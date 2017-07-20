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Çin’de WhatsApp’a engel

İlgili kurumların aldığı yeni sansür kararı sonrasında WhatsApp adeta kuşa döndü. Uygulama ile sadece metin tabanlı mesajlar gönderilebiliyor. Diğer tüm türler engellenmiş durumda.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok sıkı sansür uygulamaları ile tanınan ve Facebook, Instagram, Google gibi devlerin erişime kapatıldığı Çin’de sıra WhatsApp’a geldi. Batı kaynaklı uygulamalara karşı çok katı olan Çin, uygulamanın pek çok özelliğini engelledi.

Kırpıldı

Gelen bilgilere göre Çin sınırları içerisinde WhatsApp sadece metin tabanlı mesaj gönderebiliyor. Bunun haricinde görsel, video paylaşımı, sesli veya görüntülü arama özellikleri kullanılamıyor. Yani WhatsApp yıllar önceki ilk haline dönmüş durumda.

Çin hükümeti, kontrol edemediği uygulamalara kesinlikle izin vermiyor. WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme ile korunan ve dışarıdan müdahale edilemeyen Telegram da bir süre önce yasaklanmıştı. Çin, vatandaşların verilerini toplayan uygulamaların mutlaka bu verileri ülke sınırları içerisinde tutmasını istiyor. Hatta bir platformun kaynak kodlarını talep ettiği bile oluyor. Geçtiğimiz günlerde onay almayan VPN servisleri tamamen yasaklanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Google Fiber’de işler iyi gitmiyor, yeni CEO da istifa etti"

Çin hükümeti vatandaşına karşı elbette bu kadar merhametsiz değil. Çin sınırları içerisinde haberleşmek ve paylaşım yapabilmek için hükümet kontrolü altındaki uygulamalar kullanılabiliyor. Örneğin Facebook alternatifi Ren Ren, Twitter alternatifi Weibo, YouTube alternatifi Youku, Google alternatifi Baidu bunlar arasında. Bu uygulamalar Çin’in büyük internet nüfusu sayesinde en az rakipleri kadar yüksek kullanıcı rakamlarına sahip. 

 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/19/china-blocks-whatsapp-services-as-censors-tighten-grip-on-internet Yorum Yaz
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artenis 1 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 1 yıl
Whatsapp ın alternatifi ise wechat.
Uygulamanın içinden nerdeyse herşeyi yapabiliyorsun.
Lakin bence kendi içlerinde engellemekte haklılar. Orda okurken hocamızın bize söylediği üzere google vs 2 sene öncesine kadar çok iyi çalışıyormuş. Sonra google'ın CIA e bilgi aktardığı ortaya çıkmış ve böyle engellemeye başlamışlar. Zaten engel bir işe yaramıyor VPN ile her yere girebiliyorsunuz.
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Yav sanki biz Çin'e cok medeni yapiyiruz da adamlarda iste medeni devlet hulooooog diyorlar hay allahim akil fikir ver
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mcrew 1 yıl
Olayın bir de finansal kısmı var. Adam parasını ülkede tutuyor. Çin'in twitter uygulaması weibo nun kullanıcısı tum dünyada ki twitter kullanıcısından fazla. Adam twitter ı ihya edeceğine gelip kendi yerli şirketine kazandırıyor.
Çin de taksici yaşlı amcanın bile elinde akıllı telefon var. 1.5 milyar nüfusun YouTube uygulamasını kullandığını dusunun. Her kullanıcı YouTube a bir dolar kazandirsa aylık 1,5 milyar dolar para demek.
Aynı nüfus Hindistan'da da var. Ama Hindistan'da bir çok kişi hala tuşlu telefon kullanıyor. Bir çok kişi telefon bile kullanmıyor. O yüzden facebook ve Google in hindistanin yoğun yerlerinde sürekli ücretsiz internet hizmeti sağladığı haberlerini okuyoruz.
Hindistan'da ilerde internet alt yapısını iyileştirip akıllı telefon kullanici sayısını arttırırsa bu kısıtlamalara o da gitmeli. Ama Hindistan biraz somurulmeye alışık bir toplum. O zaman ne yaparlar bilemiyorum.
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Overlord7134 1 yıl
Biz ülkemizde yapsak bunu yobaz ülke oluruz vatandaşı baskılayan gerici ülke oluruz. Çin yapınca devletin gizliliği için olur . Hükümet düşmanlarına cifte standartli vatandasrima selam .
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Mianfei 1 yıl Overlord7134
Overlord7134
Biz ülkemizde yapsak bunu yobaz ülke oluruz vatandaşı baskılayan gerici ülke oluruz. Çin yapınca devletin gizliliği için olur . Hükümet düşmanlarına cifte standartli vatandasrima selam .

Evet öyle. Çünkü bizim ülkemizin insanına da askerine de emekçisine de saygısı yok ki bu tarz uygulamaların rakibi olabilecek yerli şeyler çıkarsın bizi dışardakilerden korusun. Ki bu tarz bir şey yapılsa anca fetö dostu veya hükümet karşıtı mesajlar sisteme düşer. Hepsini tutuklarlar :) Kendi yandaşlarından temizledikten sonra müslüman olmayanlara cadı avı başlar vs vs. Sen bi bak bakayim o çinde kendi kullandıkları uygulamalar nasıl ekstra özellikler katıyor. Bizde olsa 1 video asgari maaşın 14te 1 i olur. Neyse akpli bir insana bir şey anlatmak ne mümkün. Hadi eyv
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Rajeesh 1 yıl
çinin bu saçmalıkları bırakıp kültürel olarak dünyaya açılması lazım fakat iktidarda ki yiyiciler korkuyor sanırım
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sterig 1 yıl
Çin işin cılkını çıkardı iyice.
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artenis 1 yıl en beğenilen
Ulan bizi geçecekler, kaybedemeyiz ! Haydi KAYYUMLAR SALDIRINNN !
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fthkn 1 yıl
Kapitalizme şükrettiğim anlardan biri. Parasıyla da olsa özgür olabilirsiniz batıda. Ancak batının farkındalık düzeyi parayı yenebilirse özgürlüğün karşılıksız sunulduğu ilk bölge de yine Avrupa veya Kuzey Amerika olabilir.
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyelim

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Guhong01 1 yıl
Çin bildiğim kadarıyla baya baskıcı bir ülke ve Çin dünyayı tersine döndürebilecek bir ülke, dünya nüfusunun 1/5'i Çin'de ve onlar bir şeyi beğenmezse şirketlerin kârının otomatik olarak çakılması demek, ama Çin bu kozunu nedense pek kullanmıyor
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