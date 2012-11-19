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Reeder Reedpad4 video inceleme

6 yıl
9,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda fiyat/performans kategorisindeki Android işletim sistemli ReedPad serisiyle dikkat çeken Reeder'ın ReedPad4 isimli son tabletini sizler için değerlendirdik

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erennavas 6 yıl
01.23 Tablet deyil bu ÇİZGİLİ DEFTER
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reederSOCIAL 6 yıl
Yakın zamanda soru veya sorunlarınız için reederDESTEK'e ulaştınız. Fakat aldığınız yanıtlar sizi tatmin etmedi ya da hizmetlerimizden memnun kalmadınız.

Size daha iyi destek verebilmemiz ve reeder ürünlerini en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olmamız için 1-2 dakikanızı ayırarak anketimizi doldurabilir veya şikayetinizi bize direkt olarak bildirebilirsiniz.

anket doldur: docs.google.com/...
şikayet bildir: docs.google.com/...

Sorunu çözümlenmemiş müşteri kalmasın felsefemizle size daha iyi hizmet vermek için buradayız.
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler bizleri de düşünüp bu tip cihazları incelediğiniz için ,herkesin bütcesi farklı.
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dtmmustafa 6 yıl
aman kardeşim reedpad de readermania danda uzak durun gerçi artık forumlara girecek yüzü kalmadı.
forum.donanimhaber.com/...
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ultraaslan2700 6 yıl
bu tableti hangi magazalarda bulabilirim (bimeksten başka)
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msk4690 6 yıl
kendi sitesinde teknosa d&r ve remzi kitapevinde satıldığını söylüyor ama remzi kitapevinde ve teknosada ben göremedim
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RANJ 6 yıl
Bu boyutlarda ve bu fiyat aralığındaki tabletlere ilgi büyük. Bize göre iyide olsa kötüde olsa takip edeni için iyi bir inceleme olmuş.Kaan Arlı'nın ürün inceleme tarzı böyle. Genellikle düşük ve orta segment ürünleri inceliyor.Ürünün,kutu içeriği,genel ve fiziksel özelliklerinden bahsediyor. Kısacası ürün ne veriyorsa onun hakkına göre inceleme yapıyor. Ben yaptığı incelemeleri seviyorum açıkçası.
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saltooo 6 yıl
eh işte
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readermania 6 yıl
Kaan Arlı TR'nin açık ara en iyi, hatta TEK! bir tableti alıp enine boyuna inceleyen bir emek veren teknoloji editörü.

Dahi mi olmak lazım, reedPAD4'ü seçmiş çünkü:

ÜRÜNDE SİM KART GİRİŞİ VAR, 3G İLE BAĞLANIYOR ve FİYATI DA 349TL

Turkcell de bu tableti seçip kampanya yapmış, neden acaba? Aynı sebepten... 2 kere 2 3g:)


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avhelix 6 yıl
Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

Ucuz alan pahalı alır pahalı alan aldanmaz.
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berserker_58 6 yıl
hocam ainol aurora cristal flame bu tabletleri incelemiyosunuzda gidiyonuz bu tableti inceliyosunuz :D
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DH Misafiri 6 yıl
NEXUS 4 Ü BEKLİYORUZ sonuçta 4.2 ve getirdikleri var en kötü
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pckopatx 6 yıl
dark-knight
böyle dandirik ürünler yerine nexus 10 veya iPad 4 inceleseniz çok daha yararlı olur herkes için

Piyasada en cok giden ürünler en ucuz olanlarıdır.
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Selfroot 6 yıl
Geçiniz...
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Amedra 6 yıl
Çok tutulacağını zannetmiyorum, bunun için inceleme yapmanıza bile gerek yoktu bence. Önceki Padfone incelemeniz mesela taktire şayan bir şekilde beklenilen bir incelemeydi. Yine de teşekkür etmek gerekir çünkü emek var. İlgilenen elbet vardır, olmayacak diye bir şey yok.
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