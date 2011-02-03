Reeder ReedPAD video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda sahip olduğu güçlü donanımı ve Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çeken Reeder ReedPAD'i inceledik. Tablet pazarının önem kazandığı bir dönemde ReedPAD'in nasıl bir performans sunduğu
Bu videomuzda sahip olduğu güçlü donanımı ve Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çeken Reeder ReedPAD'i inceledik. Tablet pazarının önem kazandığı bir dönemde ReedPAD'in nasıl bir performans sunduğunu bu videoda görebilirsiniz.
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Ürün çıkarken o kadar saglam cıkıyorki en iyi fp gibi geliyor herkeze aradan geçen 5ay 1yıl arasındaki sürede ne bi güncelleme geliyor nede başka bi şey firmaların güzek tuzakları diyebiliriz
youtube.com/...
Videonun yüklenme tarihine dikkat!!! (daha yeni lanse olmuş.)
Fuckulteli,
Peki 3G Usb modem destegi hakkinda bir bilginiz var mi?
Bilgim yok malesef, editöre özel mesajla soruyu iletirseniz konuda gerekli bilgiyi verecektir..
Fuckulteli,
Peki 3G Usb modem destegi hakkinda bir bilginiz var mi?