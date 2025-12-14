Dünyanın ilk yapay zeka destekli kayıt alabilen kulaklığı tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör TicNote Pods, Dünyanın ilk 4G yapay zeka destekli not alma kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Mobvoi tarafından tasarlanan bu kulaklık, müzik çalmaktan, telefon görüşmesi yapmaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Dahili 4G eSIM ve özelleştirilmiş Shadow AI sistemi ile TicNote Pods, konuşmaları tamamen kendi başına kaydedebiliyor, senkronize edebiliyor ve yazıya dökebiliyor. Akıllı telefona, Bluetooth eşleştirmesine veya manuel yüklemelere gerek kalmadan, bağımsız ve her zaman bağlantılı bir kullanım sunuyor.

TicNote Pods, konuşmaları kaydedip yazıya döküyor

Tam Boyutta Gör TicNote Pods, hem kişisel hem de profesyonel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış Kulaklık takıldığında kulak içi konuşmaları, online toplantıları, Zoom görüşmelerini, telefon görüşmelerini, röportajları veya okulda dersi net bir şekilde kaydedebiliyor. Aktif olarak dinlerken veya konuşurken sorunsuz bir şekilde çalışarak önemli ayrıntıların asla kaçırılmamasını sağlıyor.

Şarj kutusuyla da kayıt alınabiliyor

Kulaklığın şarj kutusu da kendi başına bir kayıt cihazı olarak kullanılabiliyor. Sadece masaya koyarak ortamdaki konuşmaları kaydedebiliyorsunuz.

4G bağlantılı

TicNote Pods, dahili 4G bağlantısı sayesinde kayıtları anında senkronize edip gerçek zamanlı olarak işliyor. Ses yükleniyor ve anında yazıya dökülüyor, neredeyse gecikmesiz canlı transkriptler ve özetler sunuyor. Her şey arka planda otomatik olarak gerçekleşiyor.

TicNote Pods, gazeteciler, öğrenciler, araştırmacılar, kurumsal ekipler ve içerik üreticiler dahil olmak üzere birçok alandaki profesyoneller için özel olarak tasarlanmış. Yapay zeka araçları arasında gerçek zamanlı çeviri, profesyonel özet formatları ve sektöre özgü terminolojinin anlaşılması yer alıyor. Sistem sürekli kullanımla daha da faydalı hale gelen kişisel bir bilgi tabanı oluşturuyor.

Mobvoi, ses kalitesi, mikrofon netliği ve sinyal kararlılığı arasında denge sağlamak için çok sayıda tasarım revizyonu, akustik simülasyon ve laboratuvar testi gerçekleştirdiğini söylüyor. Ürün, dayanıklılık ve güvenilirlik için düşme testleri, neme maruz bırakma, pil eskimesi ve 4G sinyal testi dahil olmak üzere sıkı kalite kontrollerinden geçirilmiş.

Kickstarter'da satışta

TicNote Pods, 200 dolardan fiyatla Kickstarter’da satışa sunuldu.

