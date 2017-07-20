Remix OS’un geliştirilmesi durduruldu

Alternatifi var

https://www.nextpowerup.com/news/37286/jide-discontinues-remix-operating-system/

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yılında bilgisayar sektöründe yeni bir çağ açmak için yola çıkan ve geçtiğimiz yılın Ocak ayındasürümüyle ilk meyvesini veren Remix OS projesinde yolun sonuna gelindi. Jide ekibi ana sayfasında yayınladığı mesajla’u geliştirmeyi bıraktıklarını duyurdu.projesini temel alantabanlı bir Android sürümü olan, en sonönce güncellenerek Androidtabanlısürümüne geçmişti. Proje bir süredir sessizliğini korumaktaydı. Anlaşılan o ki sessizliğin sebebi ekibin odak noktasını değiştirmesiymiş. Yayınlanan mesajda aktarılanlara göre Jide ekibi artık kurumsal alanda faaliyet gösterecek.Bilgisayarında Android deneyimi yaşamak isteyen veyahut da sanal makine üzerinden bazı uygulamalarını Windows üzerinde de kullanmak isteyen okurlarımıza tavsiyemizprojesi olacak. Hali hazırdasürümünüaşamasında sunan çalışma daha önce geliştiricinin Remix OS ekibine katılmasıyla biraz sekteye uğramıştı. Görünen o ki proje eski günlerine geri dönmüş.Son olarak Remixveiçinüzerinden yapılan bağışların’i itibariyle başlanacağını da ekleyerek haberimizi noktalayalım.