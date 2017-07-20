Remix OS’un geliştirilmesi durduruldu

2014 yılında bilgisayar sektöründe yeni bir çağ açmak için yola çıkan ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında 2.0 sürümüyle ilk meyvesini veren Remix OS projesinde yolun sonuna gelindi. Jide ekibi ana sayfasında yayınladığı mesajla Remix OS’u geliştirmeyi bıraktıklarını duyurdu.
Android-x86 projesini temel alan x86 tabanlı bir Android sürümü olan Remix OS, en son 7 ay önce güncellenerek Android Marshmallow tabanlı 3.0.207 sürümüne geçmişti. Proje bir süredir sessizliğini korumaktaydı. Anlaşılan o ki sessizliğin sebebi ekibin odak noktasını değiştirmesiymiş. Yayınlanan mesajda aktarılanlara göre Jide ekibi artık kurumsal alanda faaliyet gösterecek.
Bilgisayarında Android deneyimi yaşamak isteyen veyahut da sanal makine üzerinden bazı uygulamalarını Windows üzerinde de kullanmak isteyen okurlarımıza tavsiyemiz Android-x86 projesi olacak. Hali hazırda Android 7.1 sürümünü RC 1 aşamasında sunan çalışma daha önce geliştiricinin Remix OS ekibine katılmasıyla biraz sekteye uğramıştı. Görünen o ki proje eski günlerine geri dönmüş.
Alternatifi var
Son olarak Remix IO ve IO+ için Kickstarter üzerinden yapılan bağışların iadesine gelecek ayın 15’i itibariyle başlanacağını da ekleyerek haberimizi noktalayalım.
https://www.nextpowerup.com/news/37286/jide-discontinues-remix-operating-system/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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