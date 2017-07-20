Çin’de WhatsApp’a engel

Çok sıkı sansür uygulamaları ile tanınan ve Facebook, Instagram, Google gibi devlerin erişime kapatıldığı Çin’de sıra WhatsApp’a geldi. Batı kaynaklı uygulamalara karşı çok katı olan Çin, uygulamanın pek çok özelliğini engelledi.

Kırpıldı

Gelen bilgilere göre Çin sınırları içerisinde WhatsApp sadece metin tabanlı mesaj gönderebiliyor. Bunun haricinde görsel, video paylaşımı, sesli veya görüntülü arama özellikleri kullanılamıyor. Yani WhatsApp yıllar önceki ilk haline dönmüş durumda.

Çin hükümeti, kontrol edemediği uygulamalara kesinlikle izin vermiyor. WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme ile korunan ve dışarıdan müdahale edilemeyen Telegram da bir süre önce yasaklanmıştı. Çin, vatandaşların verilerini toplayan uygulamaların mutlaka bu verileri ülke sınırları içerisinde tutmasını istiyor. Hatta bir platformun kaynak kodlarını talep ettiği bile oluyor. Geçtiğimiz günlerde onay almayan VPN servisleri tamamen yasaklanmıştı.

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Çin hükümeti vatandaşına karşı elbette bu kadar merhametsiz değil. Çin sınırları içerisinde haberleşmek ve paylaşım yapabilmek için hükümet kontrolü altındaki uygulamalar kullanılabiliyor. Örneğin Facebook alternatifi Ren Ren, Twitter alternatifi Weibo, YouTube alternatifi Youku, Google alternatifi Baidu bunlar arasında. Bu uygulamalar Çin’in büyük internet nüfusu sayesinde en az rakipleri kadar yüksek kullanıcı rakamlarına sahip.