Çin’de WhatsApp’a engel

Çok sıkı sansür uygulamaları ile tanınan ve Facebook, Instagram, Google gibi devlerin erişime kapatıldığı Çin’de sıra WhatsApp’a geldi. Batı kaynaklı uygulamalara karşı çok katı olan Çin, uygulamanın pek çok özelliğini engelledi.
Kırpıldı
Gelen bilgilere göre Çin sınırları içerisinde WhatsApp sadece metin tabanlı mesaj gönderebiliyor. Bunun haricinde görsel, video paylaşımı, sesli veya görüntülü arama özellikleri kullanılamıyor. Yani WhatsApp yıllar önceki ilk haline dönmüş durumda.
Çin hükümeti, kontrol edemediği uygulamalara kesinlikle izin vermiyor. WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme ile korunan ve dışarıdan müdahale edilemeyen Telegram da bir süre önce yasaklanmıştı. Çin, vatandaşların verilerini toplayan uygulamaların mutlaka bu verileri ülke sınırları içerisinde tutmasını istiyor. Hatta bir platformun kaynak kodlarını talep ettiği bile oluyor. Geçtiğimiz günlerde onay almayan VPN servisleri tamamen yasaklanmıştı.Ayrıca Bkz. "Google Fiber’de işler iyi gitmiyor, yeni CEO da istifa etti"
Çin hükümeti vatandaşına karşı elbette bu kadar merhametsiz değil. Çin sınırları içerisinde haberleşmek ve paylaşım yapabilmek için hükümet kontrolü altındaki uygulamalar kullanılabiliyor. Örneğin Facebook alternatifi Ren Ren, Twitter alternatifi Weibo, YouTube alternatifi Youku, Google alternatifi Baidu bunlar arasında. Bu uygulamalar Çin’in büyük internet nüfusu sayesinde en az rakipleri kadar yüksek kullanıcı rakamlarına sahip.
https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/19/china-blocks-whatsapp-services-as-censors-tighten-grip-on-internet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uygulamanın içinden nerdeyse herşeyi yapabiliyorsun.
Lakin bence kendi içlerinde engellemekte haklılar. Orda okurken hocamızın bize söylediği üzere google vs 2 sene öncesine kadar çok iyi çalışıyormuş. Sonra google'ın CIA e bilgi aktardığı ortaya çıkmış ve böyle engellemeye başlamışlar. Zaten engel bir işe yaramıyor VPN ile her yere girebiliyorsunuz.
Çin de taksici yaşlı amcanın bile elinde akıllı telefon var. 1.5 milyar nüfusun YouTube uygulamasını kullandığını dusunun. Her kullanıcı YouTube a bir dolar kazandirsa aylık 1,5 milyar dolar para demek.
Aynı nüfus Hindistan'da da var. Ama Hindistan'da bir çok kişi hala tuşlu telefon kullanıyor. Bir çok kişi telefon bile kullanmıyor. O yüzden facebook ve Google in hindistanin yoğun yerlerinde sürekli ücretsiz internet hizmeti sağladığı haberlerini okuyoruz.
Hindistan'da ilerde internet alt yapısını iyileştirip akıllı telefon kullanici sayısını arttırırsa bu kısıtlamalara o da gitmeli. Ama Hindistan biraz somurulmeye alışık bir toplum. O zaman ne yaparlar bilemiyorum.
Evet öyle. Çünkü bizim ülkemizin insanına da askerine de emekçisine de saygısı yok ki bu tarz uygulamaların rakibi olabilecek yerli şeyler çıkarsın bizi dışardakilerden korusun. Ki bu tarz bir şey yapılsa anca fetö dostu veya hükümet karşıtı mesajlar sisteme düşer. Hepsini tutuklarlar :) Kendi yandaşlarından temizledikten sonra müslüman olmayanlara cadı avı başlar vs vs. Sen bi bak bakayim o çinde kendi kullandıkları uygulamalar nasıl ekstra özellikler katıyor. Bizde olsa 1 video asgari maaşın 14te 1 i olur. Neyse akpli bir insana bir şey anlatmak ne mümkün. Hadi eyv
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2260 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, whatsapp censored ve