Dünyanın ilk yapay zeka destekli kayıt alabilen kulaklığı tanıtıldı

TicNote Pods, konuşmaları kaydedip yazıya döküyor
Şarj kutusuyla da kayıt alınabiliyor
Kulaklığın şarj kutusu da kendi başına bir kayıt cihazı olarak kullanılabiliyor. Sadece masaya koyarak ortamdaki konuşmaları kaydedebiliyorsunuz.
4G bağlantılı
TicNote Pods, dahili 4G bağlantısı sayesinde kayıtları anında senkronize edip gerçek zamanlı olarak işliyor. Ses yükleniyor ve anında yazıya dökülüyor, neredeyse gecikmesiz canlı transkriptler ve özetler sunuyor. Her şey arka planda otomatik olarak gerçekleşiyor.
TicNote Pods, gazeteciler, öğrenciler, araştırmacılar, kurumsal ekipler ve içerik üreticiler dahil olmak üzere birçok alandaki profesyoneller için özel olarak tasarlanmış. Yapay zeka araçları arasında gerçek zamanlı çeviri, profesyonel özet formatları ve sektöre özgü terminolojinin anlaşılması yer alıyor. Sistem sürekli kullanımla daha da faydalı hale gelen kişisel bir bilgi tabanı oluşturuyor.
Mobvoi, ses kalitesi, mikrofon netliği ve sinyal kararlılığı arasında denge sağlamak için çok sayıda tasarım revizyonu, akustik simülasyon ve laboratuvar testi gerçekleştirdiğini söylüyor. Ürün, dayanıklılık ve güvenilirlik için düşme testleri, neme maruz bırakma, pil eskimesi ve 4G sinyal testi dahil olmak üzere sıkı kalite kontrollerinden geçirilmiş.
Kickstarter'da satışta
TicNote Pods, 200 dolardan fiyatla Kickstarter'da satışa sunuldu.