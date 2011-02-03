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Reeder ReedPAD video inceleme

8 yıl
141,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda sahip olduğu güçlü donanımı ve Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çeken Reeder ReedPAD'i inceledik. Tablet pazarının önem kazandığı bir dönemde ReedPAD'in nasıl bir performans sunduğu

Bu videomuzda sahip olduğu güçlü donanımı ve Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çeken Reeder ReedPAD'i inceledik. Tablet pazarının önem kazandığı bir dönemde ReedPAD'in nasıl bir performans sunduğunu bu videoda görebilirsiniz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amedra 6 yıl
Baştan ilgisiz olacağı belliydi de neyse
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dtmmustafa 6 yıl
5 para etmez garanti servis sıfır benq felanda üretmiyor bunu alakası yok. benim reedpad şu an atıl garantili olduğu halde yapmadılar. Bu kadarda dandik bir ithalatçı firması var.
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dtmmustafa 7 yıl
uzak durun yaklaşmayın reedpad markalı ürünlere yaklaşmayın. güncelleme 3.0 gelecek dediler hikaye yeni modeldede sıkıntılar çok. teknik servis 0 kesinlikle uzak durun yaklaşmayın.
1 Yanıt Yanıtla
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söny 7 yıl dtmmustafa
dtmmustafa

uzak durun yaklaşmayın reedpad markalı ürünlere yaklaşmayın. güncelleme 3.0 gelecek dediler hikaye yeni modeldede sıkıntılar çok. teknik servis 0 kesinlikle uzak durun yaklaşmayın.

Ürün çıkarken o kadar saglam cıkıyorki en iyi fp gibi geliyor herkeze aradan geçen 5ay 1yıl arasındaki sürede ne bi güncelleme geliyor nede başka bi şey firmaların güzek tuzakları diyebiliriz
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hasanergundogdu 7 yıl
söyleyeceğim tek şey, reeder ürünü asla almayın. istanbul dışı tek bir şube yada servisi olmayan bir firmadan (selekt) bahsediyorum. bilgilendirmeyen, ilgisiz sanal bir firma gibi çalışıyorlar. geçen ay reedpadx tablete ıce cream 4.0 güncelleme dağıtıldı. facebook sayfalarına girip bakın neler olmuş. tabletler kullanılamaz halde. ben de o mağdurlardanım, vicdanım başkalarına engel olmamı fısıldıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
cihazı hepsiburada dan aldım fiyatı 500 tl ürünü tavsiye ediyorum hem de oyun hayranlarının çok seveceği bir tablet
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DH Misafiri 7 yıl
hiç güzel değill meüsü berbatt telefonla aynı fark yok en güzeli ASUS :):):)
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar buradaki muhabbetleri kestirip atacak sözü benq söylemiş..meğer bizim reedpad benq r70'miş. Yakında da 2.3.4 güncellemesi geliyormuş. Eee bu fiyata AVEA'dan bu reedPAD'i almayan bir daha rüyasında alır herhalde. Tayvan'da bile yeni 380dolara lanse edilmiş. Ya bu reeder atıp tutuyo dedik ama lafımızı yicez herhalde. Bu video herşeyi anlatıyor:
youtube.com/...
Videonun yüklenme tarihine dikkat!!! (daha yeni lanse olmuş.)
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byfako96 8 yıl
çok iyi bir tablet fiyatına göre zaten reeder markasıda kaliteli ürünler çıkarır. ama benim gözüm de eksik yanlarından bir tanesi çözünürlük biraz daha yüksek olsa çok daha iyi olurmuş . belki 7 inc değil de 10 inc olsa çok daha iyi olurmuş :D
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swat882 7 yıl
bugün electro world de gördüm fiyat 499 tl haberiniz ola
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mcson 8 yıl
fuckulteli
Fiyatının uygun olması kamera, gps, 3g vb. fazladan donanımların olması.. Gerek duyulmuyorsa bunların olmadığı bir tablet olarak fiyatı değerlendirilebilir.. Varolupta eleştirilebilecek tek eksiği ekran çözünürlüğü olacaktır sanırım, 4/3 oranda sanki eskimiş gibi. Gps ve kamreya ihtiyaç duyulmayabilir bunların olmadığı bir tablet daha ucuz olacaktır tercih edilecektir ama 3gsiz olması biraz kötü olmuş ama çok takılmamak gerek sanırım.. Benim için önemli birşey 3g her yerden internete ulaşılabilmeli..

Fuckulteli,
Peki 3G Usb modem destegi hakkinda bir bilginiz var mi?
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fuckulteli 8 yıl

mcson

fuckulteli



Fiyatının uygun olması kamera, gps, 3g vb. fazladan donanımların olması.. Gerek duyulmuyorsa bunların olmadığı bir tablet olarak fiyatı değerlendirilebilir.. Varolupta eleştirilebilecek tek eksiği ekran çözünürlüğü olacaktır sanırım, 4/3 oranda sanki eskimiş gibi. Gps ve kamreya ihtiyaç duyulmayabilir bunların olmadığı bir tablet daha ucuz olacaktır tercih edilecektir ama 3gsiz olması biraz kötü olmuş ama çok takılmamak gerek sanırım.. Benim için önemli birşey 3g her yerden internete ulaşılabilmeli..




Fuckulteli,



Peki 3G Usb modem destegi hakkinda bir bilginiz var mi?


Bilgim yok malesef, editöre özel mesajla soruyu iletirseniz konuda gerekli bilgiyi verecektir..
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mcson 8 yıl
fuckulteli
Fiyatının uygun olması kamera, gps, 3g vb. fazladan donanımların olması.. Gerek duyulmuyorsa bunların olmadığı bir tablet olarak fiyatı değerlendirilebilir.. Varolupta eleştirilebilecek tek eksiği ekran çözünürlüğü olacaktır sanırım, 4/3 oranda sanki eskimiş gibi. Gps ve kamreya ihtiyaç duyulmayabilir bunların olmadığı bir tablet daha ucuz olacaktır tercih edilecektir ama 3gsiz olması biraz kötü olmuş ama çok takılmamak gerek sanırım.. Benim için önemli birşey 3g her yerden internete ulaşılabilmeli..

Fuckulteli,
Peki 3G Usb modem destegi hakkinda bir bilginiz var mi?
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