı klavye ve fare gibi çevre birimleriyle bu alandaki lider isimlerden biri olan Razer, geçtiğimi aylarda Blade adını verdiği yine oyunculara özel dizüstü bilgisayar modelini tanıtmış bu alanda ilkleri yapan bir üretici olacağını duyurmuştu. Intel ve Nvidia ile yakın işbirliği çerçevesinde geliştirilen Blade, kendi sınıfındaki en ince dizüstü bilgisayarlardan biri olarak gösterilmiş aynı zamanda üzerinde yer alan oyun odaklı özel kontrolcüler ile oyunculara yönelik diğer tüm dizüstü bilgisayarlardan ayrılmayı başarmıştı.
Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Blade'in çıkışıo 2012'yi bulacak. İlk tanıtımlarında depolama sürücüsü olarak geleneksel sabit disk kullanan sistemin, performans anlamında daha iddialı olabilmesi için SSD sürücü ile donatılacağı ve gecikmenin nedeni olarak ta yeterli sayıda SSD sürücüsünün temin edilme süreci gösteriliyor. Diğer taraftan bir süre önce ön-siparişe çıkan Razer Blade'in beklenen ilgiyi görmemesi de Razer adına bazı planların değişmesine neden olan gelişmelerden biri olarak gösterilebilir.
320GB kapasiteli sabit disk yerine 256GB kapasiteli SSD sürücüsüne yer verilecek Razer Blade'in diğer donanımlarında ise herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. Yüksek oyun performansı ve taşınabilirliğin ön plana çıktığı dizüstü bilgisayarda Intel Sandy Bridge tabanlı Core i7-2640 işlemciye, 8GB DDR3 bellek kapasitesine ve Nvidia'nın DirectX 11 destekli mobil grafik çözümü olarak GeForce GT555M'e yer veriliyor. 17.3-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan Blade'in kasa kalınlığı ise 0.88-inç (2.24cm). Ertelemeyle birlikte Razer, sipariş veren kullanıcılarına  Orochi Blade Edition fareyi ücretsiz olarak vereceğini açıkladı. Razer Blade'in satışına Ocak ayının ortalarına doğrı başlanması bekleniyor.

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createemir 7 yıl en beğenilen
GT555M bu bilgisayara olmamış.
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createemir 7 yıl en beğenilen
GT555M bu bilgisayara olmamış.
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mussi47 7 yıl
fiyatı biraz daha makul gtx 560 lı bir laptop çıksada alsak!
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danGerfuLL 7 yıl
Güzel makine; ancak ekran kartı yeterli çözüme ulaştırmayacaktır bence. Klavye üzerindeki dokunmatik ekran, kasa kalitesi, cihazın inceliği alıcılara farklılığını hissettirecektir.
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