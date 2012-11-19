Reeder Reedpad4 video inceleme

dark-knight böyle dandirik ürünler yerine nexus 10 veya iPad 4 inceleseniz çok daha yararlı olur herkes için
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Dahi mi olmak lazım, reedPAD4'ü seçmiş çünkü:
ÜRÜNDE SİM KART GİRİŞİ VAR, 3G İLE BAĞLANIYOR ve FİYATI DA 349TL
Turkcell de bu tableti seçip kampanya yapmış, neden acaba? Aynı sebepten... 2 kere 2 3g:)
Ucuz alan pahalı alır pahalı alan aldanmaz.
Piyasada en cok giden ürünler en ucuz olanlarıdır.