Reeder ReedPad4N video inceleme

ecivas Reeder Markasını & Cihazlarını Çok Yakından Tanıyan Biri Olarak Birşeyler Söylemek İstiyorum Arkadaşlar. Ve Lütfen @ İle Hitap Ettiğim Kişiler Söylediklerim Hakkındaki Fikirlerini, Sorduğum Sorulara Cevap Versinler. @RAM Miktarı Az Diyen Arkadaşlar : Evet Size Katılıyorum. Günümüz Şartlarında, 512 MB Ram Çok Düşük Bir Miktar. Yani Düşünsenize, Kullandığınız Bilgisayar'da Windows 7 İşletim Sistemi Var Fakat RAM 4 GB Yerine 512 MB. Herşey Çok Yavaş Olur Değil Mi ? Hatta Belli Uygulamalar Açılmaz.. Hatta Belki İşletim Sistemi Bile Açılmaz :) Ama Bakın Bu Bir Masaüstü Bilgisayar Değil, Tablet.. Mimarisi, Üretim Teknolojisi, İşletim Sistemi Herşeyi Çok Farklı. Dolayısıyla RAM Kullanımı Yönetimide Kullandığınız Bilgisayarlardan Farklı. Aklınıza Evinizde Kullandığınız Bilgisayar Gelipte "512 MB Ram Çok Az" Demeniz Ne Derece Doğru Olur Tartışılır. Android Ekosisteminde 512 MB Ram Az Olabilir, Buna "KATILMIYORUM" Demiyorum. Ama Bu 512 MB Ram Cihazı "Çöp" Mertebesine Düşürmez. Linux Kernel, OS Daemon'lar, Driver'lar, Android Core Servisler, Kullanılan Mimari Mekanikleri Bunların Hepsi Çalıştığı Zaman (Yani Tablet Açılıp, Kullanılmaya Hazır Olduğu Zaman) Kullanıcıya Ne Kadar Ram Kalıyor Bu Konu Hakkında Bir Bilginiz Var Mı ? İncelediniz Mi ? Yukarıda Bahsettiğim Şekilde Bu Tablet Açıldığında 499 / 512 MB Kullanılıyorsa, Ram Yetmiyor Diyebilirsiniz. Ama 180-200 MB Kullanılıpta Toplam Belleğin %50'si Boş Kalıyorsa Bence Bu Yeterli Bir Yüzdedir. Birde Tablet - Telefon Farkı Üzerinde Durmak İstiyorum. Bir Android Telefon'da 512 MB Ram Yetmeyecektir. Telefon'ların Sahip Oldukları Donanımlar, Devre Mimarisi, Tabletlere Göre Daha Farklıdır. Çünkü Arada Bir MODEM Farkı Vardır. 3G'li Tabletlerde de MODEM Var Ama, Sadece Veri Transferi Yapmak İçin Kullanılıyor. Telefonlardaki Gibi Sürekli Modem'i Şebekeyi Sinyali Dinleyip, Telefon Uygulamasının Arkaplanda Açık Tutulma Zorunluluğu Olmuyor. Ki Buda Gereken RAM Miktarını Büyük Ölçüde Azaltan Bir Farktır. @Fiyat Pahalı Diyen Arkadaşlar : Türkiye'de Bir Vergilendirme Sistemi Var. Ürünlerin Özelliklerine Göre Farklı Vergilendirmeler Oluyor. 3G Bağlantısı / Sim Kart Girişi Olmayan Tabletler Tabii Ki 3G Bağlantısı Olanlara Göre Daha Ucuz. İster Apple, İster Samsung, İster Reeder Farketmez, Gidin Tabletlere Bakın. WiFi Olan 1000 TL Ise 3G+Wifi Olan 1200 TL Şeklinde %15-%25'lik Bir Fiyat Farkı Söz Konusu. Bu Firmanın Tutumundan Ziyade, Vergilendirme Sistemiyle Alakalıdır. @bilgin12 Çağrı Öztürk & Concorde Tablet Olayı Çok Farklı Birşey. O Adam Televizyonlara Çıkıp "BİZİM ÜRÜNÜMÜZ CONCORDE TABLET APPLE IPAD'DEN DAHA İYİDİR, BU ÜRÜNÜN FİYATI NORMALDE 1000 TL (1000 TL Yİ SALLADIM HATIRLAMIYORUM TAM) AMA BURADA ÖZEL BİR KAMPANYA YAPIP 300 TL (300 TL YİDE SALLADIM BUNUDA HATIRLAMIYORUM) 'YE SATIYORUZ" Gibisinden Demeçler Veren Bir İnsan. Ki Sırf Meraktan Programda Gördüğüm Numarayı Aradım. Tabletin Özellikleri Hakkında Bilgi Almak İçin. Karşıma Çıkan Kişi "ARM", "Cortex", "USB Host", "API" Terimlerinden Bile Bihaberdi.. DonanimHaber Forumlarını & Diğer Siteleri Araştırdım. Reeder Firmasının Bu Yönde Verdiği Herhangi Bir Demeç Bulamadım. Cihazların Fiziksel & Teknik Özelliklerini Benzettiysen Ona Birşey Diyemem. Çünkü Piyasada Bu Özelliklere Sahip Belki 10'larca Cihaz Vardır. Ve Geldik @reedermania'ya.. Öncelikle O Nasil Bir Nick :) Sizin Zaten Bir Reeder Çalışanı Olduğunuz Herkes Tarafından Tahmin Ediliyor. Eğer Öyleyseniz; Yorumlarınızın Daha Sakin Bir Uslupla Yazılmasını Tavsiye Ederim. Birde Birçok Yerde Karşılaştığım Teknik Servisle İlgili Sorun Yaşayan İnsanların Paylaştıkları Deneyimler Var. Tamam Biliyorum, Bu Dünyada Hangi Sektörde Çalışıyorsak Çalışalım Kimseyi Mutlu Etmenin Mümkünatı Yok. (En Basidi DonanımHaber Sitesinin Kendisi, Hergün Sürekli İnsanlar Siz Bittiniz, Burası Artık DonanımHaber Değil MobilHaber Benzeri Feryatlarda Bulunuyor. DonanimHaber Sırf Kullanıcıları İstiyor Diye, Cep Telefonu & Mobil Sektörle İlgili Haber Yayınlamayı Kesti Mi? Yoo. Çünkü Bu İçerikleride Severek Takip Eden Bir Sürü Kullanıcı Var.) Ama Teknik Servis Hizmetinizi İyileştirmeniz, Müşterilerinizi Mutlu Edecektir.
bilgin12 199 liraya piranha businss var sadece 3g si yok ama ram 1 gb bu cihazdan yüksek teknik servisi de fena sayılmaz. hepsiburada.com/...
Hepinizin yorumlarını okudum,bende birşeyler paylaşmak istedim ve herkesin görüşlerinede saygım sonsuz bunu en baştan söylemek isterim.
Tartışmak demek bağırmak,küfür etmek,argo kelimeler sarf etmek değildir.Bence üslubumuzu bozmadan,hakaretler etmeden,insanların birbirini kırmadan,incitmeden'de konuşabileceğine inanan birisiyim.
Şunu söylemek isterimki herzaman için,sizlerde hoş görürsünüzki milletimizin büyük bir kısmı herşeye ön yargılı yaklaşmaktadır ne yazıkki.
Bu yüzdendirki Albert Einstein'in çok sevdiğim bir sözü vardır "ön yargıları parçalamak,Atomu parçalamaktan dahi zordur demiştir.
Hakikaten de öyle olduğu kanaatindeyim.Bence Millet olarak yaptığımız en büyük hatalardan birisi,sizleri tenzih ederekten söylüyorum.Birşeyi görmeden,incelemeden,bakmadan ön yargılı yorumlar yapmak.Bunu hayatın her alanında yapmaktayız.
Cihazların çalışma hakkında gerekli teknik açıklamaları "ECİVAS" isimli arkadaşımız en güzel şekilde teknik özellikler ve ne işe yaradığı hakkında bilgisini vermiş.
Aslında ne işe dahi yaradığını bilmediğimiz özellikler hakkında ne biliyim 512 mb ram yerine 1 gb olsaydı daha iyi olurdu gibi isteklerde bulunuyoruz toplum olarak.Ama bilmiyoruzki tablet pc'lerde özelliklede 1gb'ta olsa 200 mb'tını kullanıyor,512 mb'ta olsa 200 mb'tını kullanıyor Ram'den
Şunuda kesinlikle gözlemledim şu özellik olmazsa almam deyipte,olmasını istediği özellikli herhangi bir ürünüde alıp ama asla kullanmayan bir milletiz aynı zamanda :) çok gariptir bu :)
Asla ön yargılı davranmayacağım tecrübelerime dayanaraktan aklınıza hangi markanın hangi ürünü olursa olsun baktım ve tek tek incelemişimdirde
Şuradan başlamak istiyorum yanılıyorsam lütfen düzeltiniz.Sim kartlı olupta bu kadar ucuz olan tablet pc'ye hiçbir yerde'de hiçbir markada'da rastlamadım.Ürünü kullanan birisi olaraktanda gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim ve ihtiyaçlarımı oldukça başarılı bir şekilde karşılamakta arkadaşlar.
Sim kart takılabilmesi " internet kolik birisi olarak benim için çok önemlidir bu "
Çift çekirdek olması
Titreşimin olması
Bluetooth olması " kablosuz bluetooth'lu klavye kullanabiliyorum "
Ekran çözünürlüğünün iyi olması
Gps'inin olması
Sosyal ağlar ve özellikle benim için en önemlisi olan Whatsapp'ı kullanıyor olabilmem çok önemlidir benim için
Office programı ve kullanışlı programların içerisinde full sürümlerinin mevcut oluşuda cabası
Hakikaten bu özellikleri benim ihtiyaçlarımı karşılamakta
O yüzden ben asla Ram olayına pek takılmıyorum sizlerinde takılmamanızı tavsiye ediyorum.Tabiki hiçbir insanı memnun etmek asla kolay olmamıştır ve olmamaya devam edecektir.Bunlar şahsi fikrimdir hepinizi tenzih ediyorum söylediklerimden teşekkür ederim herkese
Ve son olarakta kullanmadan ön yargılı olmaktansa,kullanan birisi olarak sizlerle paylaşmayıda uygun bulmaktayım.Tekrar teşekkür ederim saygılarımla arkadaşlar.
O ZAMAN VİTESİ ARTIRALIM, he tahrik ediyor diyorsunuz ya tahrik edicem tabi, edicem ki bu toplum bir kaç bir şey öğrenecek..yoksa burada benimle android konuşacak adamın bunların üretildiği çin'den buraya tüm ekmek fırınlarındaki ekmekleri yemesi lazım :)))
arkadaşlar, öncelikle reedPAD4N mevcut donanımı ile Amerika'daki teknoloji geeklerin tablet satın aldığı sitelerde (geekbuying.com) vs. gibi, ki bu insanlar benim gibi tableti alıp önce rootunu alıp, ROM'unu söküp sonra kernelin üzerine kendi yapacağı işe uygun kısımları ekleyip tableti ihtiyacı olan şeye göre kullanan teknoloji insanları, 150 USD civarında satıyor.
Türkiye'de artık bakkala gitsen Sana yağın yanında bulabileceğin A10 Allwinner işlemcili tabletler (örn: burada bir arkadaşın refere ettiği Piranha, reeder'ın ESKİ modeli reedPAD3 LITE, Poly, şu bu tonla) artık geekbuying sitelerinde çok gitmiyor, !!!ÇÜNKÜ!!! A20 GELİYOR ARKADAŞLAR, AYRICA MİMARI A8, ALLWINNER'IN EN BÜYÜK RAKİBİ YİNE "ÇİNLİ" ROCKCHIP yaklaşık 3 aydır A9 mimarisinde 2926, 2928 işlemcileri Allwinner'ın A8 cortex işlemcisinden daha ucuza satıyor ve DEFAULT ANDROID 4.1 İLE SATIYOR. Ararsan bulamaz mısın bulursun, ONLARI DA 2.3'LÜ BULURSUN ÇÜNKÜ A8 MİMARİSİ 4.0'A UYGUN DEĞİL!! GEEK OLANLAR BİLİR!!! GİDİN ECİVAS'A SORUN!!! Uzatmayalım fiyatı 80 USD EDER!!
GELELİM BU TABLETTEKİ MİMARİYE, bir kere cihazda MT6575 VAR! MT6575, MTK firmasının TAYVAN işlemcisi. TAYVAN'LILAR işlemci mimarisi ve ARGE'DE çok iyiler. Aslıda en iyi yaptıkları şey yapılamayanı yapmak. TABLETTE 3 AY ÖNCESİNE KADAR YAPILAMAYAN ŞUYDU:
"3G ve GPS'i AYNI BOARD ÜZERİNDE ÇALIŞTIRIP, tablet ısınmadan ve kilitlenmeden çalıştırmak".Teknolojiyi takip edenler Samsung'un ilk getirdiği 7 inch android tabletleri bilirler, EN BÜYÜK SORUN NE İDİ??? NEDEN ÇÖZÜLEMEDİ??
Uzatmadan, MT6575 işlemcinin PR'ı teknolojideki en yetkili AĞIZDAN "ENGADGET": engadget.com/...
Bu bülten Şubat 2012'de bu işlemciyi duyurmak için yayınlandı. İşlemcinin duyurulması telefon piyasasındaki dengeleri alt üst eden Lenovo a60 android telefonda kullanılan 6573 işlemcinin Android 4.0'ı a8 cortex yapısı ile desteklememesinden dolayı idi - MT6573 kullanan telefonlar: Lenovo A60, Motorola XT390, Alcatel OT 985, Huawei T8830.
Acer, Philips Lenovo telefonlarda kullanılmaya başlanan mt6575, tabletlerde de özellikle kullanılmaya bu yılın başı itibarı ile başlandı.
Bu tip bilgileri de yine donanım detayları ile ilgili en yetkili ağız GSMARENA.com 'dan alabilirsiniz!
Gelelim 2 senenin öncesi konusuna...
BUGÜN: 31 Mart 2013
2 YIL ÖNCE: 31 Mart 2011
iPAD1 lansmanı: (DÜNYADAKİ İLK TABLET - bildiğimiz şekli ile) 3 Nisan 2010
iPAD1 Türkiye lansmanı: 24 Aralık 2010
Türkiye'deki ilk android tablet lansmanı: 13 Ekim 2010 (BU DA reeder'ın ilk tableti)
Bunlar için de WIKIPEDIA, girmişken bağışınızı da yapın, bir tane tarafsız yetkili ağız kalsın dünyada!
Şimdi bunlar FACTS, burada yazılanlar hatta incelemenin kendisi bile biraz FASA FİSO! Ama video inceleme varsa, yapılıyorsa ki çok ÖNEMLİ! Bunun GÜRUHSU da inceleyeni de yorumlayanı da BAŞARILI olacak. BİLGİLİ OLACAK!!!
Hiç bilmiyor mu, futbol tabiriyle ÇEVRE KONTROLÜ yapacak...
AMA NE OLUR, ARTIK ŞU GERİ KALMIŞLIKTAN BİR SIYRILALIM!!!
3G GPS TABLET İNCELERKEN 3G'sini GPS'İNİ TEST EDELİM!
Sonra burada yok bilmemne 50 lira etmez 100 lira etmez diye konuşanları önden bilgilendirmek için GLOBALDE GEEK'lerin tablet aldığı örneğin (http://www.geekbuying.com) gibi sitelerde benzer donanımların fiyat kıyaslarına bakıp TR'ye geldiği fiyat, satışa çıktığı fiyat ve GLOBALDE TECH GENIUS'ların TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ALDIĞI insanların TABLET SATIN ALDIKLARI SİTELERİN FİYATLARINI KARŞILAŞTIRALIM.
KAAN ARLI bitse de gitsek der tabi, adam ANTUTU'dan tablet değerlendiriyor. Bizim güvenlikte antutudan tablet değerlendiriyor. Burada belki de hayatında eline tablet almamış vatandaşta antutu'ya göre tablet değerlendiriyor.
Donanıma giriş seviyesi, orta seviye demek için kriter DONANIMsa, burası da DONANIM FORUMsa o zaman cihazın kullandığı işlemcinin çıkış tarihi, mimarisi, hangi başka cihazlarda kullanıldı bunları belirtmek lazım.
İKİ SENE ÖNCENİN TEKNOLOJİSİ DİYORUZ YA, DÜNYANIN 10 SENE GERİSİNDEKİ TOPLUMDA YAŞIYORUZ, İKİ SENE ÖNCENİN TEKNOLOJİSİNİ KULLANMIŞIZ ÇOK MU.
BU ARADA HİNTLERİM VAR ONLARI AYRICA PAYLAŞACAĞIM!!!
Ve Lütfen @ İle Hitap Ettiğim Kişiler Söylediklerim Hakkındaki Fikirlerini, Sorduğum Sorulara Cevap Versinler.
@RAM Miktarı Az Diyen Arkadaşlar :
Evet Size Katılıyorum. Günümüz Şartlarında, 512 MB Ram Çok Düşük Bir Miktar. Yani Düşünsenize, Kullandığınız Bilgisayar'da Windows 7 İşletim Sistemi Var Fakat RAM 4 GB Yerine 512 MB. Herşey Çok Yavaş Olur Değil Mi ? Hatta Belli Uygulamalar Açılmaz.. Hatta Belki İşletim Sistemi Bile Açılmaz :)
Ama Bakın Bu Bir Masaüstü Bilgisayar Değil, Tablet.. Mimarisi, Üretim Teknolojisi, İşletim Sistemi Herşeyi Çok Farklı. Dolayısıyla RAM Kullanımı Yönetimide Kullandığınız Bilgisayarlardan Farklı. Aklınıza Evinizde Kullandığınız Bilgisayar Gelipte "512 MB Ram Çok Az" Demeniz Ne Derece Doğru Olur Tartışılır. Android Ekosisteminde 512 MB Ram Az Olabilir, Buna "KATILMIYORUM" Demiyorum. Ama Bu 512 MB Ram Cihazı "Çöp" Mertebesine Düşürmez.
Linux Kernel, OS Daemon'lar, Driver'lar, Android Core Servisler, Kullanılan Mimari Mekanikleri Bunların Hepsi Çalıştığı Zaman (Yani Tablet Açılıp, Kullanılmaya Hazır Olduğu Zaman) Kullanıcıya Ne Kadar Ram Kalıyor Bu Konu Hakkında Bir Bilginiz Var Mı ? İncelediniz Mi ?
Yukarıda Bahsettiğim Şekilde Bu Tablet Açıldığında 499 / 512 MB Kullanılıyorsa, Ram Yetmiyor Diyebilirsiniz. Ama 180-200 MB Kullanılıpta Toplam Belleğin %50'si Boş Kalıyorsa Bence Bu Yeterli Bir Yüzdedir.
Birde Tablet - Telefon Farkı Üzerinde Durmak İstiyorum. Bir Android Telefon'da 512 MB Ram Yetmeyecektir. Telefon'ların Sahip Oldukları Donanımlar, Devre Mimarisi, Tabletlere Göre Daha Farklıdır. Çünkü Arada Bir MODEM Farkı Vardır. 3G'li Tabletlerde de MODEM Var Ama, Sadece Veri Transferi Yapmak İçin Kullanılıyor. Telefonlardaki Gibi Sürekli Modem'i Şebekeyi Sinyali Dinleyip, Telefon Uygulamasının Arkaplanda Açık Tutulma Zorunluluğu Olmuyor. Ki Buda Gereken RAM Miktarını Büyük Ölçüde Azaltan Bir Farktır.
@Fiyat Pahalı Diyen Arkadaşlar :
Türkiye'de Bir Vergilendirme Sistemi Var. Ürünlerin Özelliklerine Göre Farklı Vergilendirmeler Oluyor. 3G Bağlantısı / Sim Kart Girişi Olmayan Tabletler Tabii Ki 3G Bağlantısı Olanlara Göre Daha Ucuz. İster Apple, İster Samsung, İster Reeder Farketmez, Gidin Tabletlere Bakın. WiFi Olan 1000 TL Ise 3G+Wifi Olan 1200 TL Şeklinde %15-%25'lik Bir Fiyat Farkı Söz Konusu. Bu Firmanın Tutumundan Ziyade, Vergilendirme Sistemiyle Alakalıdır.
@bilgin12
Çağrı Öztürk & Concorde Tablet Olayı Çok Farklı Birşey. O Adam Televizyonlara Çıkıp "BİZİM ÜRÜNÜMÜZ CONCORDE TABLET APPLE IPAD'DEN DAHA İYİDİR, BU ÜRÜNÜN FİYATI NORMALDE 1000 TL (1000 TL Yİ SALLADIM HATIRLAMIYORUM TAM) AMA BURADA ÖZEL BİR KAMPANYA YAPIP 300 TL (300 TL YİDE SALLADIM BUNUDA HATIRLAMIYORUM) 'YE SATIYORUZ" Gibisinden Demeçler Veren Bir İnsan.
Ki Sırf Meraktan Programda Gördüğüm Numarayı Aradım. Tabletin Özellikleri Hakkında Bilgi Almak İçin. Karşıma Çıkan Kişi "ARM", "Cortex", "USB Host", "API" Terimlerinden Bile Bihaberdi..
DonanimHaber Forumlarını & Diğer Siteleri Araştırdım. Reeder Firmasının Bu Yönde Verdiği Herhangi Bir Demeç Bulamadım. Cihazların Fiziksel & Teknik Özelliklerini Benzettiysen Ona Birşey Diyemem. Çünkü Piyasada Bu Özelliklere Sahip Belki 10'larca Cihaz Vardır.
Ve Geldik @reedermania'ya..
Öncelikle O Nasil Bir Nick :)
Sizin Zaten Bir Reeder Çalışanı Olduğunuz Herkes Tarafından Tahmin Ediliyor. Eğer Öyleyseniz; Yorumlarınızın Daha Sakin Bir Uslupla Yazılmasını Tavsiye Ederim. Birde Birçok Yerde Karşılaştığım Teknik Servisle İlgili Sorun Yaşayan İnsanların Paylaştıkları Deneyimler Var. Tamam Biliyorum, Bu Dünyada Hangi Sektörde Çalışıyorsak Çalışalım Kimseyi Mutlu Etmenin Mümkünatı Yok.
(En Basidi DonanımHaber Sitesinin Kendisi, Hergün Sürekli İnsanlar Siz Bittiniz, Burası Artık DonanımHaber Değil MobilHaber Benzeri Feryatlarda Bulunuyor. DonanimHaber Sırf Kullanıcıları İstiyor Diye, Cep Telefonu & Mobil Sektörle İlgili Haber Yayınlamayı Kesti Mi? Yoo. Çünkü Bu İçerikleride Severek Takip Eden Bir Sürü Kullanıcı Var.)
Ama Teknik Servis Hizmetinizi İyileştirmeniz, Müşterilerinizi Mutlu Edecektir.
Hocam sen bu işin piri olmuşsun. Sana çerez bir sorum var. GPS çok iyi çekiyor ama ben uygun bir navigasyon uygulaması bulamadım yardımcı olurmusun.
teknik servisi de fena sayılmaz.
hepsiburada.com/...
Bu balıklı tabletlerden kaçın tabletin bırak teknik özelliklerini tasarımında bile hayır yok. Piranha firması adı üstünde Piranha gibi herşeye saldırıyor :) Tencere bile satıyorlar. Bir firmanın odak noktası olmaz mı?
199 Liraya aldığınız o tabletin SKT'si aldığınız tarihten 3 ay sonradır. Dikkat edin çocuğunuz bu çalışmıyo diye kafanıza atmasın :)
Öncelikle kullandığı işlemci A13 hiç kimseye tavsiye etmem google playde her uygulamayı kullanamazsınız. 1 GB Ram ile 512 arasında bizim fark edemeyeceğimiz kadar fark var. aynı anda 20 uygulama kullanmayacaksan Ram fark yapmaz.
Piranha'nın ekranı 800*480 çözünürlükte ve kalitesiz bir ekran kullanmışlar. Kasa parlak ve elinizi terletiyor. 3G modem ile internete bağlanabileceklerini zannedenler, her modem ile bağlanmaz kısacası bağlanmaz.
Kısacası paranızı boşa harcamışsınız. Çocuğun gönlü olsun...
Söyle de biz de alalım :)