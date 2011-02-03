Reeder ReedPAD video inceleme

Bu videomuzda sahip olduğu güçlü donanımı ve Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çeken Reeder ReedPAD'i inceledik. Tablet pazarının önem kazandığı bir dönemde ReedPAD'in nasıl bir performans sunduğu

Bu videomuzda sahip olduğu güçlü donanımı ve Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çeken Reeder ReedPAD'i inceledik. Tablet pazarının önem kazandığı bir dönemde ReedPAD'in nasıl bir performans sunduğunu bu videoda görebilirsiniz.