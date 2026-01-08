Tamagotchi geri dönüyor, üstelik robot olarak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler artık herkesin robot bir arkadaş edinmesini mümkün hale getiriyor. Uzun yıllar önce Tamagotchi ile başlayan sanal hayvan besleme akımı yeni bir bakış açısı kazanıyor.

Sweekar özellikleri ve fiyatı

Yapay zekâ robot çağının Nintendo’su yakıştırmalarının yapıldığı Takway girişimi, CES 2026 fuarında Sweekar adı verilen robot evcil hayvanını tanıttı. Avuç içine sığabilen bu sevimli robot, kullanıcıları Tamagotchi dönemine götürüyor.

Sürekli kullanılacağı için sık sık şarj edilmesi gereken Sweekar, başlatıldığı andan itibaren 2 günlük kuluçka dönemine giriyor. Yumurtadan çıkıncı kullanıcının sürekli olarak ilgilenmesi, oynaması, beslemesi ve sevmesi gereken dönem başlıyor.

Bebeklik ve gençlik olarak geçen bu dönemin ardından robot yetişkin hale geliyor ve artık bakıma gerek kalmıyor. Girişim bu dönemden sonra robotun herhangi bir arıza olmadığı takdirde ölmediğini belirtmiş.

Mikrofonu ve ekranı olan Sweekar, sizi tanıyor ve yetişkin olduğu zaman bu veriler temelinde kendine oyunlar üretiyor. Sweekar yakın zamanda Kickstarter üzerinde kitle fonlamasına açılacak. Bağış miktarları ise 100$-150$ arasında belirlenmiş.

