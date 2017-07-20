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Remix OS’un geliştirilmesi durduruldu

Bilgisayarlar için alışılagelmiş pencere arayüzüne sahip android işletim sistemi sunan Remix OS yapılan duyuruya göre artık geliştirilmeyecek. Görünüşe göre firma odak noktasını değiştirmiş.
1 yıl
3,6b
1
15
İşletim Sistemleri
Metehan Göktaş
Yazar
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2014 yılında bilgisayar sektöründe yeni bir çağ açmak için yola çıkan ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında 2.0 sürümüyle ilk meyvesini veren Remix OS projesinde yolun sonuna gelindi. Jide ekibi ana sayfasında yayınladığı mesajla Remix OS’u geliştirmeyi bıraktıklarını duyurdu.

Android-x86 projesini temel alan x86 tabanlı bir Android sürümü olan Remix OS, en son 7 ay önce güncellenerek Android Marshmallow tabanlı 3.0.207 sürümüne geçmişti. Proje bir süredir sessizliğini korumaktaydı. Anlaşılan o ki sessizliğin sebebi ekibin odak noktasını değiştirmesiymiş. Yayınlanan mesajda aktarılanlara göre Jide ekibi artık kurumsal alanda faaliyet gösterecek.

Alternatifi var

Bilgisayarında Android deneyimi yaşamak isteyen veyahut da sanal makine üzerinden bazı uygulamalarını Windows üzerinde de kullanmak isteyen okurlarımıza tavsiyemiz Android-x86 projesi olacak. Hali hazırda Android 7.1 sürümünü RC 1 aşamasında sunan çalışma daha önce geliştiricinin Remix OS ekibine katılmasıyla biraz sekteye uğramıştı. Görünen o ki proje eski günlerine geri dönmüş.
Remix OS’un geliştirilmesi durduruldu

Son olarak Remix IO ve IO+ için Kickstarter üzerinden yapılan bağışların iadesine gelecek ayın 15’i itibariyle başlanacağını da ekleyerek haberimizi noktalayalım.
https://www.nextpowerup.com/news/37286/jide-discontinues-remix-operating-system/ Yorum Yaz
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0MG90 1 yıl en beğenilen
Özellikle Android tabletler için RemixOS çok kullanışlıydı. Yazık oldu.
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tesbihcekenhoroz 3 ay
Remix zaten uzun zaman once guncellemeyi durdurdu. Alternatifi için Phoenix os var. 2 dağıtımda canavar gibidir. Ama eski cok cok eski pclerde pcyi patatese çevirir.
1 Yanıt Yanıtla
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ThePscho 3 ay tesbihcekenhoroz
Sanırım bu Android tabanlı işletim sistemlerinin hiçbirisi wifi adaptörleri desteklemiyor. PhoenixOS'ta internete bağlanamadım ne yazık ki.
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ilkerinanç 4 ay
Baktılar baya ilgi gördü e madem böyle niye bedava bişiler yapalım lan para kazanalım biz de demişler yani.Çok doğal bunlar bu devirde hem de.
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DH Misafiri 1 yıl
android-x86'nın Türkçe Dil Desteği Var Mı?
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Çağdaş 1 yıl
Phoenix os var sanırım alternatif
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SEO-Uzmanı 1 yıl
pörtlemiş bir proje daha ! yazılım ne kadar doğru yazılsa da ! sistem hataları kaçınılmaz olur ! bu sistemin hatalı olduğundan değil ! yazılımların sistemlere göre yazılmadığından ötürü oluşudur. neden hep bir sistem açığı oluyor !? bunu 10 bin yazılımcı çalıştıran firmalar bile yapıyor !??
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bkaakco 1 yıl
Muhtemelen istedikleri ilgiyi görmedi.
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Bender B. Rodriquez 1 yıl
Uzuldum :(
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0MG90 1 yıl en beğenilen
Özellikle Android tabletler için RemixOS çok kullanışlıydı. Yazık oldu.
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Kerim5100 1 yıl
Yazıklar olsun...
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HABERİN ETİKETLERİ
kickstarter, android marshmallow ve
9 etiket daha jide remix os 2.0 remix os remix os 3.0 android 7.1 android-x86 İşletim Sistemleri Yazılım Metehan Göktaş
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